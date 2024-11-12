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    Anlık Bildirim

    SpaceX, Mars yolculuğu için LG ile anlaşma imzaladı

    SpaceX'in LG Energy Solution (LGES) ile batarya tedarik anlaşması imzalandığı bildirildi. Güney Kore basınının duyurduğu anlaşma, Starship roketi ve Mars yolcuğunu kapsıyor.
    SpaceX, Mars yolculuğu için LG ile anlaşma imzaladı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’un uzay şirketi SpaceX, Mars yolculuğu hedefinde önemli bir adım atarak Güney Kore’nin önde gelen batarya üreticisi LG Energy Solution (LGES) ile ortaklık kurdu. Bu ortaklık kapsamında SpaceX, Starship roketi için LG'nin özel olarak geliştirdiği silindirik lityum-iyon bataryaları kullanacak. İlgili sözleşmeyi Güney Kore'deki yerel medya kuruluşları bildirdi.

    SpaceX ile LG'den batarya anlaşması

    Kore basınında yer alan haberlere göre, LG Energy Solution Starship roketinin enerji gereksinimlerini karşılayacak yeni silindirik batarya hücreleri geliştirmeyi planlıyor. Şirketin geliştireceği bu bataryaların, uzun süreli uzay yolculuklarında dayanıklılık göstermesi ve yüksek enerji kapasitesi sunması hedefleniyor. Bu gelişme, LG'nin SpaceX ile daha önce gerçekleştirdiği tek seferlik anlaşmalardan farklı olarak uzun vadeli bir iş birliği olarak öne çıkıyor.

    SpaceX, Mars yolculuğu için LG ile anlaşma imzaladı Tam Boyutta Gör
    SpaceX’in genellikle kendi ürettiği bataryaları kullanmasıyla biliniyor. Ancak Mars’a yönelik projelerinin hız kazanması ve fırlatma sayısının artmasıyla birlikte, şirket daha dayanıklı ve uzun ömürlü batarya seçenekleri arayışına girmiş durumda. Starship roketlerinin ana ve yedek güç kaynağı olarak kullanılacak bu bataryaların hem yüksek enerji kapasitesi hem de uzun süreli dayanıklılığa sahip olması isteniyor.

    Korean Economic Daily (KED) Global’deki kaynaklara göre, bu anlaşma LG bataryalarının Elon Musk’ın bir diğer girişimi olan Tesla’nın insansı robotu Optimus için de kullanılabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Ancak bu konuda henüz net bir açıklama yapılmadı. LGES sözcüsü ise Business Korea’ya ilgili sözleşmeyi doğruladı, dolayısıyla Optimus’un anlaşmada olmadığı varsayılabilir.  LG Energy Solution sözcüsü, “SpaceX'in Starship uzay aracı için güç kaynağı bataryaları tedarik etmek üzere bir sözleşme imzaladık ve şu anda ürünü geliştiriyoruz” dedi.

    LGES uzun süredir Tesla'ya batarya tedarik ediyor. Aslında LGES, Tesla için 4680 hücreleri de üretiyor. Dolayısıyla, Elon Musk tarafından yönetilen SpaceX'in Starship için batarya tedariği ararken LGES'i tercih etmesi şaşırtıcı değil. Öte yandan LGES, daha önce 2016’da NASA ile çalışarak havacılık ve uzay alanında deneyim kazanmıştı.

    Kaynakça https://www.teslarati.com/spacex-lg-battery-supply-agreement/ https://interestingengineering.com/space/lg-energy-solution-battery-spacex-starship
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

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    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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