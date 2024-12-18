Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor Pad V9 mütevazi donanımıyla piyasaya çıkıyor

    Honor Pad V9 tablet modelinde 11.5 inçlik IPS LCD ekran, Dimensity 8350 yonga seti, 10100mAh batarya, 66W hızlı şarj, 8 hoparlör gibi özellikler yer alıyor.     
    Honor Pad V9 Tam Boyutta Gör
    Honor GT uygun fiyatlı amiral gemisi akıllı telefon modelinden sonra firma bu kez biraz daha orta seviyeye hitap eden özelliklerle donattığı yeni Honor Pad V9 tablet modelini duyurdu. 

    Honor Pad V9 özellikleri ve fiyatı

    • 11.5 inçlik IPS LCD ekran
    • Dimensity 8350 yonga seti (4x Arm Cortex-A715 + 4x Arm Cortex-A510)
    • 8GB/12GB RAM
    • 128GB/256GB/512GB depolama
    • 13MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 10100mAh batarya, 66W hızlı şarj
    • 8 hoparlör
    • 288$ başlangıç

    Honor Pad V9 tablet modeli Spatial Audio, Hi-Res Audio ve DTS:X ses desteği, 144Hz tazeleme hızı, Magic Pencil 3 desteği, Android 15 işletim sistemi tabanlı MagicOS 9.0 kullanıcı ara yüzü gibi detaylarla geliyor. 
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli Chery'den 13.700 dolarlık elektrikli SUV

    Profil resmi
    Kayrabey 7 saat önce

    Güzel olmuş...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uyurken sürekli sağa sola dönüyorum kesintisiz güç kaynağı kaç saat çalışır 1.2 motor yokuş çıkar mı oto şampuan tavsiye ankara rot balans

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X6
    Xiaomi POCO X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız