Toyota Corolla mayıs 2022 fiyat listesi: Giriş seviyesi 41 bin TL zamlandı

Mayıs ayına geçiş yapmamızla birlikte fiyat listeleri güncellenmeye başladı. Toyota da mayıs 2022 fiyat listesini paylaştı. Buna göre, Toyota Corolla'nın tüm versiyonlarında büyük zamlar görmekteyiz. İşte Toyota Corolla mayıs 2022 fiyat listesi:
Giriş seviyesindeki Toyota Corolla 1.5 Vision, kısa süre önce 391.450 TL fiyat etiketine sahipti. Güncel listeye göre bu versiyonun fiyatı artık 432.650 TL. Daha önceki 432.250 TL'lik fiyatıyla engelli araç alım limiti içerisinde yer alan otomatik versiyon Corolla 1.5 Vision Multidrive S ise artık 451.750 TL ile bu limitin dışına çıkmış durumda.
Toyota Corolla Hibrit'te de zamlar azımsanacak derecede değil. Nisan ayında 542.750 TL olan Hybrid Dream e-CVT versiyonu artık 578.050 TL fiyat etiketine sahip. En üstte yer alan Corolla Hybrid Passion X-Pack e-CVT ise 40 bin TL zam ile 654.750 TL seviyesine ulaşmış durumda.
|Versiyon
|Fiyat - 2022 Mayıs
|Fiyat - 2022 Nisan
|Corolla 1.5 Vision
|432.650 TL
|391.450 TL
|Corolla 1.5 Vision Multidrive S
|451.750 TL
|432.250 TL
|Corolla 1.5 Dream
|478.500 TL
|449.350 TL
|Corolla 1.5 Dream Multidrive S
|497.600 TL
|467.250 TL
|Corolla 1.5 Flame Multidrive S
|529.250 TL
|496.950 TL
|Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S
|558.700 TL
|524.650 TL
|Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S
|604.550 TL
|567.700 TL
|Versiyon
|Fiyat - 2022 Mayıs
|Fiyat - 2022 Nisan
|Corolla Hybrid Dream e-CVT
|578.050 TL
|542.750 TL
|Corolla Hybrid Flame e-CVT
|589.250 TL
|553.300 TL
|Corolla Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|608.900 TL
|571.750 TL
|Corolla Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|654.750 TL
|614.800 TL
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.