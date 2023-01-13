Honda ve LG Energy Solution'dan batarya üretim tesisi için 3,5 milyar dolarlık yatırım

Tam Boyutta Gör İnsanlığın ortak faydası ve sürdürülebilir bir gelecek için mühendislik çalışmalarına hız kesmedendevam eden Honda, önümüzdeki 7 yıl içerisinde yıllık 2 milyon adetten fazla üretim hacmine sahip 30farklı EV modelini dünya çapında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Bu kapsamda birçok önemli iş birliğine imza atan Honda, yeni elektrikli araç serisinin pil üretimi için de LG Energy Solution ile kurduğu ortak girişimi resmi olarak duyurdu. Kurulan ortak girişimin ismi L-H Battery Company olarak açıklandı. Ancak bu ismin daha sonra değiştirilebileceği belirtiliyor. Şirketin yüzde 51'i LG Energy Solution'a, yüzde 49'u da Honda'ya ait.

Honda ve LG Energy Solution ortak girişimi kapsamında yeni bir pil fabrikasının inşasına bu yıl itibariyle başlanacağı paylaşıldı. Honda ve LG Energy Solution, yeni üretim tesisini kurmak için 3,5 milyar dolar yatırım yapacağını ve 2 bin 200 kişiye istihdam sağlayacağını da açıkladı.

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Lityum iyon pil hücrelerinin seri üretimine 2025 yılında başlamayı hedefleyen Honda ve LG Energy

Solution ortak girişimi, yıllık yaklaşık 40GWh üretim kapasitesine sahip olacak. Yeni ortak girişim

tarafından üretilen tüm piller, Kuzey Amerika pazarında satılan bataryalı elektrikli araçlara güç sağlamak için Kuzey Amerika'daki Honda fabrikalarına tedarik edilecek. ABD Ohio’da yer alacak yeni tesisin toplam yatırımı ise 4,4 milyar dolara ulaşacak.

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Honda ve LG Energy Solution'dan batarya üretimine büyük yatırım