Bu fiyata yok satar: Oyuncu telefonu Honor GT tanıtıldı

Honor GT özellikleri
Honor GT modeli, 6.7 inç boyutunda OLED ekranla geliyor. FHD+ çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor ve 4.000 nit'e kadar parlaklık sunuyor. Parmak izi okuyucusu da ekranda yer alıyor. Ayrıca bu panele 16MP (f/2.45) çözünürlüğünde bir özçekim kamerası eşlik ediyor.
Telefonun en önemli özelliği ise gücünü aldığı platform. Honor GT, Qualcomm'un geçtiğimiz yıl tanıtılan amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile geliyor. Dahası termal verimlilik adına bu platformda grafit elemanlı 5.514 mm2 VC soğutucu ve 3D soğutma sistemi kullanılmış. Bu konfigürasyonda ise 12 GB / 24 GB RAM ve 256 GB / 1 TB depolama seçeneklerine yer veriliyor.
Honor GT'nin diğer özellikleri arasında ise, Toz ve sıçramaya karşı dayanıklılık için IP65 derecesi, Bluetooth 5.3, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, NFC, OTG, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be ve USB Type-C portu bulunuyor.
- Boyut ve ağırlık: 161x74.2x7.7mm 196 gr
- Ekran: 6,7 inç AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ 4.000 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- RAM: 12GB, 16GB
- Depolama: 256 GB, 512GB, 1TB
- Arka Kamera: 50 MP, f/1.95, OIS + 50 MP f/2.2
- Ön Kamera: 16 MP, f/2.45
- Pil: 100W kablolu, 5.300 mAh batarya
- İşletim sistemi: Android 14, MagicOS 7.2
- Bağlantı: Wi-Fi 6e, çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.3, NFC
Honor GT fiyatı
Honor GT, Buz Beyazı, Hayalet Siyahı ve Aurora Yeşili renklerinde geliyor. 12/256 GB seçeneğinin 302 dolardan başlıyor, en üst düzey 16 GB RAM ve 1 TB depolama sürümü ise 454 dolar fiyatla satılacak. Cihaz, Honor'un resmi web sitesinde halihazırda satışa çıktı. Küresel pazara ulaşıp ulaşmayacağı ise henüz belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor