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    Anlık Bildirim

    Honda, motosiklet pazarında dokuzuncu kez üst üste pazar lideri

    Honda, 2023 yılında toplam 480 bin 181 adede ulaşan 50cc üzeri Türkiye motosiklet pazarında 90 bin 80 adetlik satış gerçekleştirdi ve yüzde 18,8’lik pazar payına ulaştı.

    Honda’nın kendi rekorunu kırma başarısına eriştiğini söyleyen Honda Türkiye Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çetin Kardeş, bu yılki liderliğin ayrı bir önemi olduğunu söyledi. Çetin Kardeş, “2023 yılında motosiklet sektörü rekorlarla büyümeye devam etti. Bu kadar hızla büyüyen pazarda liderliği korumak çok önemliydi. Dokuzuncu kez bu unvanı almaktan gururluyuz. Bu mutluluğu Honda markasını tercih eden tüm kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz” dedi.

    Her geçen gün yükselen hızlı teslimat hacmi ile artan motosiklet ihtiyacının yanı sıra bireysel ulaşım ve seyahatte motosiklet kullanımının da önemli ölçüde arttığını söyleyen Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Çetin Kardeş, “Ürün gamımızı her kitleden kullanıcıların ihtiyaçlarına göre genişlettik. Özellikle 2023 yılında ülkemizde çok beklenen 8 yeni model ile ürün çeşitliliğimizi 7 farklı segmentte 32’ye çıkardık. Öte yandan bayi ağı yapılanmamızı büyüttük ve güçlendirdik. Bunlar büyüme yolculuğumuzdaki önemli adımlar oldu” dedi. 

    Güvenlik Önceliğimiz

    Honda, motosiklet pazarındaki liderliğini pekiştirdi Tam Boyutta Gör
    Honda markasının çok özel bir kullanıcı kitlesi olduğuna değinen Çetin Kardeş, “Markamızın sunduğu teknolojiler, güvenlik donanımları, sürüş ekonomisi ve performans sürekli gelişiyor. Kullanıcıların beklentileri doğrultusunda ürün gamımızı güçlendirmeye bu yıl da devam edeceğiz” dedi.

    Ülkemizde motosiklet kullanımının hızlı bir şekilde yaygınlaştığını söyleyen Kardeş, “İlk defa motosiklet kullananların oranı toplam pazarın yaklaşık yarısını oluşturmakta. Lider marka olmanın getirdiği sorumlulukla sürücü güvenliği üzerine aktivitelerimizi 2024 yılında arttırarak sektöre hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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