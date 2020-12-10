Samsung son 3 yılın en yüksek telefon satışını yaptı

Tam Boyutta Gör

2020 yılı pandemi nedeniyle belirli sektörlerde adeta bayram havasında geçti. Görüntülü görüşme uygulamaları, taşınabilir büyük ekranlı bilgisayarlar, akıllı telefonlar, web kameraları gibi pek çok sektörü saymak mümkün. Trendi erken yakalayanlar fırsattan en iyi şekilde istifade ediyor.

Samsung liderliği bırakmıyor

Yapılan üçüncü çeyrek analizlerine göre akıllı telefon pazarında toplam 366 milyon adet satış yapıldı. Yıl bazında yüzde 4 civarında bir düşüş olsa da önceki çeyreğe göre yüzde 32 artış elde edildi.

İlginizi Çekebilir

Galaxy Z Fold 3; S-Pen desteği ile geliyor, Galaxy Note serisi sallantıda

Ayrıca Bkz. "Katlanabilir Lenovo ThinkPad X1 Fold rekor fiyattan satışa çıkıyor"

Hindistan gibi ülkelerde pandemi öncesi dönemin dahi geride bırakıldığı ifade ediliyor. Ülkede 53 milyon akıllı telefon satılmışken yıl bazında yüzde 9, çeyrek bazda yüzde 188 gibi rekor bir artış görüldü.

Samsung pazarda 80 milyon satışa ulaşarak son 3 yılın rekorunu kırdı. Hem yıl hem de çeyrek bazda artış gösterdi. Huawei yaklaşık 51 milyon satış yaparken Xiaomi de 48 milyon civarında telefon sattı. Apple ise 40 milyon civarında bir satış ile dördüncü sırada kaldı.

Tam Boyutta Gör

Üçüncü çeyrekte Realme markasının yüzde 132 büyüdüğü ve en hızlı 50 milyon satış rakamına ulaşan akıllı telefon üreticisi olduğu belirtiliyor. Orta Doğu, Avrupa ve Latin Amerika’da Samsung lider. Asya’da Huawei, Kuzey Amerika’da ise Apple liderliği göğüslemiş.

Yılın dördüncü çeyreğinde beklentiler değişmedi. Pandeminin en erken gelecek yıl sona ermesi öngörüldüğü için bu çeyrekte de pazarda yüksek satış rakamları gelmeye devam edecek.

https://www.counterpointresearch.com/mobile-infographic-q3-2020/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.