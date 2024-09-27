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    Samsung Galaxy S24 FE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Samsung, merakla beklenen Galaxy S24 FE'yi tanıttı. Daha büyük ekran, daha güçlü işlemci ve daha uzun pil ömrüyle gelen telefonun özellikleri neler?            
    Samsung Galaxy S24 FE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un FE serisinin son üyesi Galaxy S24 FE tanıtıldı. Daha büyük ekran, daha güçlü işlemci ve daha uzun pil ömrüyle gelen telefonun özelliklerine yakından bakalım.

    Selefinden daha büyük ekranla gelen Galaxy S24 FE, S24 serisiyle aynı tasarım anlayışını koruyor: Düz kenarlı alüminyum metal çerçeve, parlak cam arka kapak ve kamera deliğine sahip ekran. 6,7 inç büyüklüğündeki Dinamik AMOLED 2X ekran, FHD+ çözünürlük, HDR10+ ve 1900 nit tepe parlaklık seviyesi sunuyor.

    Samsung'un Exynos 2400e yonga setinden güç alan telefon, selefi S23 FE'den performans ve verimlilik anlamında hayli önde yer alıyor. İşlemciye, 8 GB RAM ile 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçenekleri eşlik ediyor.

    Samsung, amiral gemisi serisinde yer alan ProVisual motorunu FE serisine de getirdi. Bu motor, düşük ışık fotoğraflarını iyileştiren ISP'yi,  Super HDR'de renkleri optimize eden nesneye duyarlı bir motorla birleştiriyor. Böylece düşük ışık fotoğrafları çok daha kaliteli hale geliyor.

    Samsung Galaxy S24 FE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kamera kurulumuna baktığımızda, 50 MP ana kamera, 3x yakınlaştırma yapabilen 8 MP telefoto kamera ve 12 MP ultra kamerayı görüyoruz. Ön tarafta ise 10 MP selfie kamerası yer alıyor. Bu kurulum geçtiğimiz senekiyle aynı olsa da, ProVisual motoruyla artan işlem gücü kamera kalitesini iyileştirecek.

    Samsung Galaxy S24 FE'deki bir diğer iyileştirme pil tarafında gerçekleşti. S23 FE'de yer alan batarya 200 mAh büyütülerek 4700 mAh kapasiteli bataryaya geçiş yapıldı. Daha verimli işlemciyle beraber, pil ömründe önemli bir artış yaşanması muhtemel. Şarj hızında ise bir değişiklik yapılmamış. 25 W kablolu ve 15 W kablosuz şarj hızı sunuluyor.

    Galaxy S24 FE, Android 14 ve OneUI 6.1 ile kutudan çıkar çıkıyor ve 7 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi garantisiyle amiral gemisi modellerin seviyesine ulaşıyor. Bunun yanında telefon, bütün Galaxy AI özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

    Samsung Galaxy S24 FE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy S24 FE özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç, 2340×1080, 120Hz, 1900 nit, Dynamic AMOLED 2X
    • İşlemci: Exynos 2400e (4 nm)
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 50MP, f/1.8 ana + 8 MP, f/2.4, 3x zum telefoto + 12MP f/2.2 ultra geniş
    • Ön kamera: 10MP, f/2.4
    • Batarya: 4700 mAh, 25W kablolu, 15W kablosuz şarj
    • Yazılım: Android 14, One UI 6.1
    • Bağlantı ve diğer: Bluetooth 5.3, WiFi 6e, NFC, 5G IP68 sertifikası, stereo hoparlör
    • Boyut ve ağırlık: 162 x 77.3 x 8mm, 213 g

    Samsung Galaxy S24 FE fiyatı

    Mavi, gri, grafit ve sarı renk seçenekleriyle gelen Galaxy S24 FE'nin 128 GB modeli 650 dolar, 256 GB modeli ise 700 dolardan başlayan fiyatlarla ABD'de ön siparişe açılmış durumda. 3 Ekim'den itibaren ise raflarda olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 5 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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