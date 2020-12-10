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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung son 3 yılın en yüksek telefon satışını yaptı

    Yılın üçüncü çeyreğinde Samsung toplam 80 milyon akıllı telefon sattı ve son 3 yılın en yüksek rakamına ulaştı. Akıllı telefon pazarı da paralel olarak büyüme kaydetti.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung son 3 yılın en yüksek telefon satışını yaptı
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    2020 yılı pandemi nedeniyle belirli sektörlerde adeta bayram havasında geçti. Görüntülü görüşme uygulamaları, taşınabilir büyük ekranlı bilgisayarlar, akıllı telefonlar, web kameraları gibi pek çok sektörü saymak mümkün. Trendi erken yakalayanlar fırsattan en iyi şekilde istifade ediyor.

    Samsung liderliği bırakmıyor

    Yapılan üçüncü çeyrek analizlerine göre akıllı telefon pazarında toplam 366 milyon adet satış yapıldı. Yıl bazında yüzde 4 civarında bir düşüş olsa da önceki çeyreğe göre yüzde 32 artış elde edildi.  

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    Ayrıca Bkz. "Katlanabilir Lenovo ThinkPad X1 Fold rekor fiyattan satışa çıkıyor"

    Hindistan gibi ülkelerde pandemi öncesi dönemin dahi geride bırakıldığı ifade ediliyor. Ülkede 53 milyon akıllı telefon satılmışken yıl bazında yüzde 9, çeyrek bazda yüzde 188 gibi rekor bir artış görüldü.

    Samsung pazarda 80 milyon satışa ulaşarak son 3 yılın rekorunu kırdı. Hem yıl hem de çeyrek bazda artış gösterdi. Huawei yaklaşık 51 milyon satış yaparken Xiaomi de 48 milyon civarında telefon sattı. Apple ise 40 milyon civarında bir satış ile dördüncü sırada kaldı.

    Samsung son 3 yılın en yüksek telefon satışını yaptı
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    Üçüncü çeyrekte Realme markasının yüzde 132 büyüdüğü ve en hızlı 50 milyon satış rakamına ulaşan akıllı telefon üreticisi olduğu belirtiliyor. Orta Doğu, Avrupa ve Latin Amerika’da Samsung lider. Asya’da Huawei, Kuzey Amerika’da ise Apple liderliği göğüslemiş.

    Yılın dördüncü çeyreğinde beklentiler değişmedi. Pandeminin en erken gelecek yıl sona ermesi öngörüldüğü için bu çeyrekte de pazarda yüksek satış rakamları gelmeye devam edecek.



    https://www.counterpointresearch.com/mobile-infographic-q3-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tubytube (Tuby Tube) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiye'ye özel fiyatlandırma ve hediyeli satış gibi kampanyalar yapması ile Samsung gönüllere taht kurdu, sayesinde iPhone'a veya bazı Çin markalı telefon modellerine burun kıvırabiliyoruz, çok teşekkürler Samsung
    Türkiye'ye özel fiyatlandırma ve hediyeli satış gibi kampanyalar yapması ile Samsung gönüllere taht kurdu, sayesinde iPhone'a veya bazı Çin markalı telefon mode...
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    1 Yanıt Yanıtla +29
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    GENÇ_EFENDİ 1 hf. ( Mesaj Silindi ) yapmacikinsan0
    İroni değil haklı bir sebep adamlar s10+ 5000 tl den daha düşük bir fiyata sattılar daha ne yapsınlar. Aynı özelliklerle amiral gemisi almak diğer firmalarda mümkün olmayan bir durum. Kötü yani işletimcide 5-6 yıl önce önde iken şuan çok geride umarım Amd ile çalışmaları olumlu sonuçlanır.
    İroni değil haklı bir sebep adamlar s10+ 5000 tl den daha düşük bir fiyata sattılar daha ne yapsınlar. Aynı özelliklerle amiral gemisi almak diğer firmalarda mü...
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    smalsrol (Volkan Küçük) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) GENÇ_EFENDİ
    4.500 e aldım S10+ ı, iphone 11 den daha iyi telefon :D Türkiyede Samsung varken apple alanlar da ne bileyim
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    deathless73 (Bülent ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    en çok eleştirilen marka(bizim ülkedeki şayomiciler onlar) en çok övülen çin markalarını sürekli geçiyor her alanda çok ilginç!demek ki dünya bizler gibi düşünmüyor!!?
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    MrDj 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Normal şu an piyasa da bir sürü telefonları var.

    Eski samsung telefonlar touchwiz arayüzünden dolayı sorunlu idi.

    Fakat dayanıklı idiler.

    Galaxy mini yi 4 sene kullandım. Stock ve custom romlar denedim 2 defa softbrick oldu. Yine de çalıştı.

    Sonradan hemen hemen her android telefonda bootloader olayı sorun oldu. Bir de güzel gömülü pil olayı var.

    Artık açık kaynak kodlu olsa da özgürlük yok.

    Fiyatlara değinmeye gerek görmüyorum.

    Kim neyi satarsa satsın bedavaya vermiyor o yüzden fanatikliğin gereği yok.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amerikanın Huawei ye yaptırımları olmasaydı şuanda liderliği eline almıştı. Samsung Trumpa dua etsin
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    huawei xiaomi falan çin'den başka hiçbiryerde yoklar.samsung da çin'de hiç yok.çin hariç dünya pazarına bakılsa huawei falan sıfır çeker.
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    heamvivna (mehs mehs) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) aycibin
    Nasıl çinden başka hiçbir yerde yok? Türkiye de son 2 yılda bu dediğin firmalar satışta tavan yaptılar
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    sis651 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsung bu fiyatlarla giderse, amiral gemisi pazarını iyice kaybeder. Bekle bir sene, bir sene öncesinin ürününü Çinli fiyatına al.
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amiral cihazlari ise en dusuk satis adetlerinde olsa gerek
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    koçari (ali burak) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) smart1978
    Asıl parayı amiral gemilerinden vuruyorlar ama işte orda da apple farkını koyuyor. Bende 10bin tl 15bin tl verecek olsam iphone alırım. En azından satarken çok zarar ettirmez.
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    the most important thing 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Huawei Honoru kapsıyorsa Oppo Realme ve Oneplusı, Xiaomi de Poco ve Redmiyi kapsar
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    tubytube (Tuby Tube) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiye'ye özel fiyatlandırma ve hediyeli satış gibi kampanyalar yapması ile Samsung gönüllere taht kurdu, sayesinde iPhone'a veya bazı Çin markalı telefon modellerine burun kıvırabiliyoruz, çok teşekkürler Samsung
    1 Yanıt Yanıtla +29
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