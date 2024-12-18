Honor Pad V9 mütevazi donanımıyla piyasaya çıkıyor

Honor Pad V9 özellikleri ve fiyatı
- 11.5 inçlik IPS LCD ekran
- Dimensity 8350 yonga seti (4x Arm Cortex-A715 + 4x Arm Cortex-A510)
- 8GB/12GB RAM
- 128GB/256GB/512GB depolama
- 13MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 10100mAh batarya, 66W hızlı şarj
- 8 hoparlör
- 288$ başlangıç
Honor Pad V9 tablet modeli Spatial Audio, Hi-Res Audio ve DTS:X ses desteği, 144Hz tazeleme hızı, Magic Pencil 3 desteği, Android 15 işletim sistemi tabanlı MagicOS 9.0 kullanıcı ara yüzü gibi detaylarla geliyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Güzel olmuş...