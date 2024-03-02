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    Harry Potter karakterleri isimleri: Tüm Harry Potter oyuncuları ve rolleri

    Büyücülük dünyasından Harry Potter karakterleri gerçek isimleri, yaşları, şimdiki halleri, tüm merak edilen detaylarıyla burada. İşte Harry Potter oyuncuları & rolleri:

    Harry Potter şüphesiz tüm zamanların en sevilen ve en çok hasılat yapan film serilerinden biri. Aynı isimli romanlardan uyarlanan macera - fantastik film serisi, hızla hayranların beğenisini kazanmış büyülü karakterlerle dolu. İşte en sevilen 10 Harry Potter karakteri:

    Harry Potter karakterleri 🪄

    en iyi 10 harry potter karakteri Tam Boyutta Gör
    Harry Potter film serisinde ikonik Harry, Ron ve Hermione üçlüsünden ilgi çekici cadı, büyücü ve büyülü yaratıklara kadar yüzlerce karakter var. Harry Potter karakterleri listesinde, büyücülük dünyasının en dikkat çekici isimlerine yer verdik.

    1️⃣ Professor Albus Dumbledore

    harry potter karakteri profesör Albus Dumbledore Tam Boyutta Gör
    Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu Müdürü Albus Dumbledore, Harry Potter film serisinde büyük rol oynuyor. Defalarca tüm zamanların en büyük büyücüsü olarak anılmakla kalmayıp, aynı zamanda Harry Potter’a yolculuğu boyunca göz kulak olduğu için önemli birisi. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1 & 2’de Profesör Dumbledore ile Snape arasında profesörün amacını yeniden düşünmemize neden olan diyaloglar geçiyor ancak geriye dönüp tüm filmlere baktığımızda Harry’nin doğumundan bu yana açıkça görülüyor ki Dumbledore kendisi ve tüm Hogwarts topluluğu için en iyi olanı yapmaya çalıştı. Onun tavsiyeleri ve koruması, Harry’nin yaşayan çocuk olarak büyücülük dünyasında yolunu bulmasına yardımcı oldu.

    2️⃣ Rubeus Hagrid

    harry potter karakteri iri adam Rubeus Hagrid Tam Boyutta Gör
    Rubeus Hagrid, Harry’nin Hogwarts'taki ilk yıllarında çok önemli bir karakter. İkonik ikili Ron ve Hermione'nin yanı sıra Harry'nin en yakın arkadaşı olarak hareket ediyor. Hagrid, sevgiden son derece yoksun olan Harry'ye duygusal destek sağlayan nazik bir dev adam. Film ilerledikçe Hagrid’in önemi önemli ölçüde azalsa da Harry'nin dünyasının önemli ve sevilen bir parçası olmaya devam ediyor. Onunla ilk filmde tanışan hayranlar, Harry'ye ve büyücülük dünyasının birçok büyülü yaratığına karşı gösterdiği nezaket sayesinde onu her zaman kalplerinde taşıdılar.

    3️⃣ Fred & George Weasley

    harry potter karakterleri ikiz kardeş Fred & George Weasley Tam Boyutta Gör
    Fred ve George Weasley, Ron ve Ginny Weasley'nin büyük ikiz kardeşleridir. İkisi aynı zamanda Hogwarts'ta Gryffindor binasında öğrenciler ve Harry Potter'ın kötü varlıklarla ve okuldaki sorunlarla savaşmasına yardım ederken onun iyi arkadaşları olurlar. Weasley ikizleri Potter destanının mizah merkezi. Sorun yaratan ikili, en karanlık anlarda bile güldürmeyi başarıyor. Hikayeye renk ve ışıltı katan Fred ve George, serinin tarihi açısından çok önemli. Sekizinci filmde Fred'in ölümü, Potter serisinin en trajik ölümlerinden biri olarak hafızalara kazındı. İkizler, en öne çıkan karakterler olmasa da serinin en akılda kalan karakterleri.

