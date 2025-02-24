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    Honda yeni nesil hidrojen yakıt hücresini tanıttı: Hem güçlü hem de ekonomik

    Japon otomobil devi Honda, Tokyo'da düzenlenen 23. Uluslararası Hidrojen ve Yakıt Hücresi Fuarı'nda yeni nesil yakıt hücresi modülünü önemli geliştirmelerle birlikte tanıttı.
    Honda yeni nesil hidrojen yakıt hücresini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Japon otomotiv devi Honda, Tokyo'da düzenlenen 23. Uluslararası Hidrojen ve Yakıt Hücresi Fuarı'nda (International Hydrogen & Fuel Cell Expo) yeni nesil yakıt hücresi modülünü tanıttı. Şirketin bu alandaki en büyük atılımlarından biri olarak görülen yeni modül, hidrojen yakıt hücreli araçların geleceğini şekillendirebilecek potansiyele sahip.

    Daha güçlü, daha dayanıklı ve daha ekonomik

    Honda’nın mevcut yakıt hücresi modülü, General Motors (GM) ile ortak geliştirilen bir sistemdi. Ancak yeni nesil modül tamamen Honda’nın kendi mühendisleri tarafından tasarlandı. Önceki modele kıyasla üretim maliyetlerinde yüzde 50 oranında bir azalma sağlanırken, modülün dayanıklılığı da iki katına çıkarıldı. Böylece daha uzun ömürlü bir kullanım sunulurken, maliyetler de düşürülmüş oldu.

    Honda yeni nesil hidrojen yakıt hücresini tanıttı Tam Boyutta Gör
    En dikkat çekici gelişme ise hacimsel güç yoğunluğundaki artış. Honda, yeni modülün güç yoğunluğunu üç katına çıkararak çok daha kompakt ve esnek bir tasarım oluşturduğunu belirtiyor. Yeni 150 kW'lık modül yalnızca 73 cm genişliğinde, 70 cm yüksekliğinde ve 58 cm derinliğinde olup, 250 kg ağırlığında. Bu kompakt yapı, hem araçlar hem de sabit enerji sistemleri için daha kolay entegre edilebilir bir çözüm sunuyor.
    Honda yeni nesil hidrojen yakıt hücresini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Honda’nın yeni yakıt hücresi modülü, yüzde 59,8 gibi etkileyici bir maksimum verimlilik oranına sahip. Üstelik -30°C ile +60°C arasındaki sıcaklıklarda ve 3.500 metreye kadar yüksek irtifalarda verimli bir şekilde çalışabiliyor.

    Şu anda Honda, yeterli hidrojen yakıt altyapısına sahip tek ABD eyaleti olan Kaliforniya pazarını hedefleyerek bu yakıt hücresi modülleriyle donatılmış 300 adet CR-V araç üretmeyi planlıyor. Honda, 2027 itibarıyla yeni nesil yakıt hücresi modüllerinin seri üretimine başlamayı planlıyor.

    Yeni nesil yakıt hücreli jeneratör de var

    Honda yeni nesil hidrojen yakıt hücresini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Bu arada Honda, hidrojen yakıt hücresini yalnızca araçlarla sınırlı tutmuyor. Şirket, büyük sanayi tesisleri ve iş yerleri için Honda Yakıt Hücreli Jeneratör adı verilen çevreci bir yedek güç kaynağı da tanıttı.

    Bu jeneratör, 250 kW’a kadar güç üretebilirken, birden fazla birim birleştirilerek toplam kapasite 1.000 kW veya daha fazlasına çıkarılabiliyor. Üstelik sıfır emisyon sağlayarak CO2 ve NOx salınımını tamamen ortadan kaldırıyor.

    Honda’nın yakıt hücrelerine yaptığı bu yatırım, küresel ölçekteki hidrojen teknolojisi çalışmalarının bir parçası. Toyota da geçtiğimiz günlerde üçüncü nesil yakıt hücresi sistemini duyurmuştu. Toyota’nın yeni sistemi, önceki nesle kıyasla %20 daha fazla menzil ve iki kat daha uzun ömür sunuyordu. Ancak hidrojen yakıtlı araçların önündeki en büyük engellerden biri altyapı eksikliği. Son dönemde birçok hidrojen yakıt istasyonunun kapanması, bu teknolojinin yaygınlaşmasını zorlaştırıyor.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 3 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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