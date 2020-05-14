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    Makyajlı Kia Picanto, Güney Kore'de "Morning Urban" ismiyle tanıtıldı

    Markanın kendi evinde Kia Morning olarak satılan Picanto, makyaj operasyonu sonrası Urban takısını almış. Makyajlı Kia Picanto'nun yeni tasarımı ve teknolojileri haberimizde:
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı Kia Picanto, Güney Kore'de
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    Kia, makyajlı Picanto üzerindeki örtüyü Güney Kore’de kaldırdı. Ülkede Morning adıyla satılan Picanto, makyaj operasyonu sonrası Morning Urban adını almış.

    Makyajlı Kia Picanto, iç ve dış tasarımındaki güncellemelerle birlikte yeni sürüş asistan sistemlerine de kavuşmuş. Krom detaylarla bezeli yeni “tiger-nose” ızgarası, LED gündüz farlarına sahip yeni aydınlatmalar ve selefine göre daha sportif görünen ön tamponu makyajlı Picanto’daki yenilikler arasında gösterebiliriz. Yenilenen tamponun kenarlarında dikey hava girişleri, parlak siyah çerçeveyle kaplı alt ızgara bölümünde ise sis farları bulunuyor.

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    Makyajlı Kia Picanto’nun arka bölümünde de benzer değişimler mevcut. 3 boyutlu grafiklere sahip yeni LED stoplara yatay reflektörler eşlik ediyor. Alt bölümde ise yine krom detaylarla süslü küçük bir difüzör ve sahte egzoz çıkışlarını görüyoruz. Bunların yanı sıra yeni bal arısı gövde rengi, 16 inç alaşım jantlar ve yan camların altındaki krom parçalar da makyajlı Picanto’nun dış tasarım detayları arasında.

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    Daha az değişimin fark edildiği iç mekanda ise aracın gövde rengiyle uyumlu parçalar ve dikişler göz çarpıyor. Navigasyon özelliğine sahip 8 inç UVO bilgi-eğlence sistemi, ortasında 4.2 inç ekrana sahip gösterge paneli, iki cihazın aynı anda bağlanabilmesini sağlayan Bluetooth özelliği ve ses tanıma gibi bir çok özelliği Picanto’nun yenilenen teknolojileri arasına dahil etmek mümkün.

    Kör nokta uyarısı, arka çapraz trafik uyarı sistemi, şerit takip yardımcısı, ön çarpışma önleyici sistem ve sürücü dikkat uyarısı gibi pek çok sürüş asistan sisteminin sunulduğu makyajlı Kia Picanto, Kore’de 76 beygir güç ve 95 Nm tork üreten 1.0 litre üç silindirli atmosferik motorla satılacak. Aracın başlangıç fiyatı ise 11.950.000 Won olarak açıklandı.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    erka1907 1 gün
    haraç ödemeden olmaz zaten, koreli 6 ayda sıfır araba alsın, biz de 6 ayda bir mtv ödeyelim.
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    astegon (astegon CF) 1 gün
    Sarı rengi tam vakıf üniversitesine başlayan kız öğrencilere yönelik
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    bloody02 (murat yılmaz) 2 gün
    Picanto olabilecegi en iyi hale gelmis ama kardesim su manuel el frenini kaldirin artik ya . Hem cirkin duruyor hem de gereksiz yer kapliyor . Elektronik el freni cok da ekstra masraf degil .
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    erka1907 2 gün
    11.950.000 Won > kore asgari ücreti 1,8 milyon won.
    bizdeki fiyatı bu haliyle yani haraçsız olarak 68.000 tl yurdum parası.
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    Lenova Elentra 1 gün erka1907
    Bir 68 bin de devlete... Lütfen.
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