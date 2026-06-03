Çinli otomotiv devi Chery, Nissan fabrikasında üretime hazırlanıyor: Avrupa planında yeni dönem

Türkiye'de üretim yapmasını beklediğimiz Çinli üreticiler birer birer Avrupa'ya gidiyor. Kısa süre önce MG, ilk Avrupa üretim tesisi için İspanya'yı seçtiğini duyurdu. Şimdi ise bir dönem Samsun'a fabrika kuracağı söylenen Chery, Nissan ile anlaşmaya vardı.
Nissan, Chery için araç üretecek
Nissan tarafından yapılan duyuruda, taraflar arasında bağlayıcı olmayan bir ön anlaşma imzalandığı ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Anlaşmanın resmiyet kazanması halinde Nissan, 2027 mali yılından itibaren Sunderland tesisinde Chery adına araç üretimine başlayacak.
Bu gelişme, yaklaşık 6 bin kişinin çalıştığı ve Birleşik Krallık'ın en büyük otomobil fabrikası olarak gösterilen Sunderland tesisindeki istihdam açısından da büyük önem taşıyor. Nissan'ın son dönemde yaşadığı küresel yeniden yapılanma süreci nedeniyle fabrikanın geleceği konusunda soru işaretleri oluşmuştu.
Anlaşma kapsamında Sunderland fabrikasının mülkiyeti Nissan'da kalacak ve tesiste çalışan personel Nissan bünyesinde görev yapmayı sürdürecek. Chery'nin araçları, Nissan'ın sözleşmeli üretim modeli kapsamında fabrikanın birinci üretim hattında üretilecek.
Nissan'ın elektrikli araç, batarya üretimi ve yenilenebilir enerji yatırımlarını bir araya getiren EV36Zero projesinin merkezi olan Sunderland tesisi, bu yönüyle Avrupa'nın en stratejik otomotiv üretim merkezlerinden biri olarak görülüyor.
Nissan için kritik dönem
Sunderland fabrikasında halen Nissan Qashqai, Juke ve tamamen elektrikli Leaf modellerinin üretimi gerçekleştiriliyor. Avrupa'nın en verimli otomobil üretim tesislerinden biri olarak gösterilen fabrikanın Chery ile yapılacak olası iş birliği sayesinde kapasitesini daha etkin kullanması bekleniyor.
Elektrikli mi hibrit mi olacak?
Şu an için Sunderland'de üretilecek Chery modellerinin tamamen elektrikli mi yoksa hibrit mi olacağı açıklanmadı. Ancak Chery'nin Avrupa'daki büyüme stratejisinde hem elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit araçların önemli rol oynadığı biliniyor.
Olası anlaşma, Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'daki etkisinin giderek arttığını gösteren en önemli gelişmelerden biri olarak görülüyor. Eğer taraflar nihai anlaşmaya varırsa, Chery Avrupa'da üretim yapan Çinli markalar arasına katılacak ve Nissan'ın İngiltere'deki dev fabrikası yeni bir döneme girecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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