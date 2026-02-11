Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Milyar dolarlık zarar: Honda'nın elektrikli araç hamlesi pahalıya patladı

    Elektrikli araç yatırımlarında milyarlarca dolarlık zarar yazan Honda, elektrikli araç planlarını revize ediyor. GM ortaklığı sona ererken şirket, rotayı hibrit modellere çeviriyor.

    Honda, elektrikli araç pazarında yapılan hataların ve aşırı yatırımların ne kadar pahalıya mâl olabileceğini yaşayarak öğrenen markalar arasına katıldı. Japon üretici, elektrikli araç yatırımlarına bağlı olarak büyük tutarda değer düşüklüğü yazarken, art arda gelen faaliyet zararları sonrası stratejik bir yeniden yapılanma sürecine girdi.

    1,7 milyar dolarlık elektrikli araç gideri

    Milyar dolarlık zarar: Honda'nın elektrikli araç hamlesi pahalıya patladı Tam Boyutta Gör
    Honda, 31 Aralık’ta sona eren dokuz aylık dönemde elektrikli araç atağına bağlı olarak 267,1 milyar yen (yaklaşık 1,71 milyar dolar) tutarında değer düşüklüğü ve gider açıkladı. Bu rakam Ford’un elektrikli araç kaynaklı zararları kadar yüksek olmasa da Honda’nın elektrikli araç stratejisinde ciddi bir revizyona ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

    Şirket, mali yılın ilk üç çeyreğinde toplam 166,4 milyar yen (yaklaşık 1,07 milyar dolar) faaliyet zararı bildirdi. Böylece Honda üst üste dördüncü çeyrekte de operasyonel zarar açıklamış oldu. Sektör kaynaklarına göre yıl sonu itibarıyla elektrikli araç yatırımlarının toplam mâli etkisi 700 milyar yene (yaklaşık 4,48 milyar dolar) ulaşabilir.

    Honda İcra Başkan Yardımcısı Noriya Kaihara, son finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede şirketin rekabet gücünü yeniden inşa edebilmek için “stratejilerde temel bir gözden geçirme” yapılması gerektiğini vurguladı.

    GM ortaklığı sona eriyor

    Milyar dolarlık zarar: Honda'nın elektrikli araç hamlesi pahalıya patladı Tam Boyutta Gör
    Honda’nın elektrikli araç tarafındaki mâli yükü önümüzdeki dönemde daha da artabilir. Şirket, General Motors ile elektrikli araçlar konusunda yürüttüğü yakın iş birliğini sonlandırma kararı aldı. Acura ZDX ve Honda Prologue modellerinin beklentilerin altında kalan satış performansı bu kararda etkili oldu. Her iki model de GM’nin Ultium platformunu kullanıyordu.

    Honda’nın GM’den satın aldığı araç adedini düşürdüğü ve bu kapsamda GM’e tazminat ödediği belirtiliyor. Bu gelişme, Honda’nın elektrikli araç stratejisinde daha bağımsız bir yol haritasına yöneldiğinin sinyali olarak değerlendiriliyor.

    2030 hedefi revize ediliyor

    Honda, 2024 yılında yaptığı açıklamada 2030’a kadar yıllık 2 milyon adet elektrikli araç satmayı hedeflediğini duyurmuştu. Ancak şirket, küresel elektrikli araç talebini olduğundan yüksek öngördüğünü kabul ediyor. ABD’deki yönetim değişikliği ve teşvik politikalarındaki farklılaşmalar da küresel talep üzerinde etkili faktörler arasında gösteriliyor.

    Milyar dolarlık zarar: Honda'nın elektrikli araç hamlesi pahalıya patladı Tam Boyutta Gör
    Kaihara’ya göre Honda, “gelecekteki elektrikli araç stratejisini önemli ölçüde revize edecek” ve güncellenmiş yol haritasını yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacak.

    Buna karşın yeni elektrikli Acura RSX ile Honda 0 Series SUV modellerinin bu yıl içinde piyasaya sunulması planlanıyor. Yani şirket tamamen elektrikten vazgeçmiş değil; ancak büyüme hızını daha temkinli ayarlamaya hazırlanıyor.

    Hibritlere güçlü dönüş

    Stratejik dönüşümün merkezinde ise hibrit modeller yer alacak. Honda, hibrit satışlarını iki katına çıkararak yıllık 2,2 milyon adede ulaştırmayı hedefliyor. Bu hamle, markanın kısa ve orta vadede tamamen elektrikli modellere ağırlık veren yaklaşımından daha dengeli bir güç aktarma stratejisine yöneldiğini gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    carbon clean macbook nedir ps4 araba yarışı 2 kişilik ayfar marka far nasıl direksiyonu çevirince gelen uğultu sesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell 15
    Dell 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum