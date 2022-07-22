Honor Pad 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Çinli üretici, dün düzenlediği etkinlikte yeni 12 inç tabletini basına tanıttı. Çin pazarında tanıtılan ve aynı gün ön siparişe açılan Honor Pad 8’in 4GB RAM 128 GB depolama, 6GB RAM 128 GB depolama, 8GB RAM 128GB depolama, olmak üzere üç farklı modeli bulunuyor ve görsellerden göreceğiniz üzere tablet yeşil, mavi, altın rengi seçenekleriyle geliyor.

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LCD 12 inç ekran, Metal gövde

Honor Pad 8’in ekranı LCD, 12 inç boyutunda, 10:6 formatında ve 2000 x 1200 çözünürlük sunuyor. %87 ekran gövde oranına sahip. Metal gövde, ağırlığı 520 grama çıkarmış. Tabletin inceliği 6.9 mm.

Orta sınıf işlemci

Honor’un yeni tableti orta sınıf işlemci olan Qualcomm Snapdragon 680 yongasından güç alıyor. Kamera tarafında arkada ve önde 5 megapiksel kamera bulunuyor. Tablete 22,5W hızlı şarjı destekleyen 7250 mAh batarya güç sağlıyor. USB-C ve USB 2.0 bağlantı noktalarını görüyoruz.

8 stereo hoparlör

Honor Tablet 8, sekiz stereo hoparlör kullanıyor. Honor’un kendi geliştirdiği ses ayarlama algoritması ve DTS ses ayar teknolojisini destekliyor ve Hi-Res Spall Gold Label sertifikasına sahip. Şirket, bunun daha güçlü ve şok edici bir ses efekti deneyimi getirdiğini söylüyor.

Göz koruma sertifikası

Rheinland donanım seviyesinde düşük mavi ışık sertifikasına sahip olan tablet, çoklu ekranda birlikte çalışma desteği, pencerelerin serbestçe ayarlanmasını sağlayan bölünmüş uygulama ekranı ve yeni güncellenen akıllı masaüstü deneyimi ile birlikte gelen Magic UI 6.1 yazılımı üzerinde çalışıyor.

Honor Pad 8 ne zaman çıkacak?

Honor Tab 8’in 8GB + 128GB sürümü Ağustos ayında, diğer sürümleri 29 Temmuz’da satışa çıkacak. Akıllı klavye 41 dolara satılacak.

Honor Pad 8 fiyatı ne kadar?

Tabletin resmi satış fiyatı şu şekilde:

4GB + 128GB - 221 dolar

6GB + 128GB - 266 dolar

8GB + 128GB - 295 dolar

Honor Pad 8 özellikleri

Ekran: 12 inç, 2K (2000x1200 piksel), 350 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680 (6nm)

Grafik işlemci: Adreno 610 GPU

Bellek: 4GB, 6GB, 8GB RAM

Depolama: 128GB

Arka kamera: 5 megapiksel

Ön kamera: 5 megapiksel

Ses: 8 hoparlör, Honor Histen sound, DTS:X Ultra

Bağlanabilirlik: WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS, USB-C

Pil: 7250 mAh batarya (22.5W hızlı şarj)

İşletim sistem: Android 12, Magic UI 6.1

Boyut: 278.5 x 174 x 6.9 mm

Ağırlık: 520 g

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Honor Pad 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı