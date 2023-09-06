Scania, güneş enerjisiyle çalışan dünyanın ilk hibrit tırının testlerine başladı

Güneş enerjisiyle çalışan dünyanın ilk tırı
Scania tarafından yapılan basın açıklamasında, plug-in hibrid kamyonun 560 beygir gücünde bir motora sahip olduğu ve aracın elektrik tahrikini sağlayan yeni hafif tandem güneş panelleriyle kaplı 18 metrelik bir treyler ile birlikte geldiği belirtildi. Römork üzerindeki 100 metrekareden fazla alan, geleneksel güneş pillerinden iki kat daha fazla enerji ürettiği söylenen Midsummer'ın yeni perovskit güneş hücrelerini içeren panellerle kaplanmış durumda. Scania, ilk kez bu büyüklükte bir kamyonun güneş panellerinden elde edilen elektrikle çalıştığını iddia ediyor.
Scania, bu paneller tarafından üretilen güneş enerjisinin İsveç'te yılda 5.000 km'ye kadar menzil sağlayabileceğini, ancak İspanya gibi daha güneşli ülkelerde bunun iki katına çıkarak yaklaşık 10.000 km'ye ulaşabileceğini iddia ediyor.
Otomobillerde güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşmasına daha çok var, ancak bunun gerçekleşmesi halinde otomobil emisyonlarını önemli ölçüde azalması bekleniyor. Bugün itibariyle, yollarımızdaki araçların büyük çoğunluğu güç üretmek için fosil yakıt kullanan içten yanmalı motorlara sahip. Elektrikli araçlar bile elektriği, genellikle kömürün yakılmasıyla elde edilen termik enerjiyi de içeren geleneksel kaynaklardan elde ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.