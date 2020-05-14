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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honda Gold Wing serisine Android Auto desteği geliyor

    Amiral gemisi olan Gold Wing modelinde 2017 yılında ilk Apple CarPlay entegrasyonunu tanıtan Honda, şimdi ise Gold Wing modelinde Android Auto entegrasyonu sunmaya hazırlanıyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Honda Gold Wing serisine Android Auto desteği geliyor
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    Honda, amiral gemisi olan Gold Wing modeline Android Auto entegrasyonunun ekleneceğini duyurdu. Honda Gold Wing modelinde artık Android akıllı telefon kullanıcıları da müzik, telefon görüşmeleri ve mesajlaşma gibi uygulama hizmetlerini kullanabilecek.

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    Honda Gold Wing serisine yeni eklenecek olan Android Auto entegrasyonu, Android telefonları motosiklette kullanmanın basit ve güvenli yolunu sunuyor. Basitleştirilmiş arayüzü ve kullanımı kolay sesli komut sistemi sayesinde sürücünün dikkati dağılmadan yola ve sürüşe odaklanmasını sağlıyor. Sürücü, sevdiği müzik, medya ve mesajlaşma uygulamalarına motosikletten erişebiliyor. Google Asistan özelliği sayesinde gözünü yoldan, ellerini gidondan ayırmadan sesli komut özelliğini kullanarak bağlantıda kalabiliyor ve yolculuğunu daha eğlenceli hale getirebiliyor.

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    1975 yılından bu yana Honda ürün gamının amiral gemisi olan Gold Wing serisi, Ekim 2017 tarihinde Kuzey Amerika’da yapılan tanıtımla dünyanın ilk Apple CarPlay entegrasyonuna sahip motosikleti olmuştu. Gold Wing kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran Apple CarPlay entegrasyonu, navigasyon özelliği ile sürüş deneyimini geliştirmeye yardımcı olurken uygulamaya özel hizmetler de kullanıcıların beğenisini kazanmıştı.

    Honda, Android Auto entegrasyonunun önümüzdeki Haziran ayının ortalarında güncelleme ile verileceğini duyurdu. Şirket, Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonunu daha fazla modele uygulamayı planlıyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    oktayakgoz (Oktay AKGÖZ) 1 gün en beğenilen
    Amiral gemi demek nedir ya. Bunca yıllık motorculuk hayatımda amiral gemi hiç bir modele demedik. Çok komik olmuş
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    shimoda 1 gün oktayakgoz
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    GwynBleidd48 6 sa.
    Editör motordan pek anlamıyorsun. Motosiklete amiral gemi denmez.
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    bobora (bora bora) 23 sa.
    Telefoncular yazı yazınca böyle oluyor.
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    oktayakgoz (Oktay AKGÖZ) 1 gün en beğenilen
    Amiral gemi demek nedir ya. Bunca yıllık motorculuk hayatımda amiral gemi hiç bir modele demedik. Çok komik olmuş
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    shimoda 1 gün oktayakgoz
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