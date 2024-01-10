Honda, elektrikli araçlarda kullanacağı yeni logoyu tanıttı

Honda'ya göre "uzanmış iki eli" simgeleyen bu aydınlatılmış logo, markanın "mobilitenin olanaklarını genişletme ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya devam etme" konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Yeni logo CES 2024'te şirketin fütüristik konsept araçlarının üzerinde sergilendi ve gelecekte 0 Serisi de dahil olmak üzere yeni elektrikli araçlarda kullanılacak.
Yeni logonun yanı sıra Honda, Saloon ve Space-Hub olarak adlandırdığı iki konsept aracını görücüye çıkardı. Bu konseptler, şirketin 0 Serisi elektrikli araçlarının bir öngösterimi olarak karşımıza çıkıyor. Saloon, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen tasarım detaylarını 1970'li yıllarda tanıtılan kama şekilli konseptlerin silüetiyle harmanlıyor.
Honda 0 serisi
Honda 0 Serisi; otonom sürüş, bağlantılı teknolojiler, performans ve pil verimliliği konularında da yeni gelişmeler sunacak. Bu kapsamda araçlar yeni nesil ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) sistemine sahip olacak.
Honda’nın ‘insan merkezli’ güvenlik konseptine dayanarak geliştirilen bu yeni sistem; daha insani, doğal ve yüksek hassasiyetli risk tahminleri elde etmek için gelişmiş yapay zeka, algılama, tanıma ve sürücü izleme teknolojilerini içerecek ve insanların kendilerini güvende hissedebilecekleri özellikler sunacak. Yeni elektrikli araçlar ayrıca geniş menzilli ve minimum boyutta yüksek yoğunluklu bir batarya taşıyacak.
İlk Honda 0 Serisi’nin sedan konseptine dayanacağı da açıklandı. Sedan konseptini temel alacak olan serinin ilk modeli 2026’da ABD’de görücüye çıkacak. Daha sonra Japonya, Avrupa ve diğer pazarlarda da satışa sunulacak.
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.