GM, batarya üretim tesisini LG’ye devrediyor

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Tam Boyutta Gör General Motors (GM), Michigan eyaletindeki Lansing şehrinde inşası tamamlanmak üzere olan Ultium Cells batarya fabrikasındaki hissesini, ortak girişim ortağı LG Energy Solution’a (LGES) devrediyor. Bu karar, elektrikli araçlara yönelik talebin zayıflaması ve Biden yönetiminin yerel temiz enerji üretimini teşvik eden teşvikleri geri çektiği bir dönemde alındı.

GM, LFP bataryalara yönelecek

2019 yılında GM ve LGES, elektrikli araçlar için batarya hücrelerini toplu olarak üretmek amacıyla bir ortak girişim kurdu. Bu iş birliği çerçevesinde Ohio, Tennessee ve Michigan’da toplam üç fabrikaya milyarlarca dolarlık yatırım yapıldı. Ohio, Lordstown Tesisi, 2022’de; Tennessee, Spring Hill Tesisi ise 2024’te üretime geçmişti. Devredilen Michigan, Lansing Tesisi ise 2025’te üretime başlaması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Bu tesislerde üretilen batarya hücreleri, Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV, Cadillac LYRIQ gibi modellerin yanı sıra Chevrolet Blazer EV ve GMC Hummer EV gibi elektrikli araçlara enerji sağlıyor. GM, Ekim ayında "Ultium" batarya markasını terk ederek, lityum demir fosfat (LFP) gibi yeni batarya kimyalarına yönelmeye başladı. Bu adım, daha uygun maliyetli ve dayanıklı batarya türlerine olan ilgiyi artırmak için atıldı.

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Lansing tesisinin 45 GWh üretim kapasitesine ulaşması bekleniyor. GM, geri kalan iki fabrikanın mevcut talebi karşılamak için yeterli olduğunu belirtirken, LGES’in bu yeni tesiste üretimi planlandığı gibi 2025’te başlatıp başlatmayacağı belirsizliğini koruyor.

Öte yandan GM ve LGES, prizmatik hücreler geliştirmek için iş birliğini sürdürüyor. Daha yüksek enerji yoğunluğuna, uzun ömür döngüsüne ve üstün ısı yönetimine sahip olan bu hücrelerin, hangi tesiste üretileceği ise henüz açıklanmadı. GM, LGES ile iş birliğinin yanı sıra, 2023 yılında Samsung SDI ile ABD’de yeni bir batarya tesisi kurmak için ortaklık duyurdu. Ayrıca, batarya teknolojisini geliştirmeye odaklanan birçok girişimle birlikte çalışıyor.

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