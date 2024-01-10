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    Honda, elektrikli araçlarda kullanacağı yeni logoyu tanıttı

    Son dönemde birçok otomotiv devinin "sadeleşme" uğruna yapılan logo güncellemelerine şahit olduk. Honda da bu akıma ayak uyduran markalar arasına katılarak CES 2024'te yeni "retro" logosunu gösterdi.
    Honda yeni logosunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Diğer markalardan farklı olarak, Honda, yeni logosunu sadece elektrikli araçlarda kullanacak. Yeni logo, yukarıdaki fotoğraftan da görebileceğiniz üzere şirketin 1963-69 yılları arasında kullandığı ilk logoya oldukça benziyor.

    Honda'ya göre "uzanmış iki eli" simgeleyen bu aydınlatılmış logo, markanın "mobilitenin olanaklarını genişletme ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya devam etme" konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Yeni logo CES 2024'te şirketin fütüristik konsept araçlarının üzerinde sergilendi ve gelecekte 0 Serisi de dahil olmak üzere yeni elektrikli araçlarda kullanılacak.

    Yeni logonun yanı sıra Honda, Saloon ve Space-Hub olarak adlandırdığı iki konsept aracını görücüye çıkardı. Bu konseptler, şirketin 0 Serisi elektrikli araçlarının bir öngösterimi olarak karşımıza çıkıyor. Saloon, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen tasarım detaylarını 1970'li yıllarda tanıtılan kama şekilli konseptlerin silüetiyle harmanlıyor.

    Honda yeni logosunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    %100 elektrikli araç platformu üzerine inşa edilen konsept, piksel aydınlatmaları, öndeki büyük dijital paneli ve martı kanat kapılarıyla dikkat çekiyor. Dört kişilik oturma kapasitesine sahip iç mekanda ise konsol ve koltuk sırtlarında yer verilen dijital ekranlar ile fütüristik hava devam ediyor.

    Honda 0 serisi

    Honda 0 Serisi; otonom sürüş, bağlantılı teknolojiler, performans ve pil verimliliği konularında da yeni gelişmeler sunacak. Bu kapsamda araçlar yeni nesil ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) sistemine sahip olacak.

    Honda’nın ‘insan merkezli’ güvenlik konseptine dayanarak geliştirilen bu yeni sistem; daha insani, doğal ve yüksek hassasiyetli risk tahminleri elde etmek için gelişmiş yapay zeka, algılama, tanıma ve sürücü izleme teknolojilerini içerecek ve insanların kendilerini güvende hissedebilecekleri özellikler sunacak. Yeni elektrikli araçlar ayrıca geniş menzilli ve minimum boyutta yüksek yoğunluklu bir batarya taşıyacak.

    İlk Honda 0 Serisi’nin sedan konseptine dayanacağı da açıklandı. Sedan konseptini temel alacak olan serinin ilk modeli 2026’da ABD’de görücüye çıkacak. Daha sonra Japonya, Avrupa ve diğer pazarlarda da satışa sunulacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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