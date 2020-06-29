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    Honor Play4 Pro kara borsaya düştü

    Kızıl ötesi sensörü üzerinden deriyi tarayarak vücut sıcaklığını ölçme özelliğine sahip olan Honor Play4 Pro akıllı telefon modeli normal fiyatının iki katından fazla yükseldi.
    2 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Honor Play4 Pro kara borsaya düştü
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    Pandemi döneminde işe yarayan veya yaradığı düşünülen nesnelerin adeta yağmalandığına veya karaborsaya düştüğüne şahit olduk. Tuvalet kağıdı, kolonya, dezenfektan, sıvı sabun, makarna gibi tüketim malzemeleri adeta yağmalanırken ateş ölçer, çeşitli yemek veya içecek ısıtıcılar gibi elektronik eşyaların ise fiyatı yükseldi.

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    Honor Play4 Pro kara borsaya düştü

    Honor markası geçtiğimiz haftalarda kızıl ötesi üzerinden ateş ölçebilen Honor Play4 Pro modelini tanıtmıştı. Üst seviye bir akıllı telefon donanımına sahip olan ve 423$ yaklaşık fiyatla piyasaya çıkan Honor Play4 Pro modeli kara borsaya düştü.

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    Ateş ölçmesinin de verdiği etkiyle telefonun eBay üzerinde 999$’a varan fiyatlara sıçradığı yani iki katın üzerinde arttığı görülmüş. Telefonun ekstra bir ateş ölçere gerek bırakmadığı düşüncesi nedeniyle popüler olduğu tahmin ediliyor.

    Bununla birlikte kızıl ötesi sensörün ateş ölçmesi için deriye iyice yakınlaştırılması gerekiyor. Bu da sosyal mesafe çizgisini çiğnemesine neden oluyor. Telefonu alacak olanların bunu göz önüne alması isteniyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/06/29/honor-play4-pro-is-being-sold-at-an-exorbitant-amount-for-its-body-temperature-feature/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    PeYLeR. (İbrahim DEMİRCAN) 56 dk.
    Telefon üreticileri, 4 -5 tane kamera koyacaklarına, bir tane ısı ölçer koysa çok daha kullanıcı odaklı olurlar. Hele şu dönemde nimet vasfına sahip olur telefon.
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    mu5tafa (mustafa kök) 1 sa.
    Klasik huawei şişirme haberlerinden biri.
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