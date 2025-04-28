Chery imzası taşıyan Omoda 9 SHS yüksek performans bekleyenler için geliyor

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Çinli otomotiv devi Chery'nin 2022'de kurduğu yeni markası Omoda, elektrikli araç pazarında küresel hedeflerle ilerliyor. Markanın son hamlesi ise Omoda 9 SHS modeli oldu. "Super Hybrid System" adını taşıyan bu yeni crossover, sunduğu güçlü motor sistemi, ileri teknoloji donanımı ve 42.700 dolar civarındaki fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

Avrupa pazarında tanıtılan Omoda 9 SHS, en üst donanım seviyesinde tam 535 beygir gücüne ulaşarak segmentindeki rakiplerine ciddi bir meydan okuma getiriyor. Öyle ki, bu güç seviyesi, Porsche 911 GT3'ün 502 beygirlik motorunu bile geride bırakıyor. Ön tekerleklere güç veren bir elektrik motoru ile arka akstaki çift motorlu sistem sayesinde araç, 0’dan 100 km/s hıza sadece 4,9 saniyede ulaşıyor.

Omoda 9 SHS, 34,46 kWh kapasiteli bir batarya taşıyor ve tam şarjla 145 kilometrelik bir elektrikli menzil sunuyor. Batarya tükendiğinde ise devreye 1.5 litrelik turboşarjlı içten yanmalı motor giriyor ve toplam menzil 1.100 kilometreyi buluyor. Ayrıca araç, 65 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sağlıyor ve bataryayı yüzde 20’den yüzde 80’e sadece yarım saatte doldurabiliyor.

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Konfor ve teknoloji anlamında da iddialı olan model, 12.3 inçlik çift kavisli ekran, 540° görüş açısına sahip geri görüş kamerası ve koltuk başlıklarına entegre Sony ses sistemi gibi donanımlarla geliyor. Nappa deri kaplı koltuklar, elektrikli ayar, ısıtma, soğutma ve masaj özelliklerini bir arada sunuyor.

Omoda yetkilileri, 9 SHS'in modern yaşamın ihtiyaçlarına uygun tasarlandığını ve hem performans hem de günlük kullanım açısından beklentileri fazlasıyla karşılayacağını belirtiyor. Modelin Avrupa ve İngiltere’de ön siparişe açıldığı ve teslimatların yıl sonuna doğru başlayacağı duyuruldu.

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Chery imzası taşıyan Omoda 9 SHS yüksek performansla geliyor