Honda yeni nesil hidrojen yakıt hücresini tanıttı: Hem güçlü hem de ekonomik

Daha güçlü, daha dayanıklı ve daha ekonomik
Honda’nın mevcut yakıt hücresi modülü, General Motors (GM) ile ortak geliştirilen bir sistemdi. Ancak yeni nesil modül tamamen Honda’nın kendi mühendisleri tarafından tasarlandı. Önceki modele kıyasla üretim maliyetlerinde yüzde 50 oranında bir azalma sağlanırken, modülün dayanıklılığı da iki katına çıkarıldı. Böylece daha uzun ömürlü bir kullanım sunulurken, maliyetler de düşürülmüş oldu.
Şu anda Honda, yeterli hidrojen yakıt altyapısına sahip tek ABD eyaleti olan Kaliforniya pazarını hedefleyerek bu yakıt hücresi modülleriyle donatılmış 300 adet CR-V araç üretmeyi planlıyor. Honda, 2027 itibarıyla yeni nesil yakıt hücresi modüllerinin seri üretimine başlamayı planlıyor.
Yeni nesil yakıt hücreli jeneratör de var
Bu jeneratör, 250 kW’a kadar güç üretebilirken, birden fazla birim birleştirilerek toplam kapasite 1.000 kW veya daha fazlasına çıkarılabiliyor. Üstelik sıfır emisyon sağlayarak CO2 ve NOx salınımını tamamen ortadan kaldırıyor.
Honda’nın yakıt hücrelerine yaptığı bu yatırım, küresel ölçekteki hidrojen teknolojisi çalışmalarının bir parçası. Toyota da geçtiğimiz günlerde üçüncü nesil yakıt hücresi sistemini duyurmuştu. Toyota’nın yeni sistemi, önceki nesle kıyasla %20 daha fazla menzil ve iki kat daha uzun ömür sunuyordu. Ancak hidrojen yakıtlı araçların önündeki en büyük engellerden biri altyapı eksikliği. Son dönemde birçok hidrojen yakıt istasyonunun kapanması, bu teknolojinin yaygınlaşmasını zorlaştırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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