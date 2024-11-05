Honda, yenilenen modelleri ve elektrikli konseptleriyle EICMA'da

- Honda’nın yeni konsept modelleri: EV Fun ve EV Urban
- Honda’nın yeni V3 içten yanmalı motor konsepti
- Honda CUV e:
- Honda’nın beklenen modelleri: NC750X, CB750 Hornet ve XL750 Transalp
- Honda’nın scooter modelleri: PCX125 ve ADV350
- Şehrin kişiselleştirilebilen modeli: Honda CL250
- CRF250L ve CRF250 Rally
- Yorumlar
Honda, dünyanın önde gelen motosiklet fuarlarından EICMA'da 2025 yılında satışa sunacağı yeni modellerle yerini alırken; Honda mühendisliği ile geliştirilen teknolojileri ve insan odaklı tasarımları ile öne çıkıyor.
Tamamı Euro5+ düzenlemelerine uygun yeni modelleri ile Honda motosikletler fuarda sergileniyor. Honda gelecek vizyonu kapsamında, mobilite özgürlüğünü olabildiğince çok kullanıcıya yaymayı ve tüm kullanıcılar için mobilite olanaklarını genişletmeyi hedefliyor.
Honda’nın yeni konsept modelleri: EV Fun ve EV Urban
Honda’nın yeni V3 içten yanmalı motor konsepti
Honda CUV e:
2024 yılında tanıtılan EM1 e: elektrikli motosikletin ardından Honda’nın Avrupa'da seri üretim için onaylanan modeli iki tekerlekli EV CUV e: oldu. Modele ismini veren CUV, Temiz Kentsel Araç (Clean Urban Vehicle) anlamına gelirken; tamamen yeni modelin 125 cc hacimli bir içten yanmalı motoru güvenli yol tutuşu ve emisyonsuz bir sürüş performansı sunuyor.
Elektromotoru iki adet değiştirilebilir Honda Mobile Power Pack e: beslerken; CUV e:, 70 km'nin üzerinde bir menzile ulaşabiliyor. Donanım özellikleri de geliştirilen modelde, 5 inç veya Honda RoadSync Duo uygulaması ile kullanılabilen 7 inç TFT ekran, tam LED aydınlatma, USB-C girişi, üç sürüş modu ve Geri Vites Yardımcısı yer alıyor.
Honda’nın beklenen modelleri: NC750X, CB750 Hornet ve XL750 Transalp
Honda Hornet ailesinin öncüsü CB750 Hornet, 2025 yılında yüksek performanslı LED far ünitesine sahip yeni ön yüz tasarımı ve güncel streetfighter tarzını daha da güçlendiren granajı ile yollara çıkıyor. Hornet’in yenilenen 5 inç TFT ekranı ve daha sportif bir sürüş için güncellenen süspansiyon kurulumu da modelin gelişimini destekliyor.
Son olarak güncellenen XL750 Transalp modeli de 2025 yılında yeni LED çift projektörlü far dahil olmak üzere yeni Africa Twin modelinden esinlenen ön cephe tasarımıyla dikkat çekiyor. Motosikleti çevreleyen yeni granaj, hava akışını ve sürücü konforunu iyileştirirken; yeni süspansiyon ayarları daha pürüzlü yüzeylerde daha fazla denge sağlıyor.
Honda’nın scooter modelleri: PCX125 ve ADV350
Şehrin kişiselleştirilebilen modeli: Honda CL250
Honda'nın şehirli scrambler modeli CL250 de 2025 yılı için konfor ve ergonomi açısından güncelleniyor. Motosikletiyle tarzını yansıtmak isteyen kullanıcıların ilk tercih ettiği modellerden biri olan kişiselleştirilebilen CL250, yeni sele ve ayak dayama yerleşimi sayesinde sürücü konforunu daha da artırıyor.
CRF250L ve CRF250 Rally
Honda'nın hem şehir içi hem toprak yol koşullarına yönelik popüler çift amaçlı motosikletleri CRF250L ve CRF250 Rally de 2025 yılında güncel versiyonları ile yollara çıkıyor. Bu kapsamda daha verimli ısı yönetimi ile sürücü konforu iyileştirilirken, revize edilen grafikler de devreye girerek daha keyifli bir sürüş deneyimine imkan sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über