Honda Jazz Hybrid tanıtıldı

Japon otomobil devi Honda, kompakt sınıftaki başarılı modeli Jazz'ın hibrit versiyonunu Paris Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Tasarım anlamında standart modelin çizgilerini koruyan ancak revize edilen farlar, yenilenen ızgara ve krom detaylarıyla farklılık yaratmayı başaran otomobilin sunduğu en büyük yenilik ise teknik alt yapısında yatıyor.

Kaputun altına indiğimizde Honda Jazz Hibrit'e, 1.3 litre hacmindeki benzinli motorun güç verdiğini görüyoruz. Elektrik motoru takviyesiyle hibritleştirilmiş olan otomobilin performans verileri, Honda tarafından henüz açıklanmadı. CVT şanzımanla gelen Honda Jazz Hybrid'in CO2 emisyon değeri ise Km'de 104 gram olarak açıklanıyor.

Yakıt tasaruffu ve verimlilik konularında sınıfındaki en rekabetçi modellerden biri olacağı söylenen hibrit motorlu Jazz, tek renkli ön konsola sahip. Mavi aydınlatmaya sahip olan panelin yanı sıra "Sihirli" olarak nitelendirilen arka koltukları ve 831 litre hacmindeki bagajı da Honda Jazz Hybrid'in dikkat çekici detayları arasında yer alıyor.

İsteğe bağlı seçenek listesinde GPS navigasyon, Bluetooth bağlantısı ve arka eğlence sistemi gibi detaylara yer verilen Honda Jazz Hybrid, 2011 yılında satışa sunulacak.