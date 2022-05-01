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    Honda fiyatları mayısta ne kadar arttı? İşte Honda mayıs 2022 fiyat listesi

    Mayıs ayında Honda Civic Sedan fiyatları ortalama 25 bin TL zamlandı. Civic Sedan'ın en pahalı versiyonu 700 bin TL'yi geçti. İşte Honda modellerinin mayıs 2022 fiyat listesi:
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    Honda fiyatlarına zam geldi: İşte Honda mayıs 2022 fiyat listesi
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    Mayıs ayına giriş yapmamızla birlikte listeler güncellenmeye başladı. Bu kapsamda zam yağmuru da başladı. Honda'nın paylaştığı mayıs 2022 fiyat listesinde, Civic Sedan fiyatlarında ortalama 25 bin TL artış görmekteyiz.

    2022 model Honda Civic Sedan'ın giriş versiyonu nisan ayında 570.800 TL seviyesindeydi. Mayıs ayında aynı versiyonun fiyatı 593.700 TL'ye çıktı. En pahalı versiyon olan 1.5L VTEC Turbo Benzin Executive+ versiyonu da 676.900 TL'den 710.800 TL seviyesine sıçrama yaptı.

    Diğer Honda modellerinde de durum pek farklı değil. Örneğin 2022 model Honda City, geçtiğimiz ay 427.200 TL'den başlıyordu. Mayıs ayında ilk basamak 435.800 TL'ye yükseldi. Hibrit motorlu 2022 model Honda HR-V'nin fiyatı da 764.400 TL'ye yükseldi. Geçtiğimiz ay 735.000 TL'den satılıyordu.

    2022 model Honda Civic Sedan mayıs fiyat listesi
    Versiyon Donanım Fiyat - 2022 Mayıs Fiyat - 2022 Nisan
    1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Premium 593.700 TL 570.800 TL
    1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance 650.700 TL 625.600 TL
    1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+ 705.000 TL 671.400 TL
    1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance 650.700 TL 625.600 TL
    1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ 710.800 TL 676.900 TL

    Honda fiyatlarına zam geldi: İşte Honda mayıs 2022 fiyat listesi
    Tam Boyutta Gör

    2022 Honda City mayıs fiyat listesi
    Versiyon Donanım Fiyat - 2022 Mayıs Fiyat - 2022 Nisan
    1.5L VTEC Benzin Otomatik Elegance 435.800 TL 427.200 TL
    1.5L VTEC Benzin Otomatik Executive 449.300 TL 440.400 TL

    Honda fiyatlarına zam geldi: İşte Honda mayıs 2022 fiyat listesi
    Tam Boyutta Gör

    2022 Honda HR-V mayıs fiyat listesi
    Versiyon Donanım Fiyat - 2022 Mayıs Fiyat - 2022 Nisan
    1.5L VTEC Benzin Otomatik Advance 764.400 TL 735.000 TL
    1.5L VTEC Benzin Otomatik Style 815.900 TL 777.000 TL

    Honda fiyatlarına zam geldi: İşte Honda mayıs 2022 fiyat listesi

    2022 Honda Accord mayıs fiyat listesi
    Versiyon Donanım Fiyat - 2022 Mayıs Fiyat - 2022 Nisan
    1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive 882.500 TL 865.200 TL
    1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ 917.000 TL 899.000 TL

    Honda fiyatlarına zam geldi: İşte Honda mayıs 2022 fiyat listesi
    Tam Boyutta Gör

    2022 Honda Jazz mayıs fiyat listesi
    Versiyon Donanım Fiyat - 2022 Mayıs Fiyat - 2022 Nisan
    1.5L i-MMD Hybrid Otomatik Executive 608.100 TL 584.700 TL
    1.5L i-MMD Hybrid Otomatik Crosstar Executive 625.400 TL 601.300 TL

    Honda fiyatlarına zam geldi: İşte Honda mayıs 2022 fiyat listesi
    Tam Boyutta Gör

    2022 Honda CR-V mayıs fiyat listesi
    Versiyon Donanım Fiyat - 2022 Mayıs Fiyat - 2022 Nisan
    1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance 853.000 TL 820.200 TL
    1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive 935.500 TL 899.500 TL
    1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ 1.007.500 TL 968.700 TL
    2.0L i-MMD Hybrid Otomatik Executive+ Hybrid 1.590.800 TL 1.529.400 TL
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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    C
    Command-01 1 gün önce

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    L
    linkci_sude 3 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 4 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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