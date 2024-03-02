Harry Potter karakterleri isimleri: Tüm Harry Potter oyuncuları ve rolleri

Harry Potter şüphesiz tüm zamanların en sevilen ve en çok hasılat yapan film serilerinden biri. Aynı isimli romanlardan uyarlanan macera - fantastik film serisi, hızla hayranların beğenisini kazanmış büyülü karakterlerle dolu. İşte en sevilen 10 Harry Potter karakteri:

Harry Potter film serisi izleme sırası 1 yıl önce eklendi

Harry Potter oyuncuları 🎬 Tam Boyutta Gör J.K.’nin yedi kitaplık serisine dayanan Harry Potter film serisi, 10 yıl sürdü ve dünya çapında milyonlarca hayran yakaladı. Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint, 2001 - 2011 yılları arasında izleyicilerin kalbini kazandı. Sekiz film, dünya genelinde 7.5 milyar dolardan fazla hasılat yaparak Marvel Sinematik Evreni ve Yıldız Savaşları’nın ardından tüm zamanların en yüksek hasılat yapan üçüncü filmi oldu. İşte Harry Potter oyuncuları gerçek isimleri: Harry Potter ve Felsefe Taşı oyuncuları Daniel Radcliffe - Harry Potter

Rupert Grint - Ron Weasley

Emma Watson - Hermione Granger

Robbie Coltrane - Rubeus Hagrid

Richard Harris - Headmaster Albus Dumbledore

Maggie Smith - Profesör Minerva McGonagall

Alan Rickman - Profesör Severus Snape

Ian Hart - Profesör Quirrell Harry Potter ve Sırlar Odası oyuncuları Daniel Radcliffe - Harry Potter

Rupert Grint - Ron Weasley

Emma Watson - Hermione Granger

Kenneth Branagh - Professor Gilderoy Lockhart

Richard Harris - Headmaster Albus Dumbledore

Robbie Coltrane - Rubeus Hagrid

Maggie Smith - Profesör Minerva McGonagall

Warwick Davis - Profesör Flitwick Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları Daniel Radcliffe - Harry Potter

Rupert Grint - Ron Weasley

Emma Watson - Hermione Granger

Gary Oldman - Sirius Black

Robbie Coltrane - Rubeus Hagrid

Michael Gambon - Albus Dumbledore

Maggie Smith - Professor Minerva McGonagall

Alan Rickman - Professor Severus Snape Harry Potter ve Ateş Kadehi oyuncuları Daniel Radcliffe - Harry Potter

Emma Watson - Hermione Granger

Rupert Grint - Ron Weasley

Ralph Fiennes - Lord Voldemort

Michael Gambon - Professor Albus Dumbledore

Brendan Gleeson - Alastor 'Mad Eye' Moody

Robbie Coltrane - Rubeus Hagrid

Maggie Smith - Professor Minerva McGonagall Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı oyuncuları Daniel Radcliffe - Harry Potter

Rupert Grint - Ron Weasley

Emma Watson - Hermione Granger

Imelda Staunton - Dolores Umbridge

Ralph Fiennes - Lord Voldemort

Robbie Coltrane - Rubeus Hagrid

Gary Oldman - Sirius Black

Helena Bonham Carter - Bellatrix Lestrange Harry Potter ve Melez Prens oyuncuları Daniel Radcliffe - Harry Potter

Rupert Grint - Ron Weasley

Emma Watson - Hermione Granger

Bonnie Wright - Ginny Weasley

Evanna Lynch- Luna Lovegood

Jessie Cave - Lavender Brown

Jim Broadbent - Horace Slughorn

Michael Gambon - Albus Dumbledore Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 oyuncuları Daniel Radcliffe - Harry Potter

Rupert Grint - Ron Weasley

Emma Watson - Hermione Granger

Ralph Fiennes - Lord Voldemort

Maggie Smith - Professor Minerva McGonagall

Michael Gambon - Professeur Dumbledore

Alan Rickman - Severus Rogue

Helena Bonham Carter - Bellatrix Lestrange

Harry Potter ilk filmi 2001'de çıktı ve sekiz film gördük. Özel efektler, sinematografi, kurgu, kostümler, her şeyiyle izleyicinin beğenisini kazanan ve hafızalarına kazınan Harry Potter filmlerinin oyuncularının isimleri ve şimdiki hallerini merak ediyorsanız, en sevilen 10 Harry Potter karakteri yazımızı okuyabilirsiniz.

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