Devlerin ardından şimdi de Honda, Tesla şarj standardını benimseyecek

Tam Boyutta Gör Honda, gelecekteki elektrikli araçları için Tesla'nın şarj bağlantı noktasını benimseyen son otomobil üreticisi oldu. Honda, 2025 yılında çıkacak yeni bir elektrikli otomobilden başlayarak Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) portunu benimseyeceğini duyurdu. Görünüşe bakılırsa elektrikli otomobillerin yaygınlaşması hızlanırken aynı şekilde Tesla'nın şarj standardı da hızla yaygınlaşmaya devam ediyor.

Honda da Tesla dedi

Honda bugün yaptığı açıklamada, gelecekteki araçları için Tesla'nın elektrikli araç şarj konektörünü benimsediğini duyurdu. Japon otomobil üreticisi, Ford, GM, Rivian, Volvo, Polestar, Nissan, Mercedes-Benz ve Fisker gibi rakiplerine katılarak elektrikli otomobil alanındaki rakibinin standardını kabul etti.

Honda, Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardı (veya NACS) olarak bilinen soketini 2025 yılı için planlanan yeni bir elektrikli araçta uygulamayı planlıyor. Otomobil üreticisi, NACS'a dahil olan diğer tüm üreticiler gibi, CCS Combo'dan NACS'a adaptörünün mevcut olacağına söz veriyor, böylece mevcut modeller (ve Prologue gibi yakında piyasaya sürülecek olanlar) Tesla'nın geniş ve güvenilir Supercharger ağına erişebilecek.

Güneş enerjisiyle çalışan dünyanın ilk tırı testlere başladı 1 gün önce eklendi

Honda, NACS'yi benimseme planlarından önce, ülke çapında bir elektrikli araç şarj ağı kurmak için BMW, GM, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz ve Stellantis ile ortak bir girişim başlatmıştı. Görünüşe göre bu ortak girişimin kuracağı hızlı şarj ağı gelişene kadar diğer üreticiler gibi Honda da Tesla’nın Supercharger ağına güvenecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.