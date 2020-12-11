Honor yeni kablosuz kulaklığını ülkemizde satışa sundu

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Honor markasının geçtiğimiz aylarda tanıttığı HONOR CHOICE Moecen adındaki tam kablosuz kulaklık modeli ülkemizde de rekabetçi bir fiyattan satışa çıkıyor. Özellikle uzun kullanım süreleri en büyük avantajı.

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HONOR CHOICE Moecen özellikleri ve fiyatı

HONOR CHOICE Moecen tam kablosuz kulaklık modeli 7mm dinamik ses sürücülerine sahip. Böylece etkileyici tiz ve baslar elde edilebiliyor. Çift mikrofon ise sesinizi arka plan gürültüsünden ayırarak daha kaliteli görüşme yapmanızı sağlıyor.

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Dış kısım dokunmatik özelliği ile manuel kontroller sağlıyor. IP4X sertifikası ile de terlemeye karşı dayanıklı. Bluetooth 5.0 sayesinde her iki kulaklık gecikme olmaksızın senkronizasyon sağlayabiliyor.

Tek şarj ile 6 saate kadar müzik dinleyebilmek mümkün. Şarjlı kutusu sayesinde ekstra 18 saat daha şarj süresi elde edilebiliyor. HONOR CHOICE Moecen TWS kulaklık modeli 399TL fiyat etiketine sahip.

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