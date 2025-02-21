Honda olmadı Tesla mı? Nissan cephesinde otomotiv dünyasını sarsacak iddia

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Tam Boyutta Gör Nissan ile Honda arasındaki birleşme görüşmelerinin resmi olarak sonlanmasının üzerinden çok geçmeden Nissan için yeni hedef Tesla olabilir. Eski başbakan ve eski bir Tesla yönetim kurulu üyesi, zor durumdaki otomobil üreticisi Nissan'a yatırım yapması için Elon Musk'a başvurmayı planlıyor.

Japonya'dan üst düzey bir grup, eski başbakan Yoshihide Suga'nın önderliğinde Elon Musk'ın Tesla şirketine, Nissan'a yatırım yapması amacıyla bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Tesla, Nissan’ın kurtarıcısı olabilir

Tesla'nın eski yönetim kurulu üyesi Hiro Mizuno'nun liderliğindeki grup, Japonya'nın üçüncü büyük otomobil üreticisinin yoğun rekabet ortamında hayatta kalabilmesi için Tesla’nın yatırımına güveniyor. Bu görüşmelerin odağında ise, Tesla'nın Amerika'daki Nissan fabrikalarına ilgi duyabilecek konumda bulunması var. Zira bu fabrikalar, Donald Trump'ın vergi tehditlerine karşı Tesla’nın yerel üretim kapasitesini artırabilir.

Tesla'nın iddia edilen stratejik yatırım için harekete geçmesi, Japonya'nın üçüncü büyük otomobil üreticisi Nissan'ın, potansiyel yabancı alıcılar tarafından ele geçirilme tehlikesini de ortadan kaldırabilir. Zira Foxconn’un Nissan'a olan ilgisi de Japon hükümeti için endişe kaynağı. Çin ile yakın ilişkileri bulunan Foxconn, Nissan hisselerini satın almayı planlıyor ve Nissan'da yüzde 36 paya sahip olan Renault ile görüşüyor.

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Financial Times’ın haberine göre Tesla, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olma unvanına sahip ve şimdiye kadar başka bir otomobil şirketine yatırım yapmamış durumda. Ancak, Trump yönetiminin gümrük vergileri tehditlerine karşı, Amerika'daki üretim kapasitesini artırmak için bazı stratejik adımlar atmayı değerlendiriyor.

Tesla, son yıllarda yeni fabrika açma planlarını yavaşlatmıştı çünkü mevcut tesisleri tam kapasiteyle çalışmamaktaydı ve araç satışları beklendiği gibi artmamıştı. Ancak Nissan'ın Amerika’daki fabrikalarının devralınması, Tesla için uzun vadeli üretim hedeflerine ulaşmada önemli bir adım olabilir.

Nissan'ın bu yeni ortaklık arayışının ne kadar başarılı olacağı henüz belli olmasa da Tesla ile yapılacak olası bir yatırım, Japon otomobil üreticisinin yeniden toparlanmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, Tesla'nın bu tür bir yatırım için nasıl bir strateji izleyeceği, otomotiv endüstrisinin geleceğini de şekillendirebilir.

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Honda olmadı Tesla mı? Nissan cephesinde yeni ortaklık hamlesi