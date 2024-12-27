LG ve Qualcomm’dan elektrikli araçlarda batarya ömrünü uzatacak çözüm

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araçların batarya yönetim sistemlerinde (BMS) önemli gelişimler sergilemek amacıyla LG Energy Solution (LGES) ve Qualcomm ortaklık kurdu. Yeni nesil sistem, Snapdragon Digital Chassis’in güçlü hesaplama gücünü kullanarak mevcut teknolojilerin ötesine geçen yenilikçi bir batarya teşhis çözümü sunuyor.

80 kat daha güçlü hesaplama

Geleneksel BMS teknolojileri, düşük donanım özelliklerine sahip sistemler üzerinden çalışıyordu. Ancak LG ve Qualcomm tarafından geliştirilen bu yeni çözüm yüksek performanslı SoC bilgi işlem gücünden yararlanıyor. Bu sayede daha karmaşık ve detaylı analizler mümkün hale geliyor.

LG'nin açıklamasına göre, yeni BMS çözümü, termal olaylar gibi anormallikleri daha hızlı ve hassas bir şekilde tespit edebiliyor. Snapdragon Digital Chassis platformunun sağladığı yüksek hesaplama kapasitesi sayesinde sistem, bataryanın anlık performansı ve sağlığına dair verileri araç içinde gerçek zamanlı olarak analiz edebiliyor. Firmalara göre yeni BMS sistemi ile hesaplama gücü 80 kat artacak.

Batarya sağlığı ve güvenliği için detaylı analizler

Yeni sistemin en dikkat çeken özelliklerinden biri, batarya bileşenleri üzerinde detaylı analiz yapabilmesi. Bu sayede, anot ve katot gibi bataryanın kritik parçalarının performans göstergeleri ayrı ayrı değerlendirilebiliyor. Ayrıca, bataryanın belirli bir kullanım süresinden sonra kalan kapasitesi de daha kesin bir şekilde tahmin edilebiliyor.

LGES yetkilileri, bu sistemin batarya güvenliği ve performansını artırdığını, aynı zamanda batarya ömrünü uzattığını belirtiyor. BMS, aşırı şarj ve aşırı deşarjı önlediği ve optimum sıcaklıkları koruduğu için elektrikli araçlar için oldukça önemli kabul ediliyor. Ayrıca güvenlik endişelerine yol açabilecek her türlü arızayı da tespit edebiliyor.

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LG, batarya ömrünü uzatmak için Qualcomm ile işbirliği yaptı