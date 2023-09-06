Scania, güneş enerjisiyle çalışan dünyanın ilk hibrit tırının testlerine başladı

Tam Boyutta Gör İsveçli kamyon üreticisi Scania geçtiğimiz hafta güneş enerjisiyle çalışan benzersiz bir hibrit tır modeli tanıttı. Türünün tek örneği olan araç halihazırda iki yıllık araştırma iş birliğinin bir parçası olarak İsveç'te halka açık yollarda test ediliyor.

Güneş enerjisiyle çalışan dünyanın ilk tırı

Scania tarafından yapılan basın açıklamasında, plug-in hibrid kamyonun 560 beygir gücünde bir motora sahip olduğu ve aracın elektrik tahrikini sağlayan yeni hafif tandem güneş panelleriyle kaplı 18 metrelik bir treyler ile birlikte geldiği belirtildi. Römork üzerindeki 100 metrekareden fazla alan, geleneksel güneş pillerinden iki kat daha fazla enerji ürettiği söylenen Midsummer'ın yeni perovskit güneş hücrelerini içeren panellerle kaplanmış durumda. Scania, ilk kez bu büyüklükte bir kamyonun güneş panellerinden elde edilen elektrikle çalıştığını iddia ediyor.

Tam Boyutta Gör Bu proje düşük iklim etkisine sahip güneş enerjili kamyonlar geliştirmeyi amaçlayan bir araştırma projesinin parçası ve kısmen İsveç hükümetinin inovasyon ajansı Vinnova tarafından finanse ediliyor Merak edenler için araç, toplam 300kWh batarya bulunuyor, bunun 200kWh kadarı treyler bölümünde yer alıyor.

Dünyanın en büyük rüzgar türbini yeni bir rekor kırdı 8 sa. önce eklendi

Scania, bu paneller tarafından üretilen güneş enerjisinin İsveç'te yılda 5.000 km'ye kadar menzil sağlayabileceğini, ancak İspanya gibi daha güneşli ülkelerde bunun iki katına çıkarak yaklaşık 10.000 km'ye ulaşabileceğini iddia ediyor.

Otomobillerde güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşmasına daha çok var, ancak bunun gerçekleşmesi halinde otomobil emisyonlarını önemli ölçüde azalması bekleniyor. Bugün itibariyle, yollarımızdaki araçların büyük çoğunluğu güç üretmek için fosil yakıt kullanan içten yanmalı motorlara sahip. Elektrikli araçlar bile elektriği, genellikle kömürün yakılmasıyla elde edilen termik enerjiyi de içeren geleneksel kaynaklardan elde ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Güneş enerjisiyle çalışan dünyanın ilk tırı testlere başladı