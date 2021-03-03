Makyajlı BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye fiyatı ve özellikleri

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Geçtiğimiz yılın ortasında makyaj operasyonundan geçirilen BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de yollarla buluşuyor. 2.0 litre benzinli motora sahip BMW 630i Gran Turismo versiyonuyla satılacak modelin fiyatı 1.404.000 TL seviyesinden başlıyor.

Makyajlı BMW 6 Serisi Gran Turismo'nun ön bölümünde genişleyen yekpare böbrek ızgaraları ve onları çevreleyen BMW Laserlight farlar dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra sportif detaylara sahip yeni ön tampon ve ön tekerleklerin arkasında yer alan hava kanalları da göze çarpan detaylardan. Arka bölümde ise coupé tasarımdan ilham alan tavan çizgisi ve trapezoid egzoz çıkışları ile sportif tasarım devam ediyor.

Makyajlı BMW 6 Serisi Gran Turismo, 3070 mm’lik aks mesafesi, 5091 mm uzunluğu, 1902 mm genişliği ve 1538 mm yüksekliğiyle 5 kişi için ideal bir yaşam alanı oluştururken, 600 litrelik bagaj hacmiyle de sınıfının en iyi değerlerinden birine sahip. Eğer arka koltukları yatırılırsa BMW 6 Serisi Gran Turismo’nun bagaj hacmi 1800 litreye ulaşabiliyor.

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Ülkemizde TwinPower Turbo teknolojisine ve 48V hafif hibrit desteğine sahip 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle yollarla buluşacak olan BMW 630i Gran Turismo, 258 BG güç ve 400 Nm tork değerleriyle performans konusunda memnun edici gözüküyor. Güçlü motoruyla birlikte sadece 6,5 saniyede 0’dan 100 km/s hızlanmasını tamamlayan model maksimum 250 km/s hıza ulaşabiliyor. Böylece performans ve verimliliğin vücut bulduğu BMW 630i Gran Turismo'nun tüketim değeri 100 kilometrede ortalama 7,3 litre olarak açıklandı.

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Makyajlı BMW 6 Serisi Gran Turismo, tasarlanan süspansiyon bileşenlerini, optimum dinamizm sağlayan sürüş teknolojisiyle bir araya getiriyor. Ek olarak yürüyen aksam kumanda sistemi, entegre 2 akslı havalı süspansiyon ile birlikte dinamik bir sürüş konforu sağlıyor. Ayrıca hızlı viraj dönüşleri sırasında aktif savrulma önleyici dengeleme sistemi, otomobilin eğimini telafi ederek sürüş dinamiklerine katkı veriyor.

BMW 630i Gran Turismo, Türkiye’de geniş standart donanım seviyesi ile Luxury Line ve M Sport olmak üzere iki farklı tasarım seçeneği ile sunuluyor. 4-bölgeli Otomatik Klima, Ön ve Arka Koltuk Isıtma, Konfor Erişim Sistemi, Soft-Close Vakumlu Kapılar gibi donanımlarla dikkat çeken modelde 16 hoparlörlü Harman/Kardon Ses Sistemi, 12,3 inç bilgi-eğlence ekranı ve tam dijital 12,3 inç gösterge panelinden oluşan modern BMW Live Cockpit Professional, Kablosuz Şarj ve Akıllı Telefon Arayüzü gibi donanımlar da mevcut.

Standart sunulan olarak Profesyonel Sürüş Asistanı, sıkışık trafikte sürüş koşullarına en uygun konforu ve güvenliği sağlıyor. Sürüş Asistanının içeriğine ek olarak, genişletilmiş fonksiyonlara sahip Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı ve aktif yandan çarpışma koruması özellikli Şeritte Tutma Asistanı Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo’da sunulan özellikler arasında.

Model Tasarım Paketi ÖTV Oranı Fiyat BMW 630i Gran Turismo Luxury Line %150 1.404.000 TL BMW 630i Gran Turismo M Sport %150 1.449.000 TL

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