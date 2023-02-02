Honda, hidrojenin farklı alanlarda kullanımına yönelik planlarını duyurdu

- 2050'ye yönelik karbon nötr hedefi
- Hidrojen yakıt hücreli sistemin gelişimi
- Hidrojen yakıt hücreli ürünlerin satışı ve kapsamı
- 1) Hidrojen Yakıt Hücreli Elektrikli Araçlar (FCEV)
- 2) Ticari araçlar
- 3) Elektrik santralleri
- 4) İnşaat makineleri
- Hidrojen ekosistemlerinin kurulmasına yönelik girişimler
- Yorumlar
2050'ye yönelik karbon nötr hedefi
Honda, 2050 yılına kadar tüm ürünlerinde ve kurumsal faaliyetlerinde karbon nötr hale gelmeyi hedefliyor. Tüm faaliyetleri kapsayan bu hedef doğrultusunda Honda, girişimlerinde elektrikle birlikte hidrojeni yüksek potansiyelli enerji taşıyıcılarından biri olarak konumlandırıyor. Honda, hidrojen teknolojisinin temeli olan yakıt hücresi sisteminin uygulamalarını, ürettiği hidrojen yakıtlı otomobillerin (FCEV) yanı sıra farklı uygulama alanlarında da genişleterek karbon salımını düşürmeyi planlıyor.
Hidrojen yakıt hücreli sistemin gelişimi
Honda, karbon nötr bir toplumun gerçekleştirilmesine yönelik hidrojenin potansiyeline odaklanan ilk şirketlerden biri olmasıyla öne çıkarken; yaklaşık 30 yıldır hidrojen teknolojileri ile FCEV'lerin araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütüyor. Honda, 2013 yılında beri yeni nesil yakıt hücresi sisteminin geliştirilmesi konusunda General Motors ile ortak çalışıyor. Bu kapsamda Honda, 2024 yılında Kuzey Amerika ve Japonya'da GM ile ortaklaşa geliştirilen yeni nesil yakıt hücresi sistemine sahip bir FCEV modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Diğer yandan Honda, geliştirdiği hidrojen teknolojilerinin kullanılabileceği başka bir potansiyel alan olan uzayda da iş birliklerine imza atıyor. Honda, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile ortak araştırma ve geliştirme çalışmalarını duyurdu. Bu kapsamda 2022 yılında Honda ile JAXA arasında uzaydaki yaşam alanlarında elektrik sağlamak üzere tasarlanan "dolaşımlı yenilenebilir enerji sistemi" ile ilgili bir araştırma ve geliştirme sözleşmesi imzalandı.
Hidrojen yakıt hücreli ürünlerin satışı ve kapsamı
Honda, sıfır karbon hedefi kapsamında odaklandığı hidrojen teknolojilerini hayata geçirerek 2020'lerin ortalarında yeni nesil yakıt hücresi sistemi modüllerinin satışına başlamayı planlıyor. Honda, ilk satış planını yılda 2 bin adet olarak öngörürken; 2030'da 60 bin adede ve 2030'ların ikinci yarısında yılda birkaç yüz bin adede çıkararak satışları kademeli olarak artıracak.
1) Hidrojen Yakıt Hücreli Elektrikli Araçlar (FCEV)
Honda, tamamen yeni FCEV modelinin satışına 2024 yılında Kuzey Amerika ve Japonya'da başlamayı planlıyor. Bu model, geçen yıl Kuzey Amerika'da tanıtılan CR-V'yi temel alacak ve yeni nesil yakıt hücresi sistemi ile donatılacak. Kısa sürede dolan yakıtı ile uzun mesafeli sürüş sağlayan FCEV'lerin avantajlarına ek olarak model, evde şarj edilebilen EV'lerin rahatlığını sunan bir eklenti işlevine sahip olacak.
2) Ticari araçlar
Honda, Japonya'da 31 Mart 2024'tan önce Isuzu Motors ile ortaklaşa araştırılan bir prototip yakıt hücreli ağır hizmet kamyonunun tanıtım testlerine kamusal yollarda başlamayı planlıyor. Ayrıca Honda, 2023'ün ocak ayında Çin'in Hubei eyaletinde Dongfeng Motor Group ile iş birliği kapsamında yeni nesil yakıt hücresi sistemli ticari kamyonların test sürüşlerine başladı.
3) Elektrik santralleri
4) İnşaat makineleri
Honda, yakıt hücresi sistemini ilk olarak inşaat makineleri pazarının büyük bir bölümünü oluşturan ekskavatörlere ve tekerlekli yükleyicilere uygulamak için çalışmalara başlayacak. Bu konunun hayata geçirilmesi için Honda ayrıca inşaat sektörü dernekleri ve ilgili taraflarla birlikte çalışacak.
Hidrojen ekosistemlerinin kurulmasına yönelik girişimler
Yakıt hücresi sistemlerinin yaygın olarak kullanılmasını sağlamak için hidrojen tedarikini içeren hidrojen ekosistemlerinin oluşturulmasının kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Honda, Japonya Hidrojen İstasyonu Ağı Ortak Şirketi'ne (Japan H2 Mobility/JHyM) katılarak Japonya'da Shell ve FirstElement Fuel gibi hidrojen istasyonu işletmeleri ile Kuzey Amerika'da hidrojen istasyonu ağlarının genişletilmesini destekliyor.
Japonya'da, Marubeni Corporation ve Iwatani Corporation ile birlikte bir hidrojen ekosisteminin kurulması için çalışan Honda, Avrupa'da da yenilenebilir enerji ve hidrojeni birleştiren bir enerji ekosisteminin tanıtım testini yapmayı planlıyor. Mühendislik çalışmaları ile daha yaşanabilir bir dünyayı hedefleyen Honda, hidrojen ekosistemlerinin kurulmasında aktif rol almayı, ulusal ve yerel yönetimler tarafından düzenlenen projelere proaktif olarak katılmayı, bu girişimler aracılığıyla hidrojen alanındaki yeni şirketlerle ortaklıklar kurmak için çalışmalar yapmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?