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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honda Civic, CR-V ve HR-V modellerinde mart ayına özel fırsatlar

    Honda Türkiye'nin mart ayı boyunca sunacağı kredi kampanyası kapsamında 100 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı ve 12 aya kadar vade gibi olanaklar mevcut.
    03 Mart 2021, 21:30 (4 gün)
    10,9b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Honda Civic, CR-V ve HR-V modellerinde mart ayına özel fırsatlar
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    Honda, Civic, CR-V ve HR-V modelleri için mart ayına özel kredi kampanyası başlattı.

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    Kampanyada standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Honda Civic Sedan modellerinde, mart ayı boyunca 90 bin liralık kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranı ile 12 ay taksitli ödeme seçeneği sunuluyor.

    Ayrıca Bkz. "Makyajlı BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye fiyatı ve özellikleri"

    Honda CR-V modeline sahip olmak isteyenlere mart ayında 100 bin liraya kadar kredi imkanı faizsiz ve 12 ay vadeli sağlanırken, markanın kompakt SUV pazarındaki temsilcisi HR-V modelinde ise mart ayı boyunca 70 bin lira kredi kullanımına yüzde 0,80'den başlayan faiz oranı ile 15 ay taksit seçeneği sunuluyor.

    2021 model Honda Civic Sedan fiyatı 1.6 litre benzin + otomatik kombinasyonu Elegance paketiyle birlikte 285.900 TL'den başlıyor. CR-V'nin başlangıç fiyatı ise 1.5 litre VTEC turbo benzinli + otomatik kombinasyonu ve Elegance paketiyle 438.100 TL seviyesinde.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MyWorldLife (Efe Can) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu zorunlu tuttukları aksesuarların hepsini tek tek bayi yöneticilerine zokmak lazım.



    Özellikle ben difizör zokmak istiyorum. En büyüğü o çünkü.
    Bu zorunlu tuttukları aksesuarların hepsini tek tek bayi yöneticilerine zokmak lazım. Özellikle ben difizör zokmak istiyorum. En büyüğü o çünkü...
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    Yanıtla +23
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Aylık 8000tl kredi ödeyebilecek gücü olan kimse neden tüplü civic alır ki? Hem de %50 diliminde kendisini tokatlayan sürüyle alternatifi varken.
    Yanıtla +18
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    M Mehmet sabır 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunu pankart yapıp honda bayilerinin karşısına asacağız.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Bunu pankart yapıp honda bayilerinin karşısına asacağız. ...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    manisa_tr (huseyin ali) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    yetersiz , fiyatları aşağı çekmeleri lazım.
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Pamdemiden önce Honda cicik 180 bin TL bir yılda 100 bin TL zam yaptılar
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    gitmediği için artık 1.5 turbo ile satıyorlar
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    drjacob (... ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    CRV modeline aşığım resmen
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    C commandx (uğur yılmaz) 4 gün ( Mesaj Silindi ) drjacob
    +1.

    Ben de çok beğeniyorum ama fiyatını düşmediler bir türlü. Düşmesini geçtim, 2021 modeline zam yaptılar şaka gibi.
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    ezicioyuncu (Bora ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    1.5 motor taş gibi ister zorla ister sakin kullan tek bir problem yaşatmadı fk7 civic hb sport kullaniyorum bu sene 4 yilina girecek performansindan, yakitindan ve yol tutuşundan aşırı memnunum normalde hep farkli markalara gecis yapardım hatta bi ara 2008 icin yeltendim ancak yine honda ile devam edecegim yeni civic hb için beklemedeyim.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    sleepingawake 4 gün ( Mesaj Silindi ) ezicioyuncu
    +1
    60k km, 30km km'dir chipli. Sıfır sorun.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Vay be CR-V. Birleşik Krallık'ta epey kullanılıyordu. Ama bu araba 1.6 L ile gitmiyor. 2L veya 2.5L opsiyonları vardı neyse ki. 10.000 Pound'dan başlar ikinci el 2016 üstü. Orada bile pahalı aslında. Araba iyi çünkü.
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    M Mehmet sabır 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunu pankart yapıp honda bayilerinin karşısına asacağız.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    J Jocker35 4 gün ( Mesaj Silindi ) Mehmet sabır
    Toyotanin arabaları da tip bakımından tam bir fecaat
    İyice bozdular
    Abidik gubudik tasarimlar
    Yanıtla +1
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    W willyyyyy 4 gün ( Mesaj Silindi )
    lpgsiz kimsenin binemediği 150nm torku olan 1.6 atmosferik motorlu civic mi performansı ve yakıt verimliliği ile rakiplerinden sıyrılıyor koskoca avrupada yılda 100k araba satan ve hem ingiltere hem türkiye fabrikalarını kapatan honda'dan bu saatten sonra araba alınmaz kaçmadan önce son vurgunu yapacaklar
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Schrödinger Kedisi (Cem S.) 4 gün ( Mesaj Silindi ) willyyyyy
    1.5 182 lik motorundan bahsediyordur belki ? Biraz aklınızı kullansanız keşke.
    Aynı cümleler megane focus polo gibi araçlar için kullanıldığında asla atmosferik motor akla gelmiyor ama civic de kullanılınca vuuuuuuuuuu
    Yanıtla +7
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    MyWorldLife (Efe Can) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu zorunlu tuttukları aksesuarların hepsini tek tek bayi yöneticilerine zokmak lazım.



    Özellikle ben difizör zokmak istiyorum. En büyüğü o çünkü.
    Yanıtla +23
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    C commandx (uğur yılmaz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İnallarda 400bin elegance crv.
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    10870 kez okundu.
    11 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    honda, kredi ve
    4 etiket daha Türkiye Haberleri honda mart kampanyası honda civic kampanya Bilim ve Teknoloji
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