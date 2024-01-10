Dünyanın en hızlı sürücüsüz yarış aracı yakında geliyor: 300 km/h hıza çıkacak

Tam Boyutta Gör Indy Autonomous Challenge (IAC), Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te yeni nesil otonom araç platformunu tanıttı. IAC başkanı Paul Mitchell, etkinlikte bir açılış konuşması yaparak, donanım ve yazılımdaki gelişmelerin, dünyanın en hızlı otonom yarış arabasının performansını artırarak, yüksek hızlı yapay zeka sürücülerinin tüm yeteneklerini ortaya çıkarmasına yardımcı olacağını söyledi.

IAC yaptığı açıklamayla şunları söyledi: "IAC AV-24 platformu ve ilgili simülasyon araçları, 305 km/h'den daha yüksek hızlarda güvenli bir şekilde kullanabilen yapay zeka sürücülerinin gelişimini hızlandıracak."

IAC, merkezi Indianapolis'te bulunan ve dünya çapında 18 üniversiteden takımların katıldığı yarışları koordine eden bir kuruluş. Üç yıl önce IAC, otonom araçların yüksek hızlarda yarışabileceğini göstermeyi amaçlamıştı.

Birçok şirketin uzmanlığından yararlanılıyor

IAC mühendislik ekibi, IAC AV-24 için son teknoloji robotik sistem geliştirmek üzere Bridgestone, Cisco, Continental, dSPACE, Luminar, Marelli, New Eagle, NI, VectorNav gibi önde gelen otonom teknoloji sağlayıcılarının yenilikçi donanım ve yazılım uzmanlıklarından yararlanmak üzere işbirliği yaptı.

Dört Luminar Iris sensörünü kullanan IAC AV-24, dünyanın ilk 360 derece uzun menzilli LiDAR görüşüne sahip otomobil. Ek olarak, Continental ARS540 sensörleriyle gelişmiş 4D radar algılaması yapabiliyor. Araç, dSPACE SIMPHERA Döngü İçi Yazılım (SIL) simülasyonu ve AUTERA AutoBox araç üstü bilgisayar teknolojisi sayesinde yapay zeka sürücü eğitimi ve başa baş SIM yarışı için yüksek kaliteli bir "Dijital İkiz" simülasyonuna sahip.

Ek olarak araçta, IAC'nin özel olarak tasarladığı, ön ve arka frenler için bağımsız çalışma özelliğine sahip drive-by-wire (kabloyla yönlendirme) sistemi de bulunuyor.

Marelli Akıllı Anten ve WinTax Sistemleri, iki yönlü kablosuz iletişim ve gerçek zamanlı yazılım arayüzü ile dünyanın ilk otomatik yarış kontrolüne güç veriyor. VectorNav'in NI Hardware in the Loop (HIL) test donanımı ve gelişmiş GPS/GNSS sistemi de yenilikçi araca yardımcı oluyor.

Organizasyon yaptığı açıklamada araçla ilgili şunları söyledi: "Yeni nesil robotumuz IAC AV-24, hayat kurtaracak ve yeni yüksek hızlı mobilite seçenekleri sunabilecek teknolojileri geliştirme hedefiyle, insan veya makine tarafından denenmemiş sınırları zorlamak için yapay zeka sürücülerinin tüm potansiyelini ortaya çıkaracak."

Simülasyonda eğitilecek

IAC ayrıca, AI sürücü eğitimi için gelişmiş bir simülasyon aracı oluşturmak amacıyla ticari ortağı dSPACE ile birlikte çalışıyor. Bu yüksek kaliteli döngüde yazılım (SIL) simülasyon aracı, otonom araçlar için öğrenimi geliştirmeyi amaçlayarak simülasyondan gerçek dünya yarışlarına daha yumuşak bir geçiş sağlamayı hedefliyor.

dSPACE ile yapılan ortaklık ile, IAC AV-24'ün ve üzerinde yarıştığı yarış pistlerinin dijital ikizini geliştirmek için SIMPHERA yazılımı kullanılacak. IAC ile ilişkili olan üniversite ekipleri, bu simülasyon aracını, yapay zeka sürücü yeteneklerini gerçek IAC AV-24 yarış arabalarında uygulamadan önce sanal yarış senaryolarında geliştirmek, test etmek ve doğrulamak için kullanabilecek. dSPACE tarafından desteklenen Resmi IAC SIM Yarış Platformu, 2024'ün bahar aylarında kullanıma sunulacak.

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IAC, ikonik Indianapolis Motor Yarış Pisti'ne 6 Eylül'de dönmeyi planlıyor. Kuruluş, Indiana Ekonomik Kalkınma Kurumu (IEDC) ve SportsTech HQ gibi ortaklarla işbirliği yaparak Indiana'da performans otomasyonu için bir merkez oluşturmaya odaklanıyor. Birlikte, eyalette yüksek hızlı otomasyona yönelik bir inovasyon ekosistemini teşvik ederek küresel yetenekleri çekmeyi hedefliyorlar.

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