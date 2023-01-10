Honda 2023 fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

Tam Boyutta Gör Honda, 2023 Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. Henüz stokta bulunan 2022 model otomobillerin bulunduğu listedeki fiyatlar Aralık ayına göre ortalama yüzde 4 zamlanmış. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km Honda araç fiyatları kaç TL? 2023 Honda fiyatları ne kadar oldu? İşte Honda Ocak 2023 fiyat listesi:

Honda Civic Sedan fiyatları Aralık 2022'de 1.5L VTEC Turbo ECO versiyonuyla birlikte 835.500 TL seviyesinden başlıyordu. Yeni yılda aynı versiyonun fiyatı 870.500 TL'ye yükselmiş durumda. Bununla birlikte, Civic Sedan'ın Executive+ donanım seviyesine sahip versiyonları artık 1 milyon TL'nin üzerinde fiyat etiketine sahip.

Dacia 2023 fiyat listesi: Sıfır Dacia fiyatları 21 sa. önce eklendi

1.5L VTEC benzinli motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla tercih edilebilen Honda City'nin liste fiyatı da Ocak 2023 itibarıyla 547 bin TL'den 605 bin TL'ye yükselmiş durumda. Yenilikçi e:HEV hibrit sistemle satılan yeni Honda HR-V fiyatı ise yeni yıl itibarıyla 1.075.000 TL'den başlıyor.

İşte 2023 Ocak Honda fiyat listesi 🔽

Honda Civic Sedan fiyat listesi 💸 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Premium 835.500 TL 870.500 TL 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance 916.000 TL 954.500 TL 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+ 992.000 TL 1.033.500 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance 898.500 TL 936.000 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ 981.500 TL 1.022.500 TL

Tam Boyutta Gör

Honda City fiyat listesi 💰 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak 1.5L VTEC Benzin Otomatik Elegance 547.000 TL 605.000 TL 1.5L VTEC Benzin Otomatik Executive 563.500 TL 623.500 TL

Tam Boyutta Gör

Honda Jazz fiyat listesi 💰 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak 1.5L e:HEV Hibrit Otomatik Executive 832.000 TL 883.500 TL 1.5L e:HEV Hibrit Otomatik Crosstar Executive 856.000 TL 909.000 TL

Tam Boyutta Gör

Honda HR-V fiyat listesi 💸 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak 1.5L e:HEV Hibrit Otomatik Elegance 1.012.500 TL 1.075.000 TL 1.5L e:HEV Hibrit Otomatik Advance 1.045.500 TL 1.110.000 TL 1.5L e:HEV Hibrit Otomatik Style 1.116.000 TL 1.184.500 TL

Tam Boyutta Gör

Honda Accord fiyat listesi 💰 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive 1.230.000 TL 1.281.000 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ 1.278.000 TL 1.331.000 TL

Tam Boyutta Gör

Honda CR-V fiyat listesi 🚗 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance 1.189.000 TL 1.262.000 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive 1.304.000 TL 1.384.000 TL 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ 1.403.500 TL 1.489.500 TL 2.0L e:HEV Hibrit Otomatik Executive+ 2.237.000 TL 2.374.500 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Honda fiyat listesi 2023: Sıfır Honda fiyatları