Samsung Galaxy S24 FE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Samsung'un FE serisinin son üyesi Galaxy S24 FE tanıtıldı. Daha büyük ekran, daha güçlü işlemci ve daha uzun pil ömrüyle gelen telefonun özelliklerine yakından bakalım.

Selefinden daha büyük ekranla gelen Galaxy S24 FE, S24 serisiyle aynı tasarım anlayışını koruyor: Düz kenarlı alüminyum metal çerçeve, parlak cam arka kapak ve kamera deliğine sahip ekran. 6,7 inç büyüklüğündeki Dinamik AMOLED 2X ekran, FHD+ çözünürlük, HDR10+ ve 1900 nit tepe parlaklık seviyesi sunuyor.

Samsung'un Exynos 2400e yonga setinden güç alan telefon, selefi S23 FE'den performans ve verimlilik anlamında hayli önde yer alıyor. İşlemciye, 8 GB RAM ile 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçenekleri eşlik ediyor.

Samsung, amiral gemisi serisinde yer alan ProVisual motorunu FE serisine de getirdi. Bu motor, düşük ışık fotoğraflarını iyileştiren ISP'yi, Super HDR'de renkleri optimize eden nesneye duyarlı bir motorla birleştiriyor. Böylece düşük ışık fotoğrafları çok daha kaliteli hale geliyor.

Tam Boyutta Gör Kamera kurulumuna baktığımızda, 50 MP ana kamera, 3x yakınlaştırma yapabilen 8 MP telefoto kamera ve 12 MP ultra kamerayı görüyoruz. Ön tarafta ise 10 MP selfie kamerası yer alıyor. Bu kurulum geçtiğimiz senekiyle aynı olsa da, ProVisual motoruyla artan işlem gücü kamera kalitesini iyileştirecek.

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Samsung Galaxy S24 FE'deki bir diğer iyileştirme pil tarafında gerçekleşti. S23 FE'de yer alan batarya 200 mAh büyütülerek 4700 mAh kapasiteli bataryaya geçiş yapıldı. Daha verimli işlemciyle beraber, pil ömründe önemli bir artış yaşanması muhtemel. Şarj hızında ise bir değişiklik yapılmamış. 25 W kablolu ve 15 W kablosuz şarj hızı sunuluyor.

Galaxy S24 FE, Android 14 ve OneUI 6.1 ile kutudan çıkar çıkıyor ve 7 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi garantisiyle amiral gemisi modellerin seviyesine ulaşıyor. Bunun yanında telefon, bütün Galaxy AI özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

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Samsung Galaxy S24 FE özellikleri

Ekran : 6.7 inç, 2340×1080, 120Hz, 1900 nit, Dynamic AMOLED 2X

: 6.7 inç, 2340×1080, 120Hz, 1900 nit, Dynamic AMOLED 2X İşlemci : Exynos 2400e (4 nm)

: Exynos 2400e (4 nm) Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 128GB, 256GB, 512GB

: 128GB, 256GB, 512GB Arka kamera : 50MP, f/1.8 ana + 8 MP, f/2.4, 3x zum telefoto + 12MP f/2.2 ultra geniş

: 50MP, f/1.8 ana + 8 MP, f/2.4, 3x zum telefoto + 12MP f/2.2 ultra geniş Ön kamera : 10MP, f/2.4

: 10MP, f/2.4 Batarya : 4700 mAh, 25W kablolu, 15W kablosuz şarj

: 4700 mAh, 25W kablolu, 15W kablosuz şarj Yazılım : Android 14, One UI 6.1

: Android 14, One UI 6.1 Bağlantı ve diğer : Bluetooth 5.3, WiFi 6e, NFC, 5G IP68 sertifikası, stereo hoparlör

: Bluetooth 5.3, WiFi 6e, NFC, 5G IP68 sertifikası, stereo hoparlör Boyut ve ağırlık: 162 x 77.3 x 8mm, 213 g

Samsung Galaxy S24 FE fiyatı

Mavi, gri, grafit ve sarı renk seçenekleriyle gelen Galaxy S24 FE'nin 128 GB modeli 650 dolar, 256 GB modeli ise 700 dolardan başlayan fiyatlarla ABD'de ön siparişe açılmış durumda. 3 Ekim'den itibaren ise raflarda olacak.

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