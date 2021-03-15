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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Macera oyunu Pigeon: A Love Story, mobil cihazlar için yayınlandı

    Londra'nın birebir haritasının bulunduğu macera oyunu Pigeon: A Love Story,iOS ve Android cihazlar için yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    15 Mart 2021, 23:59 (1 sa.)
    126
    7
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Macera oyunu Pigeon: A Love Story, mobil cihazlar için yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini bağımsız geliştirici Wristwork'ün yaptığı macera oyunu Pigeon: A Love Story, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı.

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    Pigeon: A Love Story'de bir güvercini canlandırıyorsunuz ve ruh eşinizi şehirde arıyorsunuz. Google Maps Unity SDK sayesinde oyunda Londra'nın birebir olarak aynısı ve gerçek boyutlu haritası bulunuyor. Oyunda eşinizi ararken 1 milyondan fazla güvercinle etkileşime geçebilirsiniz. Her biri de farklı kişiliklere sahip. Bu yüzden oyunun uzun bir oynanış süresine sahip olduğunu belirtmek gerek. 

    Geliştiricisi Alexander Taylor'ın belirttiğine göre oyun macera oyunu ile meditasyon arasında bir yerde. Ayrıca oyun, özel olarak hazırlanmış müziklere de sahiplik ediyor.

    Pigeon: A Love Story'i şu anda iOS ve Android için erişime açılmış durumda. iOS'ta 8,99 TL, Google Play'de ise 9,69 TL. Oyunun mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz. 

    Pigeon: A Love Stor‪y‬ Pigeon: A Love Stor‪y‬ Pigeon: A Love Stor‪y‬ Pigeon: A Love Stor‪y‬ Alexander Taylor Oyunlar ₺8,99 295 MB

    Pigeon: A Love Story Pigeon: A Love Story Pigeon: A Love Story Pigeon: A Love Story Wristwork Macera Oyunları ₺9,69 153M



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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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