Devlerin ardından şimdi de Honda, Tesla şarj standardını benimseyecek

Honda da Tesla dedi
Honda bugün yaptığı açıklamada, gelecekteki araçları için Tesla'nın elektrikli araç şarj konektörünü benimsediğini duyurdu. Japon otomobil üreticisi, Ford, GM, Rivian, Volvo, Polestar, Nissan, Mercedes-Benz ve Fisker gibi rakiplerine katılarak elektrikli otomobil alanındaki rakibinin standardını kabul etti.
Honda, Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardı (veya NACS) olarak bilinen soketini 2025 yılı için planlanan yeni bir elektrikli araçta uygulamayı planlıyor. Otomobil üreticisi, NACS'a dahil olan diğer tüm üreticiler gibi, CCS Combo'dan NACS'a adaptörünün mevcut olacağına söz veriyor, böylece mevcut modeller (ve Prologue gibi yakında piyasaya sürülecek olanlar) Tesla'nın geniş ve güvenilir Supercharger ağına erişebilecek.
Honda, NACS'yi benimseme planlarından önce, ülke çapında bir elektrikli araç şarj ağı kurmak için BMW, GM, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz ve Stellantis ile ortak bir girişim başlatmıştı. Görünüşe göre bu ortak girişimin kuracağı hızlı şarj ağı gelişene kadar diğer üreticiler gibi Honda da Tesla’nın Supercharger ağına güvenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.