    4️⃣ Severus Snape

    harry potter karakteri iksir ustası Professor Severus Snape Tam Boyutta Gör
    Severus Snape, Harry Potter filmlerinde en büyük karakter değişimlerinden birine sahip. İlk başta profesörün ve Slytherin Binası başkanının Harry ile bir sorunu olduğundan ve ona, Ron’a ve Hermione’ye kötülük etmeye çalışacağından neredeyse emin oluyorsunuz ancak daha sonra aslında her daim Harry’i gözettiği ortaya çıkıyor. Olay şu; Snape ve Harry’nin annesi Lily Potter geçmişte iyi arkadaşlardır ve Snape ona çok değer vermektedir. Lily’nin Lord Voldemort tarafından öldürülmesi Severus’u çok etkiler ve Hogwarts’tayken Harry’i korumaya karar verir.

    5️⃣ Neville Longbottom

    harry potter karakteri seçilmiş kişi Neville Longbottom Tam Boyutta Gör
    Neville Longbottom, Harry Potter hikayesinde meraklı bir karakter. Sekiz filmin tamamında, genellikle beceriksizliği nedeniyle kahkahalara neden olan bir yan karakter olarak karşımıza çıkıyor. Ancak trajik geçmişi ve kayda değer gelişimi, onu hikayenin en ilginç ve ilgi çekici figürlerinden biri haline getiriyor. Sekizinci filmde Neville, Harry'nin en yakın arkadaşlarından biri ve Voldemort’a karşı son mücadelede kilit oyuncu oluyor. Harry Potter hayranları karakteri birçok korkusuna rağmen cesareti ve doğru olduğuna inandığı şeyi yapmak için her şeyi riske atmaya istekli olması nedeniyle seviyor. Neville en güçlü ya da etkileyici büyücü olmayabilir ama kesinlikle en yürekli büyücü.

    6️⃣ Harry Potter

    Harry Potter karakteri gerçek ismi Daniel Radcliffe Tam Boyutta Gör
    Harry Potter, serinin ana karakteri ve odak noktası. Harry, hayatının en başından beri ebeveynlerinin öldürülmesi ve bunun sonucunda Hogwarts'a kabul edilene kadar zalim ve duygusal açıdan istismarcı teyzesi ve amcasının yanında yaşamak zorunda kalmasıyla büyük bir trajedi ve kayba katlandı. Harry'nin büyücülük dünyasında sahip olduğu şöhrete ve güvenilirliğe rağmen onu neredeyse her filmde acı çekerken, bir yandan Seçilmiş Kişi olmanın ağırlığını taşırken bir yandan da sevgi dolu bir aile özlemi çekerken görüyoruz. Harry'nin en takdire şayan özelliklerinden biri, en çok sevdiği insanları ve yerleri koruma konusunda iyi kalbi ve cesaretinin olması.

    7️⃣ Lord Voldemort

    harry potter kötü karakter Lord Voldemort Tam Boyutta Gör
    Lord Voldemort, Harry Potter'daki en korkunç kötü karakter. Bunun tek nedeni, serinin birden fazla kez ölümden kurtulmayı başaran aşırı güçlü kötü adamı olması. Kendisinden nefret ettiği fiziğiyle Voldemort, kanının saflığıyla övünen bir melez. Voldemort, kesinlikle çok acımasız bir karakter. Kendisi dışında hiçbir şeye veya hiç kimseye şefkat duymadan, ayrım gözetmeksizin öldürüyor. Voldemort, otoriterizmin vücut bulmuş hali; bir çizgi çizen ve insanlardan ortası olmayan bir taraf seçmelerini isteyen bir adam. Korkutucu ve tehlikeli; zafere giden yolda erkekleri, kadınları ve çocukları katlediyor.

    8️⃣ Ron Weasley

    harry potter karakteri en iyi arkadaşı Ron Weasley Tam Boyutta Gör
    Ron Weasley, Harry’nin en iyi arkadaşlarından biri ve filmlerde yaşanan tüm çılgınlıklara rağmen sadakatle onun yanında yer alıyor. Hogwarts’taki diğer öğrencilerin aksine Ron, Harry'nin arkadaşı çünkü; Harry'nin şöhretinden dolayı değil, ikisi birbirlerine gerçekten değer veriyor. Weasley'ler Harry için ikinci bir ailedir, onu hiç tereddüt etmeden sahiplenirler ve bir yere gittiğinde Harry'yi korurlar. Sonunda Harry, Ron'un küçük kız kardeşi Ginny ile yakınlaşır ve ikisi birbirlerine aşık olur. Ron ve Harry'nin ömür boyu sürecek bir bağı vardır.

    9️⃣ Hermione Granger

    harry potter kadın karakter Hermione Granger Tam Boyutta Gör
    Hermione Granger, en iyi Harry Potter karakterleri arasında gösteriliyor. Hermione Granger, Harry ve Ron'un kitap tutkunu en iyi arkadaşı, Muggle doğumlu bir öğrenci ve neslinin en zeki cadılarından biri. İnanılmaz derecede zeki olmasına rağmen tehlike karşısında cesaretini ve sorun çözme becerileriyle Lord Voldemort'a karşı mücadelede hayati önem taşıdığını kanıtlayarak gerçek bir Gryffindor olduğunu defalarca kanıtladı.

    🔟 Dobby

    harry potter yaratık adı Dobby Tam Boyutta Gör
    Harry Potter'daki hiçbir karakter Dobby'den daha sadık değildir. Hane Elf'i, beklenmedik de olsa Harry'nin en önemli arkadaşlarından biri ve sonunda son savaşta herkesin tahmin edebileceğinden çok daha önemli bir rol oynuyor. Dobby'nin asıl gücü, değer verdiği kişileri, özellikle de Harry'yi korumak için her şeye ve herkese karşı koyma cesareti ve istekliliği. Kendi türünün pek çok sorgulanabilir davranışına sahip olmasına rağmen, Dobby daha cesur ve enerjik; bu da ona elfler ve büyücüler arasında bir saygınlık kazandırıyor. Dobby, en sevilen Harry Potter karakterlerinden biri.

    Harry Potter oyuncuları 🎬

    harry potter oyuncu isimleri ve rolleri Tam Boyutta Gör
    J.K.’nin yedi kitaplık serisine dayanan Harry Potter film serisi, 10 yıl sürdü ve dünya çapında milyonlarca hayran yakaladı. Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint, 2001 - 2011 yılları arasında izleyicilerin kalbini kazandı. Sekiz film, dünya genelinde 7.5 milyar dolardan fazla hasılat yaparak Marvel Sinematik Evreni ve Yıldız Savaşları’nın ardından tüm zamanların en yüksek hasılat yapan üçüncü filmi oldu. İşte Harry Potter oyuncuları gerçek isimleri:

    Harry Potter ve Felsefe Taşı oyuncuları

    • Daniel Radcliffe - Harry Potter
    • Rupert Grint - Ron Weasley
    • Emma Watson - Hermione Granger
    • Robbie Coltrane - Rubeus Hagrid
    • Richard Harris - Headmaster Albus Dumbledore
    • Maggie Smith - Profesör Minerva McGonagall
    • Alan Rickman - Profesör Severus Snape
    • Ian Hart - Profesör Quirrell

    Harry Potter ve Sırlar Odası oyuncuları

    • Daniel Radcliffe - Harry Potter
    • Rupert Grint - Ron Weasley
    • Emma Watson - Hermione Granger
    • Kenneth Branagh - Professor Gilderoy Lockhart
    • Richard Harris - Headmaster Albus Dumbledore
    • Robbie Coltrane - Rubeus Hagrid
    • Maggie Smith - Profesör Minerva McGonagall
    • Warwick Davis - Profesör Flitwick

    Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları

    • Daniel Radcliffe - Harry Potter
    • Rupert Grint - Ron Weasley
    • Emma Watson - Hermione Granger
    • Gary Oldman - Sirius Black
    • Robbie Coltrane - Rubