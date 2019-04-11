Makyajlı Honda HR-V Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Japon otomobil üreticisinin kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi Honda HR-V, makyajlanan haliyle Türkiye’de satışa sunuluyor. 13 Nisan 2019 tarihinden itibaren benzinli otomatik kombinasyonuyla satılacak makyajlı Honda HR-V’nin Türkiye fiyatı 173 bin TL olarak açıklandı.

Makyaj operasyonundan geçirilen Honda HR-V’de, ızgaranın üzerinde bulunan siyah panelin tamamı parlak kroma dönüştürülmüş. Görünümüyle coupe-SUV modelleri andıran aracın ön ve arkasında tamamen LED aydınlatma grubuna yer verilmiş. 17 inçlik alaşım jantlar ve krom egzoz çıkışının diğer tasarım unsurlarını oluşturduğu makyajlı Honda HR-V, Aero paketi, Black Edition paketi, Krom paketi ve Aydınlatma paketiyle birlikte pek çok kişiselleştirme seçeneğine sahip. Ayrıca araçta 6 farklı renk seçeneği mevcut.

Makyajlı Honda HR-V’nin kabin tarafında da yenilikler mevcut. İç mekanı dokunma hissi uyandıran yumuşak malzemelerle bezenen aracın yeni sürücü ve ön yolcu koltuğu daha fazla bel, baldır ve omuz desteğine sahip. Baz versiyondaki kumaş döşemenin artık daha kaliteli olduğu söylenirken, üst versiyonlarda deri-kumaş karışımı ve tamamen deri döşemeler sunuluyor. İlk kez 2015 yılında yeni Honda CR-V’de tanıtılan yeni bilgi ve eğlence sistemi Honda Connect ile birlikte sunulan makyajlı Honda HR-V’de Aktif Gürültü Engelleme özelliğine de ilk kez yer veriliyor. Aracın bagaj hacminin 470 litre olduğunu da hatırlatalım.

1.5 litre i-VTEC motor ve CVT otomatik şanzıman

Makyajlı Honda HR-V’nin kaputunun altında 1.5 litre i-VTEC benzinli motor bulunuyor. 130 beygir güç ve 155 Nm tork üreten bu motor, CVT otomatik şanzımanla birlikte çalışıyor. Bu kombinasyonla birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 11.4 saniyede tamamlayan aracın maksimum hızı 187 km/s olarak açıklandı. Önden çekişli olarak sunulan makyajlı Honda HR-V’nin 5,3 lt/100km ortalama yakıt tüketimine ve 122 g/km CO2 salınımına sahip olduğu belirtildi. Honda HR-V’nin start&stop özelliği emisyon değerlerini düşürmeye yardımcı olurken, ECON modu da yakıt ekonomisine katkı sağlıyor.

Yeni sürüş destek sistemleriyle daha güvenli

Gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılan makyajlı Honda HR-V’de şerit takip uyarı sistemi, akıllı hız limitleyici, trafik işareti tanıma, yokuş kalkış desteği, aktif uzun far kontrol sistemi, çarpışma uyarı sistemi ve acil durum fren sistemi gibi pek çok özellik bulunuyor. 5-32 km/s arasında çalışan şehir içi aktif fren sistemi de olası bir çarpışmayı önlemek için görev yapıyor.