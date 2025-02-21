SAIC ve Huawei akıllı elektrikli araçlar için ortaklık kurdu

Huawei, otomotivdeki büyümesini sürdürüyor
Son yıllarda Huawei, akıllı sürüş teknolojilerinde önemli bir oyuncu haline geldi. Şirket, Changan, Dongfeng ve BAIC Motor gibi devlet destekli otomobil üreticileriyle ortaklık yaparak elektrikli araç pazarındaki etkisini giderek artırıyor. SAIC ile yapılan anlaşma, Huawei’nin bu alandaki yükselişini daha da pekiştirecek gibi görünüyor.
SAIC'ten yapılan açıklamada, “SAIC ve Huawei arasındaki stratejik işbirliği, sahip oldukları avantajları daha da artıracak ve Çin'in otomotiv endüstrisini akıllı çağda yeni bir seviyeye taşıyacak” denildi.
SAIC için kritik bir hamle
SAIC Motor, geçtiğimiz yıl küresel satışlarında yüzde 20’lik bir düşüş yaşadı. Volkswagen ile ortak girişiminin satışları yüzde 5,5 azalırken, SAIC-GM’nin satışları yüzde 56,5 gibi ciddi bir oranda geriledi. Ayrıca Avrupa Birliği'nin Çinli otomobillere uyguladığı yüzde 35,3’lük ek gümrük vergisi nedeniyle SAIC'in yurtdışı satışları yüzde 14 düştü. Bu bağlamda Huawei ile yapılan iş birliği, şirketin rekabet gücünü artırmak için kritik bir adım olarak görülüyor.
Yeni ortaklık kapsamında SAIC ve Huawei, üretim, tedarik zinciri yönetimi ve satış hizmetleri alanlarında birlikte çalışacak. Ancak geliştirilecek araç modelleri hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan iddialara göre iki firma, sadece bir model üretmekle sınırlı kalmayıp yeni bir otomotiv markası da oluşturabilir. Çinli kaynaklara göre, yeni marka "Shangjie" adını taşıyabilir ve Huawei'nin Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) iş modeli altında beşinci marka olabilir.Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinas-saic-create-new-electric-intelligent-vehicles-with-huawei-2025-02-21/ https://www.saicmotor.com/chinese/xwzx/xwk/2025/60999.shtml Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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