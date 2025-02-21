SAIC ve Huawei akıllı elektrikli araçlar için ortaklık kurdu

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Tam Boyutta Gör Çin'in en büyük otomotiv üreticilerinden SAIC Motor, teknoloji devi Huawei ile yeni nesil akıllı elektrikli araçlar geliştirmek için stratejik ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu iş birliği, Çin otomotiv sektörünün küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. İki firmanın ortaklık kuracağına yönelik iddialar geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Huawei, otomotivdeki büyümesini sürdürüyor

Son yıllarda Huawei, akıllı sürüş teknolojilerinde önemli bir oyuncu haline geldi. Şirket, Changan, Dongfeng ve BAIC Motor gibi devlet destekli otomobil üreticileriyle ortaklık yaparak elektrikli araç pazarındaki etkisini giderek artırıyor. SAIC ile yapılan anlaşma, Huawei’nin bu alandaki yükselişini daha da pekiştirecek gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, geliştirdiği gelişmiş sürücü destek sistemleri ve akıllı araç çözümleri ile dikkat çekerken şirketin bu teknolojilerinin Çin’de elektrikli araç satışlarının artmasında önemli rol oynadığı belirtiliyor. Örneğin, Changan ile kurduğu ortaklık sonucu üretilen Avatr markalı elektrikli araçların satışları 2024’te iki katına çıkarken, Dongfeng destekli Seres'in Aito markalı araçlarının satışları üç kat arttı.

SAIC'ten yapılan açıklamada, “SAIC ve Huawei arasındaki stratejik işbirliği, sahip oldukları avantajları daha da artıracak ve Çin'in otomotiv endüstrisini akıllı çağda yeni bir seviyeye taşıyacak” denildi.

SAIC için kritik bir hamle

SAIC Motor, geçtiğimiz yıl küresel satışlarında yüzde 20’lik bir düşüş yaşadı. Volkswagen ile ortak girişiminin satışları yüzde 5,5 azalırken, SAIC-GM’nin satışları yüzde 56,5 gibi ciddi bir oranda geriledi. Ayrıca Avrupa Birliği'nin Çinli otomobillere uyguladığı yüzde 35,3’lük ek gümrük vergisi nedeniyle SAIC'in yurtdışı satışları yüzde 14 düştü. Bu bağlamda Huawei ile yapılan iş birliği, şirketin rekabet gücünü artırmak için kritik bir adım olarak görülüyor.

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Yeni ortaklık kapsamında SAIC ve Huawei, üretim, tedarik zinciri yönetimi ve satış hizmetleri alanlarında birlikte çalışacak. Ancak geliştirilecek araç modelleri hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan iddialara göre iki firma, sadece bir model üretmekle sınırlı kalmayıp yeni bir otomotiv markası da oluşturabilir. Çinli kaynaklara göre, yeni marka "Shangjie" adını taşıyabilir ve Huawei'nin Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) iş modeli altında beşinci marka olabilir.

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SAIC ve Huawei akıllı elektrikli araçlar için ortaklık kurdu