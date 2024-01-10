Honda, elektrikli araçlarda kullanacağı yeni logoyu tanıttı

Tam Boyutta Gör Diğer markalardan farklı olarak, Honda, yeni logosunu sadece elektrikli araçlarda kullanacak. Yeni logo, yukarıdaki fotoğraftan da görebileceğiniz üzere şirketin 1963-69 yılları arasında kullandığı ilk logoya oldukça benziyor.

Honda'ya göre "uzanmış iki eli" simgeleyen bu aydınlatılmış logo, markanın "mobilitenin olanaklarını genişletme ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya devam etme" konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Yeni logo CES 2024'te şirketin fütüristik konsept araçlarının üzerinde sergilendi ve gelecekte 0 Serisi de dahil olmak üzere yeni elektrikli araçlarda kullanılacak.

Yeni logonun yanı sıra Honda, Saloon ve Space-Hub olarak adlandırdığı iki konsept aracını görücüye çıkardı. Bu konseptler, şirketin 0 Serisi elektrikli araçlarının bir öngösterimi olarak karşımıza çıkıyor. Saloon, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen tasarım detaylarını 1970'li yıllarda tanıtılan kama şekilli konseptlerin silüetiyle harmanlıyor.

Tam Boyutta Gör %100 elektrikli araç platformu üzerine inşa edilen konsept, piksel aydınlatmaları, öndeki büyük dijital paneli ve martı kanat kapılarıyla dikkat çekiyor. Dört kişilik oturma kapasitesine sahip iç mekanda ise konsol ve koltuk sırtlarında yer verilen dijital ekranlar ile fütüristik hava devam ediyor.

Honda 0 serisi

Honda 0 Serisi; otonom sürüş, bağlantılı teknolojiler, performans ve pil verimliliği konularında da yeni gelişmeler sunacak. Bu kapsamda araçlar yeni nesil ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) sistemine sahip olacak.

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Honda’nın ‘insan merkezli’ güvenlik konseptine dayanarak geliştirilen bu yeni sistem; daha insani, doğal ve yüksek hassasiyetli risk tahminleri elde etmek için gelişmiş yapay zeka, algılama, tanıma ve sürücü izleme teknolojilerini içerecek ve insanların kendilerini güvende hissedebilecekleri özellikler sunacak. Yeni elektrikli araçlar ayrıca geniş menzilli ve minimum boyutta yüksek yoğunluklu bir batarya taşıyacak.

İlk Honda 0 Serisi’nin sedan konseptine dayanacağı da açıklandı. Sedan konseptini temel alacak olan serinin ilk modeli 2026’da ABD’de görücüye çıkacak. Daha sonra Japonya, Avrupa ve diğer pazarlarda da satışa sunulacak.

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