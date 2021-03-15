Macera oyunu Pigeon: A Love Story, mobil cihazlar için yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini bağımsız geliştirici Wristwork'ün yaptığı macera oyunu Pigeon: A Love Story, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı.

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Pigeon: A Love Story'de bir güvercini canlandırıyorsunuz ve ruh eşinizi şehirde arıyorsunuz. Google Maps Unity SDK sayesinde oyunda Londra'nın birebir olarak aynısı ve gerçek boyutlu haritası bulunuyor. Oyunda eşinizi ararken 1 milyondan fazla güvercinle etkileşime geçebilirsiniz. Her biri de farklı kişiliklere sahip. Bu yüzden oyunun uzun bir oynanış süresine sahip olduğunu belirtmek gerek.

Geliştiricisi Alexander Taylor'ın belirttiğine göre oyun macera oyunu ile meditasyon arasında bir yerde. Ayrıca oyun, özel olarak hazırlanmış müziklere de sahiplik ediyor.

Pigeon: A Love Story'i şu anda iOS ve Android için erişime açılmış durumda. iOS'ta 8,99 TL, Google Play'de ise 9,69 TL. Oyunun mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Pigeon: A Love Stor‪y‬ Alexander Taylor Oyunlar ₺8,99 295 MB

Pigeon: A Love Story Wristwork Macera Oyunları ₺9,69 153M

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