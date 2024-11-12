SpaceX, Mars yolculuğu için LG ile anlaşma imzaladı

Tam Boyutta Gör Elon Musk’un uzay şirketi SpaceX, Mars yolculuğu hedefinde önemli bir adım atarak Güney Kore’nin önde gelen batarya üreticisi LG Energy Solution (LGES) ile ortaklık kurdu. Bu ortaklık kapsamında SpaceX, Starship roketi için LG'nin özel olarak geliştirdiği silindirik lityum-iyon bataryaları kullanacak. İlgili sözleşmeyi Güney Kore'deki yerel medya kuruluşları bildirdi.

SpaceX ile LG'den batarya anlaşması

Kore basınında yer alan haberlere göre, LG Energy Solution Starship roketinin enerji gereksinimlerini karşılayacak yeni silindirik batarya hücreleri geliştirmeyi planlıyor. Şirketin geliştireceği bu bataryaların, uzun süreli uzay yolculuklarında dayanıklılık göstermesi ve yüksek enerji kapasitesi sunması hedefleniyor. Bu gelişme, LG'nin SpaceX ile daha önce gerçekleştirdiği tek seferlik anlaşmalardan farklı olarak uzun vadeli bir iş birliği olarak öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör SpaceX’in genellikle kendi ürettiği bataryaları kullanmasıyla biliniyor. Ancak Mars’a yönelik projelerinin hız kazanması ve fırlatma sayısının artmasıyla birlikte, şirket daha dayanıklı ve uzun ömürlü batarya seçenekleri arayışına girmiş durumda. Starship roketlerinin ana ve yedek güç kaynağı olarak kullanılacak bu bataryaların hem yüksek enerji kapasitesi hem de uzun süreli dayanıklılığa sahip olması isteniyor.

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Korean Economic Daily (KED) Global’deki kaynaklara göre, bu anlaşma LG bataryalarının Elon Musk’ın bir diğer girişimi olan Tesla’nın insansı robotu Optimus için de kullanılabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Ancak bu konuda henüz net bir açıklama yapılmadı. LGES sözcüsü ise Business Korea’ya ilgili sözleşmeyi doğruladı, dolayısıyla Optimus’un anlaşmada olmadığı varsayılabilir. LG Energy Solution sözcüsü, “SpaceX'in Starship uzay aracı için güç kaynağı bataryaları tedarik etmek üzere bir sözleşme imzaladık ve şu anda ürünü geliştiriyoruz” dedi.

LGES uzun süredir Tesla'ya batarya tedarik ediyor. Aslında LGES, Tesla için 4680 hücreleri de üretiyor. Dolayısıyla, Elon Musk tarafından yönetilen SpaceX'in Starship için batarya tedariği ararken LGES'i tercih etmesi şaşırtıcı değil. Öte yandan LGES, daha önce 2016’da NASA ile çalışarak havacılık ve uzay alanında deneyim kazanmıştı.

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