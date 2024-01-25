Honda, motosiklet pazarında dokuzuncu kez üst üste pazar lideri

Honda’nın kendi rekorunu kırma başarısına eriştiğini söyleyen Honda Türkiye Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çetin Kardeş, bu yılki liderliğin ayrı bir önemi olduğunu söyledi. Çetin Kardeş, “2023 yılında motosiklet sektörü rekorlarla büyümeye devam etti. Bu kadar hızla büyüyen pazarda liderliği korumak çok önemliydi. Dokuzuncu kez bu unvanı almaktan gururluyuz. Bu mutluluğu Honda markasını tercih eden tüm kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz” dedi.

Her geçen gün yükselen hızlı teslimat hacmi ile artan motosiklet ihtiyacının yanı sıra bireysel ulaşım ve seyahatte motosiklet kullanımının da önemli ölçüde arttığını söyleyen Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Çetin Kardeş, “Ürün gamımızı her kitleden kullanıcıların ihtiyaçlarına göre genişlettik. Özellikle 2023 yılında ülkemizde çok beklenen 8 yeni model ile ürün çeşitliliğimizi 7 farklı segmentte 32’ye çıkardık. Öte yandan bayi ağı yapılanmamızı büyüttük ve güçlendirdik. Bunlar büyüme yolculuğumuzdaki önemli adımlar oldu” dedi.

Güvenlik Önceliğimiz

Tam Boyutta Gör Honda markasının çok özel bir kullanıcı kitlesi olduğuna değinen Çetin Kardeş, “Markamızın sunduğu teknolojiler, güvenlik donanımları, sürüş ekonomisi ve performans sürekli gelişiyor. Kullanıcıların beklentileri doğrultusunda ürün gamımızı güçlendirmeye bu yıl da devam edeceğiz” dedi.

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Ülkemizde motosiklet kullanımının hızlı bir şekilde yaygınlaştığını söyleyen Kardeş, “İlk defa motosiklet kullananların oranı toplam pazarın yaklaşık yarısını oluşturmakta. Lider marka olmanın getirdiği sorumlulukla sürücü güvenliği üzerine aktivitelerimizi 2024 yılında arttırarak sektöre hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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