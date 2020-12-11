Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor yeni kablosuz kulaklığını ülkemizde satışa sundu

    HONOR markasının CHOICE Moecen TWS adındaki tam kablosuz kulaklığı resmi olarak ülkemizde satışa başladı. HONOR CHOICE Moecen TWS özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    1 hf.
    3,4b
    1
    2
    Cep Tel Aksesuarları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Honor yeni kablosuz kulaklığını ülkemizde satışa sundu
    Tam Boyutta Gör

    Honor markasının geçtiğimiz aylarda tanıttığı HONOR CHOICE Moecen adındaki tam kablosuz kulaklık modeli ülkemizde de rekabetçi bir fiyattan satışa çıkıyor. Özellikle uzun kullanım süreleri en büyük avantajı.

    İlginizi Çekebilir Avatar HONOR Band 6 tanıtıldı: İlk çerçevesiz ekranlı fitness bilekliği

    HONOR CHOICE Moecen özellikleri ve fiyatı

    HONOR CHOICE Moecen tam kablosuz kulaklık modeli 7mm dinamik ses sürücülerine sahip. Böylece etkileyici tiz ve baslar elde edilebiliyor. Çift mikrofon ise sesinizi arka plan gürültüsünden ayırarak daha kaliteli görüşme yapmanızı sağlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung son 3 yılın en yüksek telefon satışını yaptı"

    Dış kısım dokunmatik özelliği ile manuel kontroller sağlıyor. IP4X sertifikası ile de terlemeye karşı dayanıklı. Bluetooth 5.0 sayesinde her iki kulaklık gecikme olmaksızın senkronizasyon sağlayabiliyor.

    Tek şarj ile 6 saate kadar müzik dinleyebilmek mümkün. Şarjlı kutusu sayesinde ekstra 18 saat daha şarj süresi elde edilebiliyor. HONOR CHOICE Moecen TWS kulaklık modeli 399TL fiyat etiketine sahip.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    buraque2 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    taam hadi hadi airpods proya benzememiş deriz
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MetalWave (serdar günaydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    huawenin kulaklıklarını alacaksanız kendinize slikonda alın. slikonları kötü, freebuds lite vardı ilk taktığımda başımdan sular döküldü, bu ne dedim, ben nasıl buna 400 tl verdim. sonra eşimin airdots unun slikonlarını taktım ve buda ne dedim, cihaz %400 değişti.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Samsung Galaxy M12, Exynos 850 ve Android 11 ile gelecek 1 hf. Ford Transit'e Limited ve Frigo Van seçenekleri eklendi: İşte fiyat ve özellikleri 1 hf. Pantone 2021'in trend renklerini belirledi 1 hf. Yeni Edge sürümüyle bellek kullanımı %32 düşecek 1 hf. Cyberpunk 2077 için hataları gideren yeni bir yama yayınlandı 1 hf. Galaxy amiral gemilerinde kiralama dönemi başlıyor 1 hf. Game of Thrones'un öncesini anlatacak dizi House of the Dragon'ın ilk oyuncuları açıklandı 1 hf. Apple akıllı saat pazarının lideri olmaya devam ediyor 1 hf. Just Cause: Mobile, iOS ve Android cihazlar için duyuruldu 1 hf. Yerli girişimden milyon dolarlık satın alım 1 hf. Macera oyunu Alba: A Wildlife Adventure, Apple Arcade'e eklendi 1 hf. Marvel filmlerinin vizyon tarihlerini değişti: Thor 4, Captain Marvel 2 ve Black Panther 2 1 hf. Evde göz testi yapabilecek cihaz ve akıllı telefon uygulaması geliştirildi 1 hf. Dead Space'in yaratıcısından, PUBG ile aynı evrende geçen korku oyunu geliyor 1 hf. The Mandalorian 3. sezonun ne zaman yayınlanacağı açıklandı 1 hf. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye satış tarihi belli oldu 1 hf. Cyberpunk 2077 PC'de en hızlı satan oyun oldu ancak CD Projekt'in hisseleri düştü 1 hf. Haftalık Film Önerisi 05: The Man From Earth 1 hf. Samsung, Galaxy M serisinin ilk tabletini çıkarmaya hazırlanıyor 1 hf. Huawei’den ayrılan Honor yeniden Qualcomm ile görüşüyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Honor yeni kablosuz kulaklığını ülkemizde satışa sundu Sonraki Yeni Hyundai Tucson'un şarj edilebilir hibrit versiyonuyla ilgili detaylar belli oldu 1 hf. Pfizer, FDA'den onay aldı! ABD'de aşılama başlıyor 1 hf. ARK II ve animasyon dizisi duyuruldu 1 hf. Şarjı bitsin diye bekledim "Honor Watch GS Pro incelemesi" 1 hf. Yeni Mass Effect ve Dragon Age oyunundan video yayınlandı 1 hf. Apple, gelecekteki cihazları için kendi modemini geliştirmeye başladı 1 hf. Skyrim, Among Us, Yakuza 6 ve daha fazlası Xbox Game Pass'e geliyor 1 hf. Galaxy S20 ve Note 20 için GPU güncellemesi yayınlandı: Oyun performansları artacak 1 hf. Küresel ısınmaya yönelik ürkütücü rapor! Sıcaklıklar 3 derecenin üzerine çıkacak şekilde artıyor 1 hf. PS Store'da yeni indirimler başladı: İşte dikkat çekenler 1 hf. The Game Awards etkinliğinde gösterilen tüm oyunlar 1 hf. Oppo Reno5 serisi tanıtıldı 1 hf. PlayStation 5 özel oyunu Returnal, 19 Mart'ta çıkıyor 1 hf. Emniyet'ten WhatsApp'ta dolandırıcılık uyarısı 1 hf. Bakan Dönmez: "Yerli otomobil üretilmeden şarj istasyonu çalışmaları bitecek" 1 hf. LinkedIn, Periscope, Pinterest ve Dailymotion'a 30 milyon TL ceza! 1 hf. Samsung 110 inçlik microLED Wall TV modelini tanıttı 1 hf. Sadece eBay’de al-satçılar 39 milyon dolardan fazla kazanıyor 1 hf. Türkiye’deki Apple Store’lar belirsiz bir süreliğine yine kapanıyor 1 hf. WhatsApp alış veriş sepetiniz kullanıma hazır Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız