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    Devlerin ardından şimdi de Honda, Tesla şarj standardını benimseyecek

    Elektrikli otomobillerle birlikte yaygınlaşmaya devam eden bir diğer şey de Tesla’nın Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) konektörü. Bu standardı benimseyen son üretici ise Honda oldu.
    Honda, Tesla’nın şarj standardını benimseyecek Tam Boyutta Gör
    Honda, gelecekteki elektrikli araçları için Tesla'nın şarj bağlantı noktasını benimseyen son otomobil üreticisi oldu. Honda, 2025 yılında çıkacak yeni bir elektrikli otomobilden başlayarak Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) portunu benimseyeceğini duyurdu. Görünüşe bakılırsa elektrikli otomobillerin yaygınlaşması hızlanırken aynı şekilde Tesla'nın şarj standardı da hızla yaygınlaşmaya devam ediyor.

    Honda da Tesla dedi

    Honda bugün yaptığı açıklamada, gelecekteki araçları için Tesla'nın elektrikli araç şarj konektörünü benimsediğini duyurdu. Japon otomobil üreticisi, Ford, GM, Rivian, Volvo, Polestar, Nissan, Mercedes-Benz ve Fisker gibi rakiplerine katılarak elektrikli otomobil alanındaki rakibinin standardını kabul etti.

    Honda, Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardı (veya NACS) olarak bilinen soketini 2025 yılı için planlanan yeni bir elektrikli araçta uygulamayı planlıyor. Otomobil üreticisi, NACS'a dahil olan diğer tüm üreticiler gibi, CCS Combo'dan NACS'a adaptörünün mevcut olacağına söz veriyor, böylece mevcut modeller (ve Prologue gibi yakında piyasaya sürülecek olanlar) Tesla'nın geniş ve güvenilir Supercharger ağına erişebilecek.

    Honda, NACS'yi benimseme planlarından önce, ülke çapında bir elektrikli araç şarj ağı kurmak için BMW, GM, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz ve Stellantis ile ortak bir girişim başlatmıştı. Görünüşe göre bu ortak girişimin kuracağı hızlı şarj ağı gelişene kadar diğer üreticiler gibi Honda da Tesla’nın Supercharger ağına güvenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 2 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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