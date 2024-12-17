Bu fiyata yok satar: Oyuncu telefonu Honor GT tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Günümüzde Huawei'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Honor, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Son olarak Çinli üretici, yeni oyuncu telefonu Honor GT modelini tanıttı. GT serisinin yeni üyesi, Snapdragon 8 Gen 3, uygun fiyat ve 100W şarj desteğiyle geliyor. İşte Honor GT özellikleri ve fiyatı...

Honor GT özellikleri

Honor GT modeli, 6.7 inç boyutunda OLED ekranla geliyor. FHD+ çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor ve 4.000 nit'e kadar parlaklık sunuyor. Parmak izi okuyucusu da ekranda yer alıyor. Ayrıca bu panele 16MP (f/2.45) çözünürlüğünde bir özçekim kamerası eşlik ediyor.

Telefonun en önemli özelliği ise gücünü aldığı platform. Honor GT, Qualcomm'un geçtiğimiz yıl tanıtılan amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile geliyor. Dahası termal verimlilik adına bu platformda grafit elemanlı 5.514 mm2 VC soğutucu ve 3D soğutma sistemi kullanılmış. Bu konfigürasyonda ise 12 GB / 24 GB RAM ve 256 GB / 1 TB depolama seçeneklerine yer veriliyor.

Tam Boyutta Gör 161x74.2x7.7mm ölçülerinde ve yaklaşık 196 gram ağırlığında olan Honor GT, kutusundan Android 14 tabanlı MagicOS 7.2 arayüzü ve 100W şarj destekli 5.300mAh pil ile çıkacak. Bu da 15 dakikada 0'dan %60'a kadar şarj olanağı sunuyor. Kamera bölümünde ise ikili kurulum bizi karşılıyor. Telefon f/1.95 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip 50MP geniş açılı kamera, f/2.2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 12MP ultra geniş açılı makro kamera ile destekleniyor.

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Honor GT'nin diğer özellikleri arasında ise, Toz ve sıçramaya karşı dayanıklılık için IP65 derecesi, Bluetooth 5.3, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, NFC, OTG, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be ve USB Type-C portu bulunuyor.

Boyut ve ağırlık: 161x74.2x7.7mm 196 gr

161x74.2x7.7mm 196 gr Ekran: 6,7 inç AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ 4.000 nit

6,7 inç AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ 4.000 nit İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 RAM: 12GB, 16GB

12GB, 16GB Depolama: 256 GB, 512GB, 1TB

256 GB, 512GB, 1TB Arka Kamera: 50 MP, f/1.95, OIS + 50 MP f/2.2

50 MP, f/1.95, OIS + 50 MP f/2.2 Ön Kamera: 16 MP, f/2.45

16 MP, f/2.45 Pil: 100W kablolu, 5.300 mAh batarya

100W kablolu, 5.300 mAh batarya İşletim sistemi: Android 14, MagicOS 7.2

Android 14, MagicOS 7.2 Bağlantı: Wi-Fi 6e, çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.3, NFC

Honor GT fiyatı

Honor GT, Buz Beyazı, Hayalet Siyahı ve Aurora Yeşili renklerinde geliyor. 12/256 GB seçeneğinin 302 dolardan başlıyor, en üst düzey 16 GB RAM ve 1 TB depolama sürümü ise 454 dolar fiyatla satılacak. Cihaz, Honor'un resmi web sitesinde halihazırda satışa çıktı. Küresel pazara ulaşıp ulaşmayacağı ise henüz belirsiz.

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