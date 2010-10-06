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Honda Jazz Hybrid tanıtıldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
25,4b
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Honda Jazz Hybrid tanıtıldı
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Japon otomobil devi Honda, kompakt sınıftaki başarılı modeli Jazz'ın hibrit versiyonunu Paris Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Tasarım anlamında standart modelin çizgilerini koruyan ancak revize edilen farlar, yenilenen ızgara ve krom detaylarıyla farklılık yaratmayı başaran otomobilin sunduğu en büyük yenilik ise teknik alt yapısında yatıyor.

Kaputun altına indiğimizde Honda Jazz Hibrit'e, 1.3 litre hacmindeki benzinli motorun güç verdiğini görüyoruz. Elektrik motoru takviyesiyle hibritleştirilmiş olan otomobilin performans verileri, Honda tarafından henüz açıklanmadı. CVT şanzımanla gelen Honda Jazz Hybrid'in CO2 emisyon değeri ise Km'de 104 gram olarak açıklanıyor.

Yakıt tasaruffu ve verimlilik konularında sınıfındaki en rekabetçi modellerden biri olacağı söylenen hibrit motorlu Jazz, tek renkli ön konsola sahip. Mavi aydınlatmaya sahip olan panelin yanı sıra "Sihirli" olarak nitelendirilen arka koltukları ve 831 litre hacmindeki bagajı da Honda Jazz Hybrid'in dikkat çekici detayları arasında yer alıyor.

İsteğe bağlı seçenek listesinde GPS navigasyon, Bluetooth bağlantısı ve arka eğlence sistemi gibi detaylara yer verilen Honda Jazz Hybrid, 2011 yılında satışa sunulacak.

Honda Jazz Hybrid tanıtıldı
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Honda Jazz Hybrid tanıtıldı
Tam Boyutta Gör

Honda Jazz Hybrid tanıtıldı
Tam Boyutta Gör

Honda Jazz Hybrid tanıtıldı
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DH Misafiri 8 yıl
quote:
şuan piyasadaki jazz larada CVT şanzıman getirseler ne hoş olur
Aynen !!! böylesi güzel bir araçta neden opsiyon olarak dahi CVT bulunmuyor???
otomotik vites diye koydukları i-Shift ile test sürüşü yaptım da; daha araç hızlanırken kasisli bir yola girmişim gibi (veya aniden frene basıp çeker gibi)
sarsılan araçla yol almak adeta işkence oldu :(
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DH Misafiri 9 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: fuckulteli
quote:
Orijinalden alıntı: Masters4
Az daha arabanın egzozu nerede diyecektim
Nerede görebildin mi?

NERDE YAHU?
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Shelby Cobra 9 yıl

DH Misafiri

NERDE YAHU?



Araç elektrikli zaten, egzoz ne gezer. Bende bu konuya bakmadan hemen önce ferrari 458 italia'ya bakıyordum. 3 egzozlu olduğu için biraz ilgincime gitti. Ondan sonra bunu görünce bunda da egzoz arıyorum
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DH Misafiri 9 yıl
neden egzoz yok görünmüyor anlamadım, sonuçta araba hibrit, salt elektrikli değil. autoblog.com/... adresindeki 3. fotoda egzoz susturucusu görünüyor.
@ pulse
gebze de üretilen honda civic hybrid 1.8 lt olduğundan ötv si %37 yerine %60 yoksa fark ve de baz alacağın model CIVIC Sedan PREMIUM otomatik vites olacak ki 46000 tl. 1.6 olsaydı fark 60900 / 1.6 = 38062,5 tl ; 38062,5 * 1,37 = 52146 tl fark 6146 tl, jazz hibrid 1.3 olacağından fark 5.000 tl civarı olur.
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Jeandan 9 yıl
1.3L cvt şanzıman. Bana civic hybrid motoruyla eş olabilir gibi geldi. 1.3 litre 3 stage vtec,(3 kademeli vtec de denir) + elektrik motoru (IMA-Integrated Motor Assist). Toplamda güç 115hp idi civicde, umarım bunda da benzer güç olur.
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DH Misafiri 9 yıl
Standart modelin ön tampon ve ızgara tasarımı daha hoş bence. Aerodinamik kaygılardan bu hale getirilmiştir muhtemelen ama bir de şu renkle birleşince daha güzel olabilirmiş dedirtiyor :)
Bunun dışında zaten 120gr/km'lik Co2 emisyona sahip bir aracı 104gr/km'lik bir değer uğruna büyük farklarla satın almak pek çok kişiye makul gelmez.
Zaten baz modeli 33.000 civarında iken (ki donanım, iç hacim, tüketim, kalite/garanti vs. sayesinde büyük ölçüde hakediyor) çok daha fazlasını hibrite vermeye gerek yok.
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Batuist 9 yıl
Arabanın gerçekten albenisi var..
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OverClocK1ng 9 yıl
Arabanın rengi LED ekranda manyak görünüyor ya. Görmenizi isterdim.
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inanmayan denesin 9 yıl

OverClocKing

Arabanın rengi LED ekranda manyak görünüyor ya. Görmenizi isterdim.



LED ekranımız olmadığını nereden çıkardın
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wermidon 9 yıl

OverClocKing

Arabanın rengi LED ekranda manyak görünüyor ya. Görmenizi isterdim.

SS alabilirmisin panpa
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mrcn[KAL] 9 yıl
En az benzin tüketen benzinli araçlardan birisi olan Jazz'ın daha da ekonomikleşmesi iyi bir haber. Aynı zamanda daha az CO2 salınımıyla daha da çevreci bir araç olmuş. Fakat diğer hybrid araçlar gibi yüksek fiyatlardan satılırsa ülkemizde tutulmayacağı da aşikar.
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Renkli Sohbet 9 yıl
Fiyatı hakkında bir bilgi var mı?
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onur1297 9 yıl
arabanın tipi cok güzel zaten az yakıyodu hibrid olunca hic yakmaz .
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