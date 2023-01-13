Mercedes-Benz, elektrikli otomobiller için 'EQ' markasını bırakabilir

Tam Boyutta Gör Piyasada sadece birkaç yıl geçirdikten sonra, Mercedes-Benz'in şu anda EQS, EQE ve yakında piyasaya sürülecek diğer birçok ürünü içeren elektrikli otomobilleri için "EQ" markasında yol sonuna gelinmiş olabilir.

Mercedes, EQ markasını bırakabilir

Alman yayın organı Handelsblatt tarafından ilk olarak gündeme getirilen ve sonrasında Reuters gibi diğer kaynaklar tarafından doğrulanan bu iddia ani görünse de Mercedes'in elektrikli arabalardan vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Tam tersine Mercedes, 2025’ten sonra 2030’a kadar içten yanmalı motorlar veya platformlar olmaksızın tüm araçlarını elektrikli hale getirecek ve dolayısıyla EQ gibi “bu araç elektriklidir” tarzındaki markalama mantıksız bir hal alacak.

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Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz sözcüsü Jan Weber konu hakkında, “On yılın sonuna kadar ana markamız Mercedes-Benz'in tamamen elektrikli olma hedefiyle, araçların konumlandırılmasını ve dolayısıyla markanın kullanımını da çağdaş bir şekilde uyarlayacağız ancak ayrıntılar için henüz çok erken.” açıklamasını yaptı.

Gümüş Oklar, her halükârda içten yanmalı sistemi geride bırakacağından muhtemelen gelecekte tamamen elektrikli modeller basitçe E-Serisi ve S-Serisi vb. olarak adlandırılabilir. Mercedes, EQ markasını ilk kez 2016'da tanıtmış ve o zamanki Daimler CEO'su Dieter Zetsche, 2025 yılına kadar 10 yeni elektrikli araba üreteceklerini açıklamıştı.

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Mercedes-Benz, elektrikli arabaları için EQ markasını bırakabilir