Honor Pad 7 tanıtım tarihi belli oldu

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Çerçevesiz ekranlı akıllı bilekliğini global pazara sunmaya hazırlanan Honor markası ayrıca bir tablet tanıtımı da yapacak. Honor Pad 7 alt seviye tablet modeli yarın itibariyle resmiyete kavuşacak.

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Honor Pad 7 neler sunuyor?

Son dönemde tabletlere giderek artan ilgi üreticileri de strateji geliştirmeye zorluyor. Honor markası biraz daha bütçeye hitap eden tablet modelleriyle özellikle öğrenci kesiminin ilgisini çekmeye çalışıyor.

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Honor Pad 7 modeli de bu stratejinin ürünü. 10.1 inç olduğu tahmin edilen ekran boyutunun yanı sıra çift stereo hoparlör ve USB Tip-C girişi gçöze çarpıyor. Önceki benchmark testlerinden Helio G80 yonga seti ve 4GB RAM konfigürasyonu da ortaya çıkmıştı.

Öğrenci tarafına hitap eden özelliği ise 4 uygulamaya kadar ekranı bölebilmesi. Böylece birden fazla işi aynı anda yapabilecek. Tabletin Android 10 üzerinde markanın kendi ara yüzünü çalıştırması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2021/03/22/honor-pad-7-launch-date-geekbench/

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