Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honda ve LG Energy Solution'dan batarya üretim tesisi için 3,5 milyar dolarlık yatırım

    LG Energy Solution ve Honda ortaklığında kurulacak olan yeni pil fabrikasında yıllık yaklaşık 40 GWsa üretim kapasitesi hedefleniyor. Burada üretilecek bataryalar, Honda modellerinde kullanılacak.
    Oy Ver
    Honda ve LG Energy Solution'dan batarya üretimine büyük yatırım Tam Boyutta Gör
    İnsanlığın ortak faydası ve sürdürülebilir bir gelecek için mühendislik çalışmalarına hız kesmedendevam eden Honda, önümüzdeki 7 yıl içerisinde yıllık 2 milyon adetten fazla üretim hacmine sahip 30farklı EV modelini dünya çapında piyasaya sürmeyi planlıyor.

    Bu kapsamda birçok önemli iş birliğine imza atan Honda, yeni elektrikli araç serisinin pil üretimi için de LG Energy Solution ile kurduğu ortak girişimi resmi olarak duyurdu. Kurulan ortak girişimin ismi L-H Battery Company olarak açıklandı. Ancak bu ismin daha sonra değiştirilebileceği belirtiliyor. Şirketin yüzde 51'i LG Energy Solution'a, yüzde 49'u da Honda'ya ait.

    Honda ve LG Energy Solution ortak girişimi kapsamında yeni bir pil fabrikasının inşasına bu yıl itibariyle başlanacağı paylaşıldı. Honda ve LG Energy Solution, yeni üretim tesisini kurmak için 3,5 milyar dolar yatırım yapacağını ve 2 bin 200 kişiye istihdam sağlayacağını da açıkladı.

    Lityum iyon pil hücrelerinin seri üretimine 2025 yılında başlamayı hedefleyen Honda ve LG Energy
    Solution ortak girişimi, yıllık yaklaşık 40GWh üretim kapasitesine sahip olacak. Yeni ortak girişim
    tarafından üretilen tüm piller, Kuzey Amerika pazarında satılan bataryalı elektrikli araçlara güç sağlamak için Kuzey Amerika'daki Honda fabrikalarına tedarik edilecek. ABD Ohio’da yer alacak yeni tesisin toplam yatırımı ise 4,4 milyar dolara ulaşacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız