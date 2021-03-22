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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor Pad 7 tanıtım tarihi belli oldu

    Öğrencileri odağına alan Honor Pad 7 tablet modeli MediaTek Helio G80 yonga seti, 4GB RAM, çift stereo hoparlör ve USB Tip-C girişi gibi özelliklerle tanıtılacak.
    22 Mart 2021, 17:30 (1 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Honor Pad 7 tanıtım tarihi belli oldu
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    Çerçevesiz ekranlı akıllı bilekliğini global pazara sunmaya hazırlanan Honor markası ayrıca bir tablet tanıtımı da yapacak. Honor Pad 7 alt seviye tablet modeli yarın itibariyle resmiyete kavuşacak.

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    Honor Pad 7 neler sunuyor?

    Son dönemde tabletlere giderek artan ilgi üreticileri de strateji geliştirmeye zorluyor. Honor markası biraz daha bütçeye hitap eden tablet modelleriyle özellikle öğrenci kesiminin ilgisini çekmeye çalışıyor.

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    Honor Pad 7 modeli de bu stratejinin ürünü. 10.1 inç olduğu tahmin edilen ekran boyutunun yanı sıra çift stereo hoparlör ve USB Tip-C girişi gçöze çarpıyor. Önceki benchmark testlerinden Helio G80 yonga seti ve 4GB RAM konfigürasyonu da ortaya çıkmıştı.

    Öğrenci tarafına hitap eden özelliği ise 4 uygulamaya kadar ekranı bölebilmesi. Böylece birden fazla işi aynı anda yapabilecek. Tabletin Android 10 üzerinde markanın kendi ara yüzünü çalıştırması bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/22/honor-pad-7-launch-date-geekbench/
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 18 saat önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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