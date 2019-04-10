Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford, otomobil hırsızlıklarına karşı yeni anahtarlığını duyurdu

Anahtarsız giriş özelliğine sahip araçlara yönelik hırsızlık olaylarının artması Ford'u harekete geçirdi. ABD'li üretici, çok satan Fiesta ve Focus modelleri için yeni bir anahtarlık duyurdu.
1 ay
6,4b
1
16
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ford, otomobil hırsızlıklarına karşı yeni anahtarlığını duyurdu
Tam Boyutta Gör
 

Yapılan araştırmalar anahtarsız giriş özelliğine sahip otomobillere yönelik hırsızlık olaylarında büyük artış yaşandığını ortaya koyuyor. Hırsızlar, özellikle bu araçları hedefliyor ve belli teknolojiler kullanarak sistemi etkisiz hale getirebiliyor.

Bundan iki ay önce Which? dergisi tarafından yapılan bir çalışmada, Ford Fiesta ve Focus modellerinin en büyük risk altındaki araçlar arasında olduğu belirtilmişti. Bu durumun müşterilerinin kafasında soru işareti yaratmasını istemeyen Ford, kendi deyimiyle “basit ama etkili” bir yöntem geliştirdi. ABD’li üretici, hack girişimlerine yanıt vermeyeceğini belirttiği yeni anahtarlığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Ford’un yeni anahtarlığında bir hareket sensörü bulunuyor. Bu sensör, anahtarlığın 40 saniye boyunca hareket etmediğini algıladığında uyku moduna geçmesini sağlıyor. Uyku modundaki anahtarlık da herhangi bir hack girişimine yanıt vermiyor. Söz konusu hack girişimlerine, özel bir cihaz yardımıyla evdeki anahtarlık ve kapı önündeki araba arasında sahte bir sinyal alışverişi yapılarak kapıların açılabilmesi ve motorun çalıştırılabilmesi de dahil. Zira özellikle geceleri uygulanan bu yöntem, hırsızlar arasında oldukça popüler.

Ford’un yeni anahtarlığının bir diğer özelliği de aracın en fazla 2 metre uzağında çalışacak şekilde tasarlanmış olması. Yani, araçla arasında iki metreden fazla mesafe olan anahtarlığın kapıları açması ve motoru çalıştırması mümkün değil. Hareketsiz haldeyken uyku modunda olan anahtarlık, hareket algıladığında aktif moda geçiyor ve sürücü aracın iki metre yakınına geldiğinde kapıları açıyor.

Güncellenen anahtarlığın yeni Fiesta ve Focus modellerinde standart olarak geleceği söyleniyor. Aracını bu güncellemeden önce satın almış olan müşteriler de dilerse ekstra bir ücret karşılığında bu anahtarlığa sahip olabiliyor. Yeni anahtarlığın ücreti Fiesta için 75 euro, Focus için de 83 euro olarak belirlenmiş. Söz konusu özelliğin iki yıl içinde diğer modellere de geleceği söyleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
erturkcan2 1 ay
Diyelimki müşteri aracını park etti bankaya gidecek, 40 saniye beklese
bile giderken anahtar sallanacak hacklenebilir, bankadan para çekse arabaya koysa bakkala gitse gene hareket yüzünden hacklenebilir. Tam bir saçmalık gerçekten Allah kurtarsın.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheCelal 1 ay yeni yorumcu erturkcan2
aynen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zvjezdan 1 ay
Otomobil hırsızlıkları üreticilerin yapacağı bazı teknolojilerle ciddi oranda engellenebilir ama üzerinde hiç durmuyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apeirons 1 ay
tuvalete takılan fotoselli lamba gibi olacak yani..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doblocu_ 1 ay
Çözüm anahtar gibi anahtar

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Musty3535123 1 ay
yani bu başlığa göre anahtara anahtarlık yapmışlar gibi anlaşılıyor ama söz konusu olay anahtarın kendisi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SMDKSNGR 1 ay
2012 model avensiste bile bu saydıklarının hepsi vardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fox166 1 ay
Anahtarlık değil o moruk, anahtar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 ay
Bizde onuda opsiyon olarak sunalarlar adamlar arabanın içini nasıl daha boş yaparız derdinde.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kmlfgkc 1 ay alemburda34
da ayrı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
general4242 1 ay
Arabayi otoparkda goremeyince anahtari havaya kaldırıp açma tusuna basıp bulamayacaklar o zaman
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
9FiestaM6 1 ay general4242
Hocam havaya kaldırmak da yetmiyor. Kafaya yaklaştırıp, açma tuşuna basmak lazim menzili arttirmak için.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The.Mafia 1 ay
Burası Türkiye işlemez o anahtarlık
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 1 ay The.Mafia
Ne alaka şimdi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6428 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ford fiesta, ford focus ve
8 etiket daha ford anahtarlık araba hırsızlığı anahtarsız giriş anahtarsız çalıştırma Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Samsung Galaxy Watch Active ilk güncellemesini aldı 1 ay CEO açıkladı: "Yerli otomobil yüzde 50'nin üzerinde yerli olacak" 1 ay Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL kılıf görselleri geniş çerçeveleri ortaya çıkardı 1 ay Apple başardı: Foxconn ve TSMC artık iPhone üretirken sadece temiz enerji kullanacak 1 ay WikiLeaks kurucusu Julian Assange, İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı 1 ay Facebook'un "Geçmişi Temizle" aracı bir kez daha ertelendi 1 ay Google Dökümanlar yakında Microsoft Office formatlarını düzenleyebilecek 1 ay AOC’den Porsche Design monitörler 1 ay Makyajlı Honda HR-V Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 ay Apple'ın 1993'te tanıttığı ancak piyasaya sürmediği W.A.L.T. isimli telefon çalışırken görüntülendi 1 ay İsrail’in uzay aracı, bugün Ay’a iniş yapmayı deneyecek 1 ay Fortnite'a gelen yeni güncelleme ile "yeniden doğma noktaları" oyuna eklendi 1 ay Qualcomm ilk bağımsız yapay zekâ hızlandırıcısını duyurdu 1 ay LG'nin şeffaf ekranlı katlanabilir telefon patenti ortaya çıktı 1 ay Turkcell Teknoloji Zirvesi 2019, 5G ve otonom teknolojileri odağında düzenlendi 1 ay Samsung Galaxy A20e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay Avengers: Endgame daha vizyona girmeden gişe rekorlarını altüst ediyor 1 ay Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, ikinci kez uçuyor (Ertelendi) 1 ay Google Chrome 75. sürümüyle birlikte lazy loading’i destekleyecek 1 ay Samsung Galaxy A70'in çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Ford, otomobil hırsızlıklarına karşı yeni anahtarlığını duyurdu Sonraki Android casus yazılımı Exodus’ın iOS versiyonu bulundu 1 ay Starship kargo robotları 50 bin teslimatı tamamladı 1 ay Lenovo Legion markası mobile geliyor 1 ay Ford Avrupa Başkanı Armstrong: Gelecekte Türkiye'deki fabrikalara daha fazla görev vereceğiz 1 ay Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi test kullanıcılarına sunuldu 1 ay Google dökümanlarınızı Dropbox içerisinde düzenleyebilirsiniz 1 ay Spotify Premium aboneleri Kanada’da bedava Google Home Mini akıllı hoparlör sahibi oluyor 1 ay LG’nin sesle kontrol edilebilen ev ürünleri yaygınlaşıyor 1 ay Değer mi? "Samsung Galaxy S10+ incelemesi" 1 ay Honor 20i resmi görselleri tanıtım öncesi ortaya çıktı 1 ay Almanya'da filmleri aratmayan hırsızlık girişimi: Trenden Golf GTI çalmaya çalıştılar 1 ay Elon Musk'tan, Jeff Bezos'a "kopyacı" göndermesi 1 ay Şarap üreticileri Mars’ta üzüm yetiştirmenin yollarını arıyor 1 ay Bir kara deliğin ilk fotoğrafı yayınlandı: İşte tarihi görüntü 1 ay Telefonlarımıza eski uygulamalar indiriyoruz ama oyunların yenilerini seviyoruz 1 ay OnePlus 7 Pro fotoğraflarıyla birlikte ortaya çıktı 1 ay TUSAŞ’tan uçak ve helikopter üretimi için dev tesis 1 ay Audi e-Tron'un enerji tüketimi ve menzili hayal kırıklığı yarattı 1 ay Samsung Galaxy A80 tanıtıldı: Hem kızaklı hem de dönebilen yapıda kamera 1 ay LG’nin kıvrılabilir OLED TV’si Milano Tasarım Haftası’nda boy gösterdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim