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    Anlık Bildirim

    Honda ve Mitsubishi yakıt hücresiyle çalışan veri merkezini test edecek

    Honda ve Mitsubishi Japonya'da yakıt hücresiyle çalışan bir veri merkezini test edecek. Bu, yeniden kullanılan yakıt hücreleriyle iki yıl boyunca çalışacak bir dekarbonizasyon deneyi olacak.
    Honda ve Mitsubishi yakıt hücreli veri merkezini test edecek Tam Boyutta Gör
    Otomotiv endüstrisinde alternatif bir enerji kaynağı olarak kullanılan yakıt hücreleri, bir yakıtın (tipik olarak hidrojen) kimyasal enerjisini ve bir oksitleyici maddeyi (oksijen) elektriğe dönüştürüyor. Japonya, karayollarında önemli miktarda yakıt hücreli elektrikli araç (FCEV) filosuna sahip ve Mitsubishi, çevresel açıdan sürdürülebilir bir enerji altyapısı geliştirmeyi amaçlayan son girişiminde bu faktörden yararlanmayı planlıyor.

    Yenilikçi veri merkezi deneyi

    Mitsubishi kısa süre önce, ana enerji kaynağı olarak sabit bir yakıt hücresi (FC) güç istasyonu kullanmak üzere tasarlanmış yeni nesil bir veri merkezi için ortak bir uygulama duyurdu. Şirket, Honda ve Tokuyama Corporation ile ortaklık kurarak, büyük hacimli verileri işleyen veri merkezlerine yönelik güç talebinin daha da artması karşısında FC tabanlı bir güç kaynağının fizibilitesini araştıracak.

    Honda ve Mitsubishi yakıt hücreli veri merkezini test edecek Tam Boyutta Gör
    Mitsubishi, projenin Tokuyama'nın 1952'den beri bir elektroliz tesisi işlettiği Shunan şehrinde gerçekleştirileceğini söyledi. Tokuyama, tuzlu su elektroliz işinin yan ürünü olarak çıkarılan hidrojeni sağlayacak, Honda ise elektrikli araçlarından çıkarılan yakıt hücrelerini yeniden kullanarak güç istasyonunu geliştirecek. Ortak proje 31 Mart'ta başlayacak ve 31 Mart 2026'ya kadar iki yıl boyunca devam edecek.

    FCEV'ler, aynı enerji verimliliğini sağlamasalar da batarya ile çalışan araçlara potansiyel bir alternatif olarak görülüyor. Öte yandan Mitsubishi, veri merkezi altyapısı hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi, bu nedenle FC tabanlı enerji santrali tarafından sağlanan enerji miktarı şu anda bilinmiyor. Hidrojen, bir yakıt hücresinin elektrokimyasal reaksiyonunun yan ürünü olarak yalnızca su ürettiği için temiz bir yakıt olarak kabul ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 5 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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