Honda Gold Wing serisine Android Auto desteği geliyor

Tam Boyutta Gör

Honda, amiral gemisi olan Gold Wing modeline Android Auto entegrasyonunun ekleneceğini duyurdu. Honda Gold Wing modelinde artık Android akıllı telefon kullanıcıları da müzik, telefon görüşmeleri ve mesajlaşma gibi uygulama hizmetlerini kullanabilecek.

İlginizi Çekebilir

Karsan'ın otonom otobüsü, Romanya'da hizmet verecek

Honda Gold Wing serisine yeni eklenecek olan Android Auto entegrasyonu, Android telefonları motosiklette kullanmanın basit ve güvenli yolunu sunuyor. Basitleştirilmiş arayüzü ve kullanımı kolay sesli komut sistemi sayesinde sürücünün dikkati dağılmadan yola ve sürüşe odaklanmasını sağlıyor. Sürücü, sevdiği müzik, medya ve mesajlaşma uygulamalarına motosikletten erişebiliyor. Google Asistan özelliği sayesinde gözünü yoldan, ellerini gidondan ayırmadan sesli komut özelliğini kullanarak bağlantıda kalabiliyor ve yolculuğunu daha eğlenceli hale getirebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Makyajlı Kia Picanto, Güney Kore'de "Morning Urban" ismiyle tanıtıldı"

1975 yılından bu yana Honda ürün gamının amiral gemisi olan Gold Wing serisi, Ekim 2017 tarihinde Kuzey Amerika’da yapılan tanıtımla dünyanın ilk Apple CarPlay entegrasyonuna sahip motosikleti olmuştu. Gold Wing kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran Apple CarPlay entegrasyonu, navigasyon özelliği ile sürüş deneyimini geliştirmeye yardımcı olurken uygulamaya özel hizmetler de kullanıcıların beğenisini kazanmıştı.

Honda, Android Auto entegrasyonunun önümüzdeki Haziran ayının ortalarında güncelleme ile verileceğini duyurdu. Şirket, Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonunu daha fazla modele uygulamayı planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.