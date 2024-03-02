Harry Potter karakterleri isimleri: Tüm Harry Potter oyuncuları ve rolleri

Harry Potter şüphesiz tüm zamanların en sevilen ve en çok hasılat yapan film serilerinden biri. Aynı isimli romanlardan uyarlanan macera - fantastik film serisi, hızla hayranların beğenisini kazanmış büyülü karakterlerle dolu. İşte en sevilen 10 Harry Potter karakteri:
Harry Potter karakterleri 🪄
1️⃣ Professor Albus Dumbledore
2️⃣ Rubeus Hagrid
3️⃣ Fred & George Weasley
4️⃣ Severus Snape
5️⃣ Neville Longbottom
6️⃣ Harry Potter
7️⃣ Lord Voldemort
8️⃣ Ron Weasley
9️⃣ Hermione Granger
🔟 Dobby
Harry Potter oyuncuları 🎬
Harry Potter ve Felsefe Taşı oyuncuları
Daniel Radcliffe - Harry Potter
Rupert Grint - Ron Weasley
Emma Watson - Hermione Granger
Robbie Coltrane - Rubeus Hagrid
Richard Harris - Headmaster Albus Dumbledore
Maggie Smith - Profesör Minerva McGonagall
Alan Rickman - Profesör Severus Snape
Ian Hart - Profesör Quirrell
Harry Potter ve Sırlar Odası oyuncuları
Daniel Radcliffe - Harry Potter
Rupert Grint - Ron Weasley
Emma Watson - Hermione Granger
Kenneth Branagh - Professor Gilderoy Lockhart
Richard Harris - Headmaster Albus Dumbledore
Robbie Coltrane - Rubeus Hagrid
Maggie Smith - Profesör Minerva McGonagall
Warwick Davis - Profesör Flitwick
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları
Daniel Radcliffe - Harry Potter
Rupert Grint - Ron Weasley
Emma Watson - Hermione Granger
Gary Oldman - Sirius Black
Robbie Coltrane - Rubeus Hagrid
Michael Gambon - Albus Dumbledore
Maggie Smith - Professor Minerva McGonagall
Alan Rickman - Professor Severus Snape
Harry Potter ve Ateş Kadehi oyuncuları
Daniel Radcliffe - Harry Potter
Emma Watson - Hermione Granger
Rupert Grint - Ron Weasley
Ralph Fiennes - Lord Voldemort
Michael Gambon - Professor Albus Dumbledore
Brendan Gleeson - Alastor 'Mad Eye' Moody
Robbie Coltrane - Rubeus Hagrid
Maggie Smith - Professor Minerva McGonagall
Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı oyuncuları
Daniel Radcliffe - Harry Potter
Rupert Grint - Ron Weasley
Emma Watson - Hermione Granger
Imelda Staunton - Dolores Umbridge
Ralph Fiennes - Lord Voldemort
Robbie Coltrane - Rubeus Hagrid
Gary Oldman - Sirius Black
Helena Bonham Carter - Bellatrix Lestrange
Harry Potter ve Melez Prens oyuncuları
Daniel Radcliffe - Harry Potter
Rupert Grint - Ron Weasley
Emma Watson - Hermione Granger
Bonnie Wright - Ginny Weasley
Evanna Lynch- Luna Lovegood
Jessie Cave - Lavender Brown
Jim Broadbent - Horace Slughorn
Michael Gambon - Albus Dumbledore
Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 oyuncuları
Daniel Radcliffe - Harry Potter
Rupert Grint - Ron Weasley
Emma Watson - Hermione Granger
Ralph Fiennes - Lord Voldemort
Maggie Smith - Professor Minerva McGonagall
Michael Gambon - Professeur Dumbledore
Alan Rickman - Severus Rogue
Helena Bonham Carter - Bellatrix Lestrange
Harry Potter ilk filmi 2001'de çıktı ve sekiz film gördük. Özel efektler, sinematografi, kurgu, kostümler, her şeyiyle izleyicinin beğenisini kazanan ve hafızalarına kazınan Harry Potter filmlerinin oyuncularının isimleri ve şimdiki hallerini merak ediyorsanız, en sevilen 10 Harry Potter karakteri yazımızı okuyabilirsiniz.
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.