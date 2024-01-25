Honda, motosiklet pazarında dokuzuncu kez üst üste pazar lideri

Honda’nın kendi rekorunu kırma başarısına eriştiğini söyleyen Honda Türkiye Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çetin Kardeş, bu yılki liderliğin ayrı bir önemi olduğunu söyledi. Çetin Kardeş, “2023 yılında motosiklet sektörü rekorlarla büyümeye devam etti. Bu kadar hızla büyüyen pazarda liderliği korumak çok önemliydi. Dokuzuncu kez bu unvanı almaktan gururluyuz. Bu mutluluğu Honda markasını tercih eden tüm kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz” dedi.
Her geçen gün yükselen hızlı teslimat hacmi ile artan motosiklet ihtiyacının yanı sıra bireysel ulaşım ve seyahatte motosiklet kullanımının da önemli ölçüde arttığını söyleyen Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Çetin Kardeş, “Ürün gamımızı her kitleden kullanıcıların ihtiyaçlarına göre genişlettik. Özellikle 2023 yılında ülkemizde çok beklenen 8 yeni model ile ürün çeşitliliğimizi 7 farklı segmentte 32’ye çıkardık. Öte yandan bayi ağı yapılanmamızı büyüttük ve güçlendirdik. Bunlar büyüme yolculuğumuzdaki önemli adımlar oldu” dedi.
Güvenlik Önceliğimiz
Ülkemizde motosiklet kullanımının hızlı bir şekilde yaygınlaştığını söyleyen Kardeş, “İlk defa motosiklet kullananların oranı toplam pazarın yaklaşık yarısını oluşturmakta. Lider marka olmanın getirdiği sorumlulukla sürücü güvenliği üzerine aktivitelerimizi 2024 yılında arttırarak sektöre hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.