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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dikkat! SIM kartınız izleniyor olabilir

Simjack açığı nedeniyle üçüncü şahıslar SIM kartınıza ikili SMS kodu göndererek anlık konumunuzu ve IMEI numaranızı öğrenebiliyor. Hatta DDoS saldırısı bile mümkün oluyor.
1 sa.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde kullanıcıların gizli verilerini elde etmeye yönelik olarak sayısız uygulama veya fidye yazılımları gündeme geliyor. Son olay ise oldukça ürkütücü zira bir milyardan fazla telefon kapsama alanında.

Simjack nedir?

AdaptiveMobile Security tarafından yapılan bir araştırmaya göre 1 milyardan fazla telefonda kullanılan SIM kartlar uzaktan kontrol edilebilecek bir açık barındırıyor. Kritik bilgileri sızdırabilen bu açığı kullananın ise hükümetler ile çalışan bir firma olduğu iddia ediliyor.

SIM kartların yapısında yer alan bu açık SIM araç kitinden kaynaklanıyor. Bilindiği üzere SIM araç kiti SIM kart üzerinden erişebileceğiniz bazı hizmetleri barındırıyor. Kit içerisinde yer alan ve Wap tabanlı çalışan S@T tarayıcısı bilgi çalmak için kullanılıyor.

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Simjacker olarak adlandırılan bu açık nedeniyle kötü niyetli kişiler uzaktan S@T tarayıcısına ikili SMS kodu göndererek kullanıcının anlık konum ve IMEI bilgilerini elde edebiliyor. Hükümetlerin belirli numaraları takip edebilmek için Simjacker kullandığı ifade ediliyor. Araştırmacılar yüzlerce test yaparak bunu kesinleştirmiş durumda.

Günümüzde wap tabanlı tarayıcılar yerine HTML tabanlı tarayıcılar tercih edildiği için S@T tarayıcısı devre dışı kalmış durumda ancak dünya çapında 30 operatörün 1 milyardan fazla SIM kartında bu teknolojinin aktif olduğu ifade ediliyor. Ek olarak sahte çağrılar, DDoS saldırısı, dolandırıcılık gibi aktivitelerin de Simjack ile yapılabileceği tahmin ediliyor.

Simjack saldırısından korunmanın tek yolu S@T teknolojisinin tamamen SIM kartlardan kaldırılması olarak gösteriliyor. GSMA Birliği yaptığı açıklamada konuyu yakından takip ettiğini ve araştırma ekibi ile birlikte hangi SIM kartların bundan etkilendiğini araştırdığını ifade etti.

 


https://www.phonearena.com/news/SIM-card-exploit-outed_id118961 Yorum Yaz
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Musty3535123 39 dk.
gün geçmiorki yeni bir arka kapı daha bulunmasın.
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fuckulteli 59 dk.
Bizim operatörler bir bilgi notu olarak, bu açık sim kartlarda var mı yok mu açıklasalar. Gerçi açık var diye bilgi yayınlamak da olacak iş değil ama..
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simbolmina 1 sa.
Misal ABD firmaları bizim simkartlarda bu teknoloji (S@T), dolayısıyla açık yok diye açıklama yaptılar. Bizim operatörlerde böyle bir şey görmedim; neden çünkü soran yok. Ben bundan önce NSA'in dünyanın en büyük simkart üreticisini hackleyip kartlarda arka kapı açıp tüm dünyayı yıllarca izledikleri haberini aldıktan sonra operatörümü arayıp ne önlem aldınız, siz de bu açıktan etkilendiniz mi diye sormuştum ve elbette bir yanıt alamadım.
Benim yerine belki bizim teknoloji gazeteceleri yapar böyle şeyler diye düşünüyorum ama onlar da haber çevirisi yapmaktan başka şey yapmıyorlar. Milyonlarca kullanıcısı, takipçisi olan adamlarsınız, kişisel olarak irtibata olduğunuz yetkililerin de olması gerekir o kadar davete, etkinliğe gidiyorsunuz. Niye hiç olduğunuz yerin avantaj ve sorumluluklarını kullanarak gerekenleri yapmıyorsunuz? Teknoloji hafiyesi olun demiyorum ama azıcık cevval olun! Ondan sonra youtuber niye daha çok izleniyor? Sizin ne farkınız var onlardan. Kaldı ki bu haberleri sizden önce duyuruyorlar.
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