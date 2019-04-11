Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Makyajlı Honda HR-V Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Makyajlı Honda HR-V 13 Nisan 2019 itibariyle Türkiye'de satılacak. İç ve dış tasarımında güncellemeler bulunduran, yeni teknolojilerle daha güvenli hale gelen Honda HR-V'nin fiyatı ve özellikleri:
1 ay
6,8b
1
47
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Makyajlı Honda HR-V Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
Tam Boyutta Gör

Japon otomobil üreticisinin kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi Honda HR-V, makyajlanan haliyle Türkiye’de satışa sunuluyor. 13 Nisan 2019 tarihinden itibaren benzinli otomatik kombinasyonuyla satılacak makyajlı Honda HR-V’nin Türkiye fiyatı 173 bin TL olarak açıklandı.

Makyaj operasyonundan geçirilen Honda HR-V’de, ızgaranın üzerinde bulunan siyah panelin tamamı parlak kroma dönüştürülmüş. Görünümüyle coupe-SUV modelleri andıran aracın ön ve arkasında tamamen LED aydınlatma grubuna yer verilmiş. 17 inçlik alaşım jantlar ve krom egzoz çıkışının diğer tasarım unsurlarını oluşturduğu makyajlı Honda HR-V, Aero paketi, Black Edition paketi, Krom paketi ve Aydınlatma paketiyle birlikte pek çok kişiselleştirme seçeneğine sahip. Ayrıca araçta 6 farklı renk seçeneği mevcut.

Makyajlı Honda HR-V’nin kabin tarafında da yenilikler mevcut. İç mekanı dokunma hissi uyandıran yumuşak malzemelerle bezenen aracın yeni sürücü ve ön yolcu koltuğu daha fazla bel, baldır ve omuz desteğine sahip. Baz versiyondaki kumaş döşemenin artık daha kaliteli olduğu söylenirken, üst versiyonlarda deri-kumaş karışımı ve tamamen deri döşemeler sunuluyor. İlk kez 2015 yılında yeni Honda CR-V’de tanıtılan yeni bilgi ve eğlence sistemi Honda Connect ile birlikte sunulan makyajlı Honda HR-V’de Aktif Gürültü Engelleme özelliğine de ilk kez yer veriliyor. Aracın bagaj hacminin 470 litre olduğunu da hatırlatalım.

1.5 litre i-VTEC motor ve CVT otomatik şanzıman 

Makyajlı Honda HR-V’nin kaputunun altında 1.5 litre i-VTEC benzinli motor bulunuyor. 130 beygir güç ve 155 Nm tork üreten bu motor, CVT otomatik şanzımanla birlikte çalışıyor. Bu kombinasyonla birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 11.4 saniyede tamamlayan aracın maksimum hızı 187 km/s olarak açıklandı. Önden çekişli olarak sunulan makyajlı Honda HR-V’nin 5,3 lt/100km ortalama yakıt tüketimine ve 122 g/km CO2 salınımına sahip olduğu belirtildi. Honda HR-V’nin start&stop özelliği emisyon değerlerini düşürmeye yardımcı olurken, ECON modu da yakıt ekonomisine katkı sağlıyor.

