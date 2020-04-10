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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen'in Çin pazarındaki gizli silahları: Kompakt Sedanlar

    Geçtiğimiz yıl dünya genelindeki satışlarının üçte biri sedan modellerden oluşan Volkswagen, yalnızca Çin'de 1.6 milyon adet kompakt sedan satışı gerçekleştirmiş.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen'in Çin pazarındaki gizli silahları: Kompakt Sedanlar
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    Otomotiv sektöründeki trendlerde her ne kadar SUV ve hatchback modellerin adı geçse de, Alman üretici Volkswagen’e göre sedanlar daha ölmedi. Şirketin geçtiğimiz yılki satışlarının üçte birini sedan modeller oluşturmuş. Çin’in bu orandaki payı büyük.

    Alman üretici geçtiğimiz yıl sadece Çin pazarında 1.6 milyon adet sedan satmış. Şirketin halihazırda Çinli müşterilerine sunduğu 6 farklı kompakt sedan modeli bulunuyor. Bunların çoğu, yerel firmalar olan SAIC ve FAW ortaklığı ile üretilen modeller. Geçtiğimiz yıl bu modeller arasına Volkswagen’in alt markası haline gelen Jetta’nın VA3 isimli kompakt sedanı da katıldı. İşte Volkswagen’in Çin’deki kompakt sedan modelleri:

    Jetta VA3

    Volkswagen'in Çin pazarındaki gizli silahları: Kompakt Sedanlar
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    Volkswagen’in en popüler modellerinde birine ait olan Jetta ismi 2019 yılında Çin’de ayrı bir marka haline gelmişti. Yeni markanın ilk modellerinden biri, Çin’deki genç müşterileri hedefleyen Jetta VA3 isimli kompakt sedan oldu. Çengdu’da üretilen araç 4,50 metre uzunluğunda ve 110 beygirlik 1.5 litre atmosferik motora sahip.

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    FAW-Volkswagen Sagitar

    Volkswagen'in Çin pazarındaki gizli silahları: Kompakt Sedanlar
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    Jetta VA3’ün aksine üzerinde Alman üreticinin logosunu taşıyan Sagitar, 2006 yılından bu yana FAW-VW ortaklığında üretiliyor. Halihazırda üçüncü nesline ulaşan sedan, VW Grubu’nun MQB platformu üzerine inşa edilmiş. 2019 yılından beri uzun aks mesafeli – 2,73 metre - versiyona da sahip olan araçta 1.2 litre ve 1.4 litre TSI motor seçenekleri bulunuyor. Volkswagen, geçtiğimiz yıl 310 bin adet Sagitar satmış.

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    SAIC Volkswagen Lamando

    Volkswagen'in Çin pazarındaki gizli silahları: Kompakt Sedanlar
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    2014 yılından bu yana Volkswagen-SAIC ortaklığında üretilen Lamando, dört kapılı coupe benzeri bir gövde yapısına sahip. MQB platformu üzerine inşa edilen Lamando’nun genişliği 1,82 metre, yüksekliği 1,42 metre, uzunluğu ise 4.60 metre olarak ölçülüyor. Diğer modellere göre daha sportif görünen araçta 130 ve 150 beygirlik 1.4 TSI motor ve DSG kombinasyonu bulunuyor. 2016 yılında satışa sunulan GTS versiyonunda ise 220 beygirlik 2.0 litre TSI mevcut. Geçtiğimiz yıl 100 bin adet Lamando satılmış.

    FAW-Volkswagen Bora

    Volkswagen'in Çin pazarındaki gizli silahları: Kompakt Sedanlar
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    Bora, Volkswagen’in Çin’deki en popüler modellerinden biri. Geçtiğimiz yıl 323 bin 400 adet Bora teslimatı gerçekleştirilmiş. MQB platformu üzerine kurulu bir başka model olan Bora’nın kaputu altında 110 beygirlik 1.5 litre atmosferik veya 150 beygirlik 1.4 litre TSI turbo benzinli motor tercih edilebiliyor. 4,66 metre uzunluğa, 1,81 metre genişliğe ve 1,46 metre yüksekliğe sahip olan Bora’nın elektrikli versiyonu da satılıyor.

    SAIC Volkswagen Santana

    Volkswagen'in Çin pazarındaki gizli silahları: Kompakt Sedanlar
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    Çin pazarına özel olarak geliştirilen Santana, şirketin bu pazardaki en kompakt araçlarından biri. 4,48 metre uzunluğa, 1,71 metre genişliğe ve 2,60 metre aks mesafesine sahip araç 2013 yılından bu yana pazarda. Geçtiğimiz yıl Çin’de 245 bin adet Santana satılmış.

    SAIC Volkswagen Lavida

    Volkswagen'in Çin pazarındaki gizli silahları: Kompakt Sedanlar
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz yıl 491 bin adet satış rakamına ulaşarak markanın en çok satan modeli olan Lavida, 2018’in Mayıs ayında üçüncü nesline geçiş yaptı. MQB platformunu kullanan popüler modelde 1.5 litre atmosferik motor veya 1.4 litre TSI turbo benzinli motor tercih edilebiliyor. Tıpkı Bora gibi Lavida’nın da tamamen elektrikli bir versiyonu bulunuyor. e-Lavida isimli model, e-Golf ile aynı güç aktarma organlarına sahip.



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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 6 sa. en beğenilen
    Yalnız bu VA3 biidiğin Egea :D
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    haberelectro 2 sa.
    VW nin sedan modelleri



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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 6 sa. en beğenilen
    Yalnız bu VA3 biidiğin Egea :D
    Yanıtla +10
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    blasko77 (Osman Tayfun) 6 sa.
    Vw bize göndersin bunlardan yolumuzu bulalım
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    demirsoyfuat 6 sa. yeni yorumcu
    Dış görünüş olarak çok güzel gözüküyor.
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