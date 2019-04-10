Ford, otomobil hırsızlıklarına karşı yeni anahtarlığını duyurdu

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Yapılan araştırmalar anahtarsız giriş özelliğine sahip otomobillere yönelik hırsızlık olaylarında büyük artış yaşandığını ortaya koyuyor. Hırsızlar, özellikle bu araçları hedefliyor ve belli teknolojiler kullanarak sistemi etkisiz hale getirebiliyor.

Bundan iki ay önce Which? dergisi tarafından yapılan bir çalışmada, Ford Fiesta ve Focus modellerinin en büyük risk altındaki araçlar arasında olduğu belirtilmişti. Bu durumun müşterilerinin kafasında soru işareti yaratmasını istemeyen Ford, kendi deyimiyle “basit ama etkili” bir yöntem geliştirdi. ABD’li üretici, hack girişimlerine yanıt vermeyeceğini belirttiği yeni anahtarlığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Ford’un yeni anahtarlığında bir hareket sensörü bulunuyor. Bu sensör, anahtarlığın 40 saniye boyunca hareket etmediğini algıladığında uyku moduna geçmesini sağlıyor. Uyku modundaki anahtarlık da herhangi bir hack girişimine yanıt vermiyor. Söz konusu hack girişimlerine, özel bir cihaz yardımıyla evdeki anahtarlık ve kapı önündeki araba arasında sahte bir sinyal alışverişi yapılarak kapıların açılabilmesi ve motorun çalıştırılabilmesi de dahil. Zira özellikle geceleri uygulanan bu yöntem, hırsızlar arasında oldukça popüler.

Ford’un yeni anahtarlığının bir diğer özelliği de aracın en fazla 2 metre uzağında çalışacak şekilde tasarlanmış olması. Yani, araçla arasında iki metreden fazla mesafe olan anahtarlığın kapıları açması ve motoru çalıştırması mümkün değil. Hareketsiz haldeyken uyku modunda olan anahtarlık, hareket algıladığında aktif moda geçiyor ve sürücü aracın iki metre yakınına geldiğinde kapıları açıyor.

Güncellenen anahtarlığın yeni Fiesta ve Focus modellerinde standart olarak geleceği söyleniyor. Aracını bu güncellemeden önce satın almış olan müşteriler de dilerse ekstra bir ücret karşılığında bu anahtarlığa sahip olabiliyor. Yeni anahtarlığın ücreti Fiesta için 75 euro, Focus için de 83 euro olarak belirlenmiş. Söz konusu özelliğin iki yıl içinde diğer modellere de geleceği söyleniyor.