Honda Jazz Hybrid tanıtıldı

Japon otomobil devi Honda, kompakt sınıftaki başarılı modeli Jazz'ın hibrit versiyonunu Paris Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Tasarım anlamında standart modelin çizgilerini koruyan ancak revize edilen farlar, yenilenen ızgara ve krom detaylarıyla farklılık yaratmayı başaran otomobilin sunduğu en büyük yenilik ise teknik alt yapısında yatıyor.
Kaputun altına indiğimizde Honda Jazz Hibrit'e, 1.3 litre hacmindeki benzinli motorun güç verdiğini görüyoruz. Elektrik motoru takviyesiyle hibritleştirilmiş olan otomobilin performans verileri, Honda tarafından henüz açıklanmadı. CVT şanzımanla gelen Honda Jazz Hybrid'in CO2 emisyon değeri ise Km'de 104 gram olarak açıklanıyor.
Yakıt tasaruffu ve verimlilik konularında sınıfındaki en rekabetçi modellerden biri olacağı söylenen hibrit motorlu Jazz, tek renkli ön konsola sahip. Mavi aydınlatmaya sahip olan panelin yanı sıra "Sihirli" olarak nitelendirilen arka koltukları ve 831 litre hacmindeki bagajı da Honda Jazz Hybrid'in dikkat çekici detayları arasında yer alıyor.
İsteğe bağlı seçenek listesinde GPS navigasyon, Bluetooth bağlantısı ve arka eğlence sistemi gibi detaylara yer verilen Honda Jazz Hybrid, 2011 yılında satışa sunulacak.
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şuan piyasadaki jazz larada CVT şanzıman getirseler ne hoş olur
Aynen !!! böylesi güzel bir araçta neden opsiyon olarak dahi CVT bulunmuyor???
otomotik vites diye koydukları i-Shift ile test sürüşü yaptım da; daha araç hızlanırken kasisli bir yola girmişim gibi (veya aniden frene basıp çeker gibi)
sarsılan araçla yol almak adeta işkence oldu :(
Orijinalden alıntı: fuckulteli
quote:
Orijinalden alıntı: Masters4
Az daha arabanın egzozu nerede diyecektim
Nerede görebildin mi?
NERDE YAHU?
Araç elektrikli zaten, egzoz ne gezer. Bende bu konuya bakmadan hemen önce ferrari 458 italia'ya bakıyordum. 3 egzozlu olduğu için biraz ilgincime gitti. Ondan sonra bunu görünce bunda da egzoz arıyorum
@ pulse
gebze de üretilen honda civic hybrid 1.8 lt olduğundan ötv si %37 yerine %60 yoksa fark ve de baz alacağın model CIVIC Sedan PREMIUM otomatik vites olacak ki 46000 tl. 1.6 olsaydı fark 60900 / 1.6 = 38062,5 tl ; 38062,5 * 1,37 = 52146 tl fark 6146 tl, jazz hibrid 1.3 olacağından fark 5.000 tl civarı olur.
Bunun dışında zaten 120gr/km'lik Co2 emisyona sahip bir aracı 104gr/km'lik bir değer uğruna büyük farklarla satın almak pek çok kişiye makul gelmez.
Zaten baz modeli 33.000 civarında iken (ki donanım, iç hacim, tüketim, kalite/garanti vs. sayesinde büyük ölçüde hakediyor) çok daha fazlasını hibrite vermeye gerek yok.
LED ekranımız olmadığını nereden çıkardın
SS alabilirmisin panpa