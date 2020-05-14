Makyajlı Kia Picanto, Güney Kore'de "Morning Urban" ismiyle tanıtıldı

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Kia, makyajlı Picanto üzerindeki örtüyü Güney Kore’de kaldırdı. Ülkede Morning adıyla satılan Picanto, makyaj operasyonu sonrası Morning Urban adını almış.

Makyajlı Kia Picanto, iç ve dış tasarımındaki güncellemelerle birlikte yeni sürüş asistan sistemlerine de kavuşmuş. Krom detaylarla bezeli yeni “tiger-nose” ızgarası, LED gündüz farlarına sahip yeni aydınlatmalar ve selefine göre daha sportif görünen ön tamponu makyajlı Picanto’daki yenilikler arasında gösterebiliriz. Yenilenen tamponun kenarlarında dikey hava girişleri, parlak siyah çerçeveyle kaplı alt ızgara bölümünde ise sis farları bulunuyor.

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Makyajlı Kia Picanto’nun arka bölümünde de benzer değişimler mevcut. 3 boyutlu grafiklere sahip yeni LED stoplara yatay reflektörler eşlik ediyor. Alt bölümde ise yine krom detaylarla süslü küçük bir difüzör ve sahte egzoz çıkışlarını görüyoruz. Bunların yanı sıra yeni bal arısı gövde rengi, 16 inç alaşım jantlar ve yan camların altındaki krom parçalar da makyajlı Picanto’nun dış tasarım detayları arasında.

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Daha az değişimin fark edildiği iç mekanda ise aracın gövde rengiyle uyumlu parçalar ve dikişler göz çarpıyor. Navigasyon özelliğine sahip 8 inç UVO bilgi-eğlence sistemi, ortasında 4.2 inç ekrana sahip gösterge paneli, iki cihazın aynı anda bağlanabilmesini sağlayan Bluetooth özelliği ve ses tanıma gibi bir çok özelliği Picanto’nun yenilenen teknolojileri arasına dahil etmek mümkün.

Kör nokta uyarısı, arka çapraz trafik uyarı sistemi, şerit takip yardımcısı, ön çarpışma önleyici sistem ve sürücü dikkat uyarısı gibi pek çok sürüş asistan sisteminin sunulduğu makyajlı Kia Picanto, Kore’de 76 beygir güç ve 95 Nm tork üreten 1.0 litre üç silindirli atmosferik motorla satılacak. Aracın başlangıç fiyatı ise 11.950.000 Won olarak açıklandı.

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