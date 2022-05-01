Toyota Corolla mayıs 2022 fiyat listesi: Giriş seviyesi 41 bin TL zamlandı

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Mayıs ayına geçiş yapmamızla birlikte fiyat listeleri güncellenmeye başladı. Toyota da mayıs 2022 fiyat listesini paylaştı. Buna göre, Toyota Corolla'nın tüm versiyonlarında büyük zamlar görmekteyiz. İşte Toyota Corolla mayıs 2022 fiyat listesi:

Giriş seviyesindeki Toyota Corolla 1.5 Vision, kısa süre önce 391.450 TL fiyat etiketine sahipti. Güncel listeye göre bu versiyonun fiyatı artık 432.650 TL. Daha önceki 432.250 TL'lik fiyatıyla engelli araç alım limiti içerisinde yer alan otomatik versiyon Corolla 1.5 Vision Multidrive S ise artık 451.750 TL ile bu limitin dışına çıkmış durumda.

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Toyota Corolla Hibrit'te de zamlar azımsanacak derecede değil. Nisan ayında 542.750 TL olan Hybrid Dream e-CVT versiyonu artık 578.050 TL fiyat etiketine sahip. En üstte yer alan Corolla Hybrid Passion X-Pack e-CVT ise 40 bin TL zam ile 654.750 TL seviyesine ulaşmış durumda.

Toyota Corolla mayıs 2022 fiyat listesi Versiyon Fiyat - 2022 Mayıs Fiyat - 2022 Nisan Corolla 1.5 Vision 432.650 TL 391.450 TL Corolla 1.5 Vision Multidrive S 451.750 TL 432.250 TL Corolla 1.5 Dream 478.500 TL 449.350 TL Corolla 1.5 Dream Multidrive S 497.600 TL 467.250 TL Corolla 1.5 Flame Multidrive S 529.250 TL 496.950 TL Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 558.700 TL 524.650 TL Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 604.550 TL 567.700 TL

Toyota Corolla Hibrit 2022 mayıs fiyat listesi Versiyon Fiyat - 2022 Mayıs Fiyat - 2022 Nisan Corolla Hybrid Dream e-CVT 578.050 TL 542.750 TL Corolla Hybrid Flame e-CVT 589.250 TL 553.300 TL Corolla Hybrid Flame X-Pack e-CVT 608.900 TL 571.750 TL Corolla Hybrid Passion X-Pack e-CVT 654.750 TL 614.800 TL

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