Honda Civic, CR-V ve HR-V modellerinde mart ayına özel fırsatlar

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Honda, Civic, CR-V ve HR-V modelleri için mart ayına özel kredi kampanyası başlattı.

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Kampanyada standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Honda Civic Sedan modellerinde, mart ayı boyunca 90 bin liralık kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranı ile 12 ay taksitli ödeme seçeneği sunuluyor.

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Honda CR-V modeline sahip olmak isteyenlere mart ayında 100 bin liraya kadar kredi imkanı faizsiz ve 12 ay vadeli sağlanırken, markanın kompakt SUV pazarındaki temsilcisi HR-V modelinde ise mart ayı boyunca 70 bin lira kredi kullanımına yüzde 0,80'den başlayan faiz oranı ile 15 ay taksit seçeneği sunuluyor.

2021 model Honda Civic Sedan fiyatı 1.6 litre benzin + otomatik kombinasyonu Elegance paketiyle birlikte 285.900 TL'den başlıyor. CR-V'nin başlangıç fiyatı ise 1.5 litre VTEC turbo benzinli + otomatik kombinasyonu ve Elegance paketiyle 438.100 TL seviyesinde.

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