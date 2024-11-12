SpaceX, Mars yolculuğu için LG ile anlaşma imzaladı

SpaceX ile LG'den batarya anlaşması
Kore basınında yer alan haberlere göre, LG Energy Solution Starship roketinin enerji gereksinimlerini karşılayacak yeni silindirik batarya hücreleri geliştirmeyi planlıyor. Şirketin geliştireceği bu bataryaların, uzun süreli uzay yolculuklarında dayanıklılık göstermesi ve yüksek enerji kapasitesi sunması hedefleniyor. Bu gelişme, LG'nin SpaceX ile daha önce gerçekleştirdiği tek seferlik anlaşmalardan farklı olarak uzun vadeli bir iş birliği olarak öne çıkıyor.
Korean Economic Daily (KED) Global’deki kaynaklara göre, bu anlaşma LG bataryalarının Elon Musk’ın bir diğer girişimi olan Tesla’nın insansı robotu Optimus için de kullanılabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Ancak bu konuda henüz net bir açıklama yapılmadı. LGES sözcüsü ise Business Korea’ya ilgili sözleşmeyi doğruladı, dolayısıyla Optimus’un anlaşmada olmadığı varsayılabilir. LG Energy Solution sözcüsü, “SpaceX'in Starship uzay aracı için güç kaynağı bataryaları tedarik etmek üzere bir sözleşme imzaladık ve şu anda ürünü geliştiriyoruz” dedi.
LGES uzun süredir Tesla'ya batarya tedarik ediyor. Aslında LGES, Tesla için 4680 hücreleri de üretiyor. Dolayısıyla, Elon Musk tarafından yönetilen SpaceX'in Starship için batarya tedariği ararken LGES'i tercih etmesi şaşırtıcı değil. Öte yandan LGES, daha önce 2016’da NASA ile çalışarak havacılık ve uzay alanında deneyim kazanmıştı.Kaynakça https://www.teslarati.com/spacex-lg-battery-supply-agreement/ https://interestingengineering.com/space/lg-energy-solution-battery-spacex-starship Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir