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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye fiyatı ve özellikleri

    48V hafif hibrit sistemle donatılan 2.0 litre benzinli motora sahip BMW 630i Gran Turismo versiyonuyla satışa sunulan lüks modelin tasarımı, teknolojileri ve fiyatı haberimizde:
    03 Mart 2021, 13:30 (Güncellendi, 5 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye fiyatı ve özellikleri
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    Geçtiğimiz yılın ortasında makyaj operasyonundan geçirilen BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollarla buluşuyor. 2.0 litre benzinli motora sahip BMW 630i Gran Turismo versiyonuyla satılacak modelin fiyatı 1.404.000 TL seviyesinden başlıyor.

    Makyajlı BMW 6 Serisi Gran Turismo'nun ön bölümünde genişleyen yekpare böbrek ızgaraları ve onları çevreleyen BMW Laserlight farlar dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra sportif detaylara sahip yeni ön tampon ve ön tekerleklerin arkasında yer alan hava kanalları da göze çarpan detaylardan. Arka bölümde ise coupé tasarımdan ilham alan tavan çizgisi ve trapezoid egzoz çıkışları ile sportif tasarım devam ediyor.

    Makyajlı BMW 6 Serisi Gran Turismo, 3070 mm’lik aks mesafesi, 5091 mm uzunluğu, 1902 mm genişliği ve 1538 mm yüksekliğiyle 5 kişi için ideal bir yaşam alanı oluştururken, 600 litrelik bagaj hacmiyle de sınıfının en iyi değerlerinden birine sahip. Eğer arka koltukları yatırılırsa BMW 6 Serisi Gran Turismo’nun bagaj hacmi 1800 litreye ulaşabiliyor.

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    Ülkemizde TwinPower Turbo teknolojisine ve 48V hafif hibrit desteğine sahip 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle yollarla buluşacak olan BMW 630i Gran Turismo, 258 BG güç ve 400 Nm tork değerleriyle performans konusunda memnun edici gözüküyor. Güçlü motoruyla birlikte sadece 6,5 saniyede 0’dan 100 km/s hızlanmasını tamamlayan model maksimum 250 km/s hıza ulaşabiliyor. Böylece performans ve verimliliğin vücut bulduğu BMW 630i Gran Turismo'nun tüketim değeri 100 kilometrede ortalama 7,3 litre olarak açıklandı.

    Makyajlı BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye fiyatı ve özellikleri
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    Makyajlı BMW 6 Serisi Gran Turismo, tasarlanan süspansiyon bileşenlerini, optimum dinamizm sağlayan sürüş teknolojisiyle bir araya getiriyor. Ek olarak yürüyen aksam kumanda sistemi, entegre 2 akslı havalı süspansiyon ile birlikte dinamik bir sürüş konforu sağlıyor. Ayrıca hızlı viraj dönüşleri sırasında aktif savrulma önleyici dengeleme sistemi, otomobilin eğimini telafi ederek sürüş dinamiklerine katkı veriyor.

    BMW 630i Gran Turismo, Türkiye’de geniş standart donanım seviyesi ile Luxury Line ve M Sport olmak üzere iki farklı tasarım seçeneği ile sunuluyor. 4-bölgeli Otomatik Klima, Ön ve Arka Koltuk Isıtma, Konfor Erişim Sistemi, Soft-Close Vakumlu Kapılar gibi donanımlarla dikkat çeken modelde 16 hoparlörlü Harman/Kardon Ses Sistemi, 12,3 inç bilgi-eğlence ekranı ve tam dijital 12,3 inç gösterge panelinden oluşan modern BMW Live Cockpit Professional, Kablosuz Şarj ve Akıllı Telefon Arayüzü gibi donanımlar da mevcut.

    Standart sunulan olarak Profesyonel Sürüş Asistanı, sıkışık trafikte sürüş koşullarına en uygun konforu ve güvenliği sağlıyor. Sürüş Asistanının içeriğine ek olarak, genişletilmiş fonksiyonlara sahip Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı ve aktif yandan çarpışma koruması özellikli Şeritte Tutma Asistanı Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo’da sunulan özellikler arasında.

    Model Tasarım Paketi ÖTV Oranı Fiyat
    BMW 630i Gran Turismo Luxury Line %150 1.404.000 TL
    BMW 630i Gran Turismo M Sport %150 1.449.000 TL



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Y yingyangtwinz 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    drknl35 (DORUK NİL) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben çok beğeniyorum bu arabayı. Ama nedense tutmadı gibi. Para olsa da alsak.
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    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bi Alex değil
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    BMW saçmalamaya devam ediyor, en rezil modeli markanın.

    Sen güzelim F13 kasayı yok edip 8 serisine geç onu da rezil et, sonra böyle saçma sapan bir model üret içini de 3 serisi ile aynı yap.
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    haberelectro 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Arabanın turşusu çıktı neylerine güvenip satışa çıkardılar avrupada bile satamadı
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    TheCaliph_ 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ülkemizin en çok kazanan mesleklerinden biri olan çöpçü bile bu aracı 22 yılda alabiliyor. Vasıfsız asgari ücretli ise 42 senede.

    Tabii ki 42 yıl baba evinde yaşayıp hiç fatura kira ve cebinden herhangi bir harcama bile yapmadığını varsayarsak. Aynı zamanda araç fiyatı sabit.
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    CapriceClassic 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyat çok iyi, araç da muhteşem. Çok satar bence...
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    TheJudgé 4 gün ( Mesaj Silindi ) CapriceClassic
    Aynen fiyatı çok yerinde olmuş tam asgari ücretin yarısı ile alınıyor , hesapladım ben.
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    Hemican 4 gün ( Mesaj Silindi ) CapriceClassic
    Bence de rekor kirar. Golfe sira bekleyecegine bunu alirlar. Sira yokmus bunda.
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    Romeo84 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bugün yolda gördüm o kadar...
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    F Fulcrum299 (Aydın Demir) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu 6 serisi çok gereksiz bir model oldu. Eski kasası çok güzel bir sport coupeydi, şimdi onun yerini 8 serisi aldı. Bu yeni 6 üvey evlat gibi kaldı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    yc#1 (Yavuz Can) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Fulcrum299
    Çin'de arka diz mesafesi geniş araçlar tutuluyor diye ürün gamında yer veriyorlar. Yoksa sedan ile stationın çiftleşmesinin ürünü gibi duruyor.
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    Y yingyangtwinz 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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