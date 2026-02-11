Milyar dolarlık zarar: Honda'nın elektrikli araç hamlesi pahalıya patladı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Honda, elektrikli araç pazarında yapılan hataların ve aşırı yatırımların ne kadar pahalıya mâl olabileceğini yaşayarak öğrenen markalar arasına katıldı. Japon üretici, elektrikli araç yatırımlarına bağlı olarak büyük tutarda değer düşüklüğü yazarken, art arda gelen faaliyet zararları sonrası stratejik bir yeniden yapılanma sürecine girdi.

1,7 milyar dolarlık elektrikli araç gideri

Tam Boyutta Gör Honda, 31 Aralık’ta sona eren dokuz aylık dönemde elektrikli araç atağına bağlı olarak 267,1 milyar yen (yaklaşık 1,71 milyar dolar) tutarında değer düşüklüğü ve gider açıkladı. Bu rakam Ford’un elektrikli araç kaynaklı zararları kadar yüksek olmasa da Honda’nın elektrikli araç stratejisinde ciddi bir revizyona ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Şirket, mali yılın ilk üç çeyreğinde toplam 166,4 milyar yen (yaklaşık 1,07 milyar dolar) faaliyet zararı bildirdi. Böylece Honda üst üste dördüncü çeyrekte de operasyonel zarar açıklamış oldu. Sektör kaynaklarına göre yıl sonu itibarıyla elektrikli araç yatırımlarının toplam mâli etkisi 700 milyar yene (yaklaşık 4,48 milyar dolar) ulaşabilir.

Honda İcra Başkan Yardımcısı Noriya Kaihara, son finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede şirketin rekabet gücünü yeniden inşa edebilmek için “stratejilerde temel bir gözden geçirme” yapılması gerektiğini vurguladı.

GM ortaklığı sona eriyor

Tam Boyutta Gör Honda’nın elektrikli araç tarafındaki mâli yükü önümüzdeki dönemde daha da artabilir. Şirket, General Motors ile elektrikli araçlar konusunda yürüttüğü yakın iş birliğini sonlandırma kararı aldı. Acura ZDX ve Honda Prologue modellerinin beklentilerin altında kalan satış performansı bu kararda etkili oldu. Her iki model de GM’nin Ultium platformunu kullanıyordu.

Honda’nın GM’den satın aldığı araç adedini düşürdüğü ve bu kapsamda GM’e tazminat ödediği belirtiliyor. Bu gelişme, Honda’nın elektrikli araç stratejisinde daha bağımsız bir yol haritasına yöneldiğinin sinyali olarak değerlendiriliyor.

2030 hedefi revize ediliyor

Honda, 2024 yılında yaptığı açıklamada 2030’a kadar yıllık 2 milyon adet elektrikli araç satmayı hedeflediğini duyurmuştu. Ancak şirket, küresel elektrikli araç talebini olduğundan yüksek öngördüğünü kabul ediyor. ABD’deki yönetim değişikliği ve teşvik politikalarındaki farklılaşmalar da küresel talep üzerinde etkili faktörler arasında gösteriliyor.

Tam Boyutta Gör Kaihara’ya göre Honda, “gelecekteki elektrikli araç stratejisini önemli ölçüde revize edecek” ve güncellenmiş yol haritasını yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacak.

Buna karşın yeni elektrikli Acura RSX ile Honda 0 Series SUV modellerinin bu yıl içinde piyasaya sunulması planlanıyor. Yani şirket tamamen elektrikten vazgeçmiş değil; ancak büyüme hızını daha temkinli ayarlamaya hazırlanıyor.

Hibritlere güçlü dönüş

Stratejik dönüşümün merkezinde ise hibrit modeller yer alacak. Honda, hibrit satışlarını iki katına çıkararak yıllık 2,2 milyon adede ulaştırmayı hedefliyor. Bu hamle, markanın kısa ve orta vadede tamamen elektrikli modellere ağırlık veren yaklaşımından daha dengeli bir güç aktarma stratejisine yöneldiğini gösteriyor.

