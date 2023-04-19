Honor X50i'nin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı: İşte fotoğrafları

Tam Boyutta Gör Honor yakında tanıtacağı yeni akıllı telefonunu gözler önüne çıkardı. Çinli marka duyurudan önce Honor X50i olarak adlandırılan modelin tanıtım posterini yayınladı. Buna ek olarak cihazın canlı görüntüleri de internete düşmüş durumda.

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Şirket tarafından paylaşılan görsele göre akıllı telefon 12 GB'a kadar RAM, 256 GB'a kadar depolama alanı, 100 megapiksel kamera ve 6.7 inç ekranla sunulacak. Teaser ayrıca 21 Nisan'da tanıtılacak cihazın iki renk seçeneğini de gösteriyor.

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Başlangıç fiyatı da sızdı

Aktarılan bilgilere bakılırsa Honor X50i, 90 Hz yenileme hızına sahip bir ekran taşıyacak. Diğer özelliklerini ise MediaTek Dimensity 6020 işlemci, 35 watt hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil ve ekrandaki deliğe gömülü 8 megapiksel ön kamera olarak sıralayabiliriz.

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Buna ek olarak akıllı telefonu farklı renklerde gösteren fotoğraflar da ortaya çıktı. Honor X50i'nin 8/128GB, 8/256GB ve 12/256GB seçenekleriyle ve yaklaşık 218 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

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