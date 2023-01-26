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Elektrikli otomobil pazarında yaşanan rekabet her geçen gün artıyor. Bu bağlamda Tesla'nın 2020 yılında kaydedilen yüzde 79'luk bir pazar payı, yeni markaların dahil olması ile birlikte 2022 yılında yüzde 65 seviyelerine geriledi. Bugün Tesla CEO’su Elon Musk, markanın 2022 son çeyrek kazanç açıklaması sırasında dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Elon Musk: Tesla'nın en büyük rakibi Çinli üreticiler

4. çeyrek kazanç açıklamalarında Musk, Tesla'nın en büyük rakibinin Çinli elektrikli araç üreticileri olduğunu kabul etti. Ayrıca Çinli işçilerin daha zeki ve daha sıkı çalıştıklarına vurgu yapan ünlü milyarder, Çin merkezli şirketlerin diğerlerinden daha başarılı olduğunu söyledi. Bilmeyenler için Çin, 2023 yılı için 190,40 milyar dolar tahmini gelirle dünyanın en büyük elektrikli araç pazarını elinde bulunduruyor.

Ayrıca Kuzey Amerika ve Avrupa ile karşılaştırıldığında elektrikli araç satışlarında yıldan yıla yüzde 113'lük bir büyüme gösteren ülke, Tesla'nın da en büyük pazarlarından biri konumunda. Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD ise, geçen yıl Tesla'yı geride bırakarak dünyanın bir numaralı Elektrikli Araç satıcısı olmayı başardı. Elon Musk'ın açıklamaları net olarak BYD'yi işaret etmiyor olsa, Tesla için işlerin zorlaşacağını bizleri gösteriyor.

Tesla, para basmaya devam ediyor 9 sa. önce eklendi

Yakın zamanlı bir Routers haberine göre, Tesla Çin başkanı Tom Zhu, Kuzey Amerika'daki fabrikaları ve işleri yürütmek üzere ABD'ye transfer edildi. Bu durum, Musk'ın açıklamalarına ışık tutuyor diyebiliriz.

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Elon Musk açıkladı: Tesla'nın en büyük rakibi Çinli üreticiler!