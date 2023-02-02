Ocak ayında satışlar rekor kırdı! İşte en çok satılan otomobiller

Tam Boyutta Gör Ocak ayının sona ermesiyle birlikte 2023 yılına ilişkin ilk veriler açıklandı. Buna göre, Ocak ayında Türkiye'de 50.894 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirildi. Satışlar 2022'nin ilk ayına göre yüzde 33,5 artış gösterdi. Ayrıca, tarihin en yüksek Ocak ayı satışı olarak kayıtlara geçti.

Ocak 2023'te 37.288 adet otomobil satıldı. Bu da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,5 artış anlamına geliyor. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 50'ye yakın artarak 13.606 adet oldu. Hem otomobil hem de hafif ticari araç satışları, 10 yıllık Ocak ayı ortalamasına göre yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi.

SUV gövde tipi, satışlarda ele aldığı liderliği bırakmıyor. Ocak 2023'te satılan otomobillerden 21.094 adet yani yüzde 56,6'sı SUV gövde tipine sahip. İkinci sırada ise 9.455 adet ve yüzde 25,4 pay ile sedanlar geliyor.

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Otomobil satışlarını motor tipine göre değerlendirdiğimizde ise benzinli otomobillerin 25.562 adet ile yüzde 70'e yakın pay sahibi olduğu görülüyor. Yeni otomobillerin motor gamında pek görülmeyen dizelin payı yüzde 13'lere kadar gerilemiş durumda.

Ocak ayında 707 adet saf elektrikli otomobil satılmış. Bunlara hibrit modelleri de dahil ettiğimizde, elektrik motorlu araçların satışlarda yüzde 15'e yakın pay sahibi olduğunu görmekteyiz. Kıyas açısından geçen yılın aynı ayında 134 adet saf elektrikli otomobil satılmıştı. Bu da yüzde 400'ün üzerinde artış anlamına geliyor.

İşte Ocak 2023'te Türkiye'de en çok satılan otomobiller🔽

Ocak 2023'te Türkiye'de en çok satılan otomobiller Sıra Model Adet 1. Fiat Egea Sedan 4.570 2. Dacia Duster 2.532 3. Fiat Egea Cross 2.116 4. Hyundai i20 2.011 5. Dacia Sandero Stepway 1.796 6. Volkswagen T-Roc 1.388 7. Hyundai Bayon 1.075 8. Renault Clio HB 945 9. Skoda Kamiq 817 10. Toyota Corolla Cross 757

Ocak 2023'te Türkiye'de en çok otomobil satan markalar🔽

Ocak 2023'te Türkiye'de en çok otomobil satan markalar Sıra Marka Adet 1. Fiat 6.746 2. Dacia 5.074 3. Hyundai 3.957 4. Volkswagen 3.049 5. Skoda 2.740 6. Renault 2.326 7. Peugeot 1.628 8. Opel 1.476 9. Citroen 1.412 10. Honda 1.196

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