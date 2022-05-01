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    Toyota Corolla mayıs 2022 fiyat listesi: Giriş seviyesi 41 bin TL zamlandı

    Mayıs ayına giriş yapmamızla birlikte sıfır otomobil fiyatlarına zam yağmuru başladı. Toyota Corolla fiyatlarında ortalama 40 bin TL artış yaşandı. Corolla Hibrit'te de durum farklı değil.
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    Toyota Corolla fiyatları ne kadar arttı? Mayıs 2022 fiyatları
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    Mayıs ayına geçiş yapmamızla birlikte fiyat listeleri güncellenmeye başladı. Toyota da mayıs 2022 fiyat listesini paylaştı. Buna göre, Toyota Corolla'nın tüm versiyonlarında büyük zamlar görmekteyiz. İşte Toyota Corolla mayıs 2022 fiyat listesi:

    Giriş seviyesindeki Toyota Corolla 1.5 Vision, kısa süre önce 391.450 TL fiyat etiketine sahipti. Güncel listeye göre bu versiyonun fiyatı artık 432.650 TL. Daha önceki 432.250 TL'lik fiyatıyla engelli araç alım limiti içerisinde yer alan otomatik versiyon Corolla 1.5 Vision Multidrive S ise artık 451.750 TL ile bu limitin dışına çıkmış durumda.

    Toyota Corolla Hibrit'te de zamlar azımsanacak derecede değil. Nisan ayında 542.750 TL olan Hybrid Dream e-CVT versiyonu artık 578.050 TL fiyat etiketine sahip. En üstte yer alan Corolla Hybrid Passion X-Pack e-CVT ise 40 bin TL zam ile 654.750 TL seviyesine ulaşmış durumda.

    Toyota Corolla mayıs 2022 fiyat listesi
    Versiyon Fiyat - 2022 Mayıs Fiyat - 2022 Nisan
    Corolla 1.5 Vision 432.650 TL 391.450 TL
    Corolla 1.5 Vision Multidrive S 451.750 TL 432.250 TL
    Corolla 1.5 Dream 478.500 TL 449.350 TL
    Corolla 1.5 Dream Multidrive S 497.600 TL 467.250 TL
    Corolla 1.5 Flame Multidrive S 529.250 TL 496.950 TL
    Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 558.700 TL 524.650 TL
    Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 604.550 TL 567.700 TL

    Toyota Corolla Hibrit 2022 mayıs fiyat listesi
    Versiyon Fiyat - 2022 Mayıs Fiyat - 2022 Nisan
    Corolla Hybrid Dream e-CVT 578.050 TL 542.750 TL
    Corolla Hybrid Flame e-CVT 589.250 TL 553.300 TL
    Corolla Hybrid Flame X-Pack e-CVT 608.900 TL 571.750 TL
    Corolla Hybrid Passion X-Pack e-CVT 654.750 TL 614.800 TL
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    C
    Command-01 1 gün önce

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    L
    linkci_sude 3 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 3 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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