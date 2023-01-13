Mercedes-Benz, elektrikli otomobiller için 'EQ' markasını bırakabilir

Mercedes, EQ markasını bırakabilir
Alman yayın organı Handelsblatt tarafından ilk olarak gündeme getirilen ve sonrasında Reuters gibi diğer kaynaklar tarafından doğrulanan bu iddia ani görünse de Mercedes'in elektrikli arabalardan vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Tam tersine Mercedes, 2025’ten sonra 2030’a kadar içten yanmalı motorlar veya platformlar olmaksızın tüm araçlarını elektrikli hale getirecek ve dolayısıyla EQ gibi “bu araç elektriklidir” tarzındaki markalama mantıksız bir hal alacak.
Gümüş Oklar, her halükârda içten yanmalı sistemi geride bırakacağından muhtemelen gelecekte tamamen elektrikli modeller basitçe E-Serisi ve S-Serisi vb. olarak adlandırılabilir. Mercedes, EQ markasını ilk kez 2016'da tanıtmış ve o zamanki Daimler CEO'su Dieter Zetsche, 2025 yılına kadar 10 yeni elektrikli araba üreteceklerini açıklamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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