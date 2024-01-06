Honda ve Mitsubishi yakıt hücresiyle çalışan veri merkezini test edecek

Yenilikçi veri merkezi deneyi
Mitsubishi kısa süre önce, ana enerji kaynağı olarak sabit bir yakıt hücresi (FC) güç istasyonu kullanmak üzere tasarlanmış yeni nesil bir veri merkezi için ortak bir uygulama duyurdu. Şirket, Honda ve Tokuyama Corporation ile ortaklık kurarak, büyük hacimli verileri işleyen veri merkezlerine yönelik güç talebinin daha da artması karşısında FC tabanlı bir güç kaynağının fizibilitesini araştıracak.
FCEV'ler, aynı enerji verimliliğini sağlamasalar da batarya ile çalışan araçlara potansiyel bir alternatif olarak görülüyor. Öte yandan Mitsubishi, veri merkezi altyapısı hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi, bu nedenle FC tabanlı enerji santrali tarafından sağlanan enerji miktarı şu anda bilinmiyor. Hidrojen, bir yakıt hücresinin elektrokimyasal reaksiyonunun yan ürünü olarak yalnızca su ürettiği için temiz bir yakıt olarak kabul ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.