Yeni sürüş destek sistemleriyle daha güvenli 

Gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılan makyajlı Honda HR-V’de şerit takip uyarı sistemi, akıllı hız limitleyici, trafik işareti tanıma, yokuş kalkış desteği, aktif uzun far kontrol sistemi, çarpışma uyarı sistemi ve acil durum fren sistemi gibi pek çok özellik bulunuyor. 5-32 km/s arasında çalışan şehir içi aktif fren sistemi de olası bir çarpışmayı önlemek için görev yapıyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Moueson 1 ay en beğenilen
Honda HR-V’nin Türkiye fiyatı 173 bin TL !!!
Abi şaka mı bu! Arkadaşlar yanlışım yoksa bu araç B SUV nasıl bu fiyat olabiliyor . Honda keriz arıyor başka açıklaması yok!!
Honda HR-V’nin Türkiye fiyatı 173 bin TL !!!Abi şaka mı bu! Arkadaşlar yanlışım yoksa bu araç B SUV nasıl bu fiyat olabiliyor . Honda keriz arıyor başka aç...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 1 ay
Makyaj öncesi de yüksek fiyatıyla piyasada yer edinememişti. Boşuna getirmişler.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lojistisyen 1 ay erdal85
Hrv b segment suvdur.
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sevimlican1903 2 hf.
Bugün bayi ile görüştüm; ciddi ilgi olduğunu Hrv ilk satışlarından memnun olduklarını ilettiler.
Kur artışı sonrası bu fiyatlar da hayal olacak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lojistisyen 2 hf. sevimlican1903
İlk birkaç tane satar sonra durur
Ben bugüne kadar, yan mahallede sürekli park halinde olan hariç, izmirde hrv gördüğümü hatırlamıyorum gerçekten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
freemangroovy 2 hf.
Üç beş vagcı toplanmış, güzelim araca çamur atmış..
Pes..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kalsiyum 17 2 hf.
-hybrid c-hr +3,5-4,5 litre tüketim (şehir içi dur kalk dahil)
-qashqai + daha büyük
-kadjar + daha büyük
-grandland x + daha büyük
-sportage dizel + daha büyük
-tucson dizel + daha büyük
bu fiyata bu modeller varken piyasada,
1.5 vtec benzinli honda hrv' ye bu fiyat bence çok fazla.
çarpışma önleme, şerit takip gibi güvenlik donanımlarının gelmesi olumlu olsa da, fiyat hiç rekabetçi değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tamer09 2 hf.
2018 Haziran ayında teslim aldığım aracım için (ki 3 ay sıra bekledim) iyi ki aynı donanım için 40-45 bin fazla verip dizel bir araç almamışım diyorum.Donanımdaki eksikler (ki bence hiç önemli değil) bagaj kapağı otomatik açılmıyor, hız sabitleyici var ama adaptif değil, kör nokta uyarı sistemi yok, arka yolcular için klima çıkışı yok, tasarım görecelidir, aracım dışında bu fiyat bandında bütçeme uygun beğendiğim tek tasarım Peugeot 3008. Şu an 8 bin km. ve şehir içi 7-7,5 litre civarı yakıyor. Şehirler arası ise fabrika verilerinin de altında. Kazasız sürüşler.
Aydın Merkez - İzmir Bayındır = 93 km - 4,6/100
İzmir Bayındır - Aydın Söke = 90 km - 4,8/100
Aydın Söke - Aydın Merkez = 50 km - 4,9/100
Aydın Merkez - Muğla Merkez = 115 km - 5,4/100
Muğla Merkez - Aydın Merkez = 115 km - 5,0/100
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
commandx 2 hf. Tamer09
Hız kaç? 90 civarı mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sevimlican1903 2 hf.
Nisan ayının ortasında Türkiyede satışa sunulan makyajlı yeni Honda Hrv 41 adet satıldı..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sreyya 4 hf.
burada yorum yapan sayın forum üyeleri ;
öncelikle aracı eleştirenler araca sahip olarak kullananlar mı , binmiş ve uzun yol yaparak deneyimlemiş olanlar mı ya da otomobil sektöründe üretici ya da geliştirici olarak çalışanlar mı tam olarak bilemedim.
klavyenin önüne oturmuş aracı her şekil de çözümlemiş ,kullanmış hatim etmişler. kendilerince aracı değerlendiriyorlar.
millet olarak ne seviyoruz "ulaşamadığımız ciğeri mundar etmeye"
aracın kalitesi konusun da beklentiler nedir bilemem ama bakımlarını zamanın da yapar ve yeni yetmeler gibi anlamsız kullanılmaz ise bütün araçlar uzun yıllar hizmet verir.bu araç da sizi kolay kolay üzmez.
şekil ,şemal göreceli bir kavram olup herkese göre değişir zevkler renkler tartışılmaz. bana göre dizayn gayet şık ve kaliteli..içi ve dışı da..
aracın gitmediği konusu ayrı bir araştırma mevzuu. sanılır ki forum da herkes F1 pilotu ve yollarımız yarış pistleri. beyler-bayanlar siz neyin kafasını yaşıyor nasıl araç kullanıyorsunuz? demek ki Türkiye de trafik kazaları da bu nedenle "maalesef" dünyada ölümlü kaza sıralamasında ön saflarda bulunuyor.bu araç kendi sınırları için de son derece keyifli gidiyor ve sizi ulaşmak istediğiniz yere hız sınırları için de ve ortalama olarak ekonomik olarak götürüyor.
bu araca sahibim ve şartlar uygun olursa da yeni modele geçmek ve kullanmaktan zevk alırım.
herkese kazasız zamanlar dilerim.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 1 ay
Mağaradan yeni çıkmış biri alır ancak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rbcntechnic 1 ay
Ben aracı inceledim. Kia Sportage Dizel otomatik dururken bu araca para vermek haramdır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
parker48 1 ay
180-190 bine (donanıma göre değişir) dizel 8 ileri tam otomatik 3008 veriyorlar, burada bu aracın konusunu yapmak sadece haber anlamında güzel, yoksa yollarda bile görmüyorum, bu fiyata da alınmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orcnd 1 ay
3008 ve konaya göre tasarım çok basit kalmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6839 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
honda hr-v özellikleri, makyajlı honda hr-v ve
7 etiket daha honda hr-v türkiye honda hr-v fiyatı Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Geely, global pazarda satışa sunacağı elektrikli sedan modeli Geometry A'yı tanıttı 1 ay Sharp'ın dikey katlanabilir telefonunun görüntüsü yayınlandı 1 ay Ford CEO’su: “Şirket olarak otonom araçları gözümüzde büyütmüş olabiliriz” 1 ay Kasiyersiz Amazon Go mağazaları yakında nakit kabul etmeye başlayacak 1 ay 2019 Audi S6 ve S7 modelleri tanıtıldı: Hafif hibrit destekli TDI motor 1 ay Çevre kirliliği, uçan araba teknolojisini etkileyebilir 1 ay EOS ailesinin en küçük DSLR makinesi duyuruldu 1 ay Sürücüsüz minibüse bindik 1 ay Walmart, mağazalarındaki robot sayısını arttıracağını açıkladı 1 ay Samsung akıllı telefon kullananlar, Google Pixel'e yöneliyor 1 ay Çinli bilim insanları, maymunlara insan beyni geni nakletti 1 ay Görüntülenen ilk kara deliğin boyutlarına bir de böyle bakın 1 ay Samsung Galaxy Watch Active ilk güncellemesini aldı 1 ay CEO açıkladı: "Yerli otomobil yüzde 50'nin üzerinde yerli olacak" 1 ay Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL kılıf görselleri geniş çerçeveleri ortaya çıkardı 1 ay Apple başardı: Foxconn ve TSMC artık iPhone üretirken sadece temiz enerji kullanacak 1 ay WikiLeaks kurucusu Julian Assange, İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı 1 ay Facebook'un "Geçmişi Temizle" aracı bir kez daha ertelendi 1 ay Google Dökümanlar yakında Microsoft Office formatlarını düzenleyebilecek 1 ay AOC’den Porsche Design monitörler 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Makyajlı Honda HR-V Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Sonraki Apple'ın 1993'te tanıttığı ancak piyasaya sürmediği W.A.L.T. isimli telefon çalışırken görüntülendi 1 ay İsrail’in uzay aracı, bugün Ay’a iniş yapmayı deneyecek 1 ay Fortnite'a gelen yeni güncelleme ile "yeniden doğma noktaları" oyuna eklendi 1 ay Qualcomm ilk bağımsız yapay zekâ hızlandırıcısını duyurdu 1 ay LG'nin şeffaf ekranlı katlanabilir telefon patenti ortaya çıktı 1 ay Turkcell Teknoloji Zirvesi 2019, 5G ve otonom teknolojileri odağında düzenlendi 1 ay Samsung Galaxy A20e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay Avengers: Endgame daha vizyona girmeden gişe rekorlarını altüst ediyor 1 ay Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, ikinci kez uçuyor (Ertelendi) 1 ay Google Chrome 75. sürümüyle birlikte lazy loading’i destekleyecek 1 ay Samsung Galaxy A70'in çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu 1 ay Ford, otomobil hırsızlıklarına karşı yeni anahtarlığını duyurdu 1 ay Android casus yazılımı Exodus’ın iOS versiyonu bulundu 1 ay Starship kargo robotları 50 bin teslimatı tamamladı 1 ay Lenovo Legion markası mobile geliyor 1 ay Ford Avrupa Başkanı Armstrong: Gelecekte Türkiye'deki fabrikalara daha fazla görev vereceğiz 1 ay Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi test kullanıcılarına sunuldu 1 ay Google dökümanlarınızı Dropbox içerisinde düzenleyebilirsiniz 1 ay Spotify Premium aboneleri Kanada’da bedava Google Home Mini akıllı hoparlör sahibi oluyor 1 ay LG’nin sesle kontrol edilebilen ev ürünleri yaygınlaşıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
eskiden araba fiyatları nasıldı?
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim