Volkswagen, ucuz elektriklileri ID. Polo ve Cupra Raval'in üretimine başladı

Volkswagen Grubu'nun elektrikli otomobil stratejisinde önemli bir dönüm noktası haline gelmesi beklenen Volkswagen ID. Polo ve Cupra Raval modellerinin seri üretimi İspanya'daki Martorell fabrikasında başladı.
Böylece Martorell tesisi tarihinde ilk kez tamamen elektrikli otomobiller üretmeye başlamış oldu. Volkswagen Grubu açısından ise bu iki model, Avrupa'da daha erişilebilir fiyatlı elektrikli otomobiller sunma hedefinin merkezinde yer alıyor.
İlk etapta hem Volkswagen ID. Polo hem de Cupra Raval daha büyük batarya paketiyle üretilecek. Daha uygun fiyatlı versiyonların ise ilerleyen dönemde satışa sunulması planlanıyor.
Volkswagen'in yeni elektrikli atağı
Her iki araç da Volkswagen Grubu'nun MEB Entry olarak adlandırılan yeni nesil elektrikli platformu üzerine geliştirildi. MEB21 veya MEB-Small olarak da bilinen bu mimari, daha düşük maliyetli elektrikli otomobiller üretmek amacıyla hazırlandı.
Fabrika baştan aşağı yenilendi
Seat, Martorell tesisini elektrikli araç üretimine hazırlamak için son yıllarda kapsamlı yatırımlar gerçekleştirdi. Yaklaşık 160 bin metrekarelik alan yeniden düzenlenirken üretim hattı modernize edildi.
Fabrikaya 1.000 yeni robot entegre edilirken, gövde üretim süreçleri yenilendi ve yeni nesil pres sistemleri devreye alındı. Ayrıca aralık ayında açılan batarya montaj tesisi ile ana üretim hattını birbirine bağlayan 600 metrelik otomatik köprü de faaliyete geçti.
Dört yeni elektrikli model geliyor
Bu iki elektrikli SUV modelinin üretimi ise Volkswagen'in İspanya'nın Navarra bölgesindeki fabrikasında gerçekleştirilecek.
Şirket ayrıca kompakt elektrikli otomobil platformunun gelecekteki teknik geliştirmelerinden de sorumlu olacak. Böylece Seat tarihinde ilk kez Volkswagen Grubu içinde bir platformun teknik gelişimine liderlik eden marka konumuna yükselmiş oldu.
Volkswagen Grubu'nun uygun fiyatlı elektrikli otomobil stratejisinin temelini oluşturacak ID. Polo, Cupra Raval, Volkswagen ID. Cross ve Skoda Epiq modellerinin önümüzdeki yıllarda Avrupa elektrikli otomobil pazarındaki rekabeti önemli ölçüde artırması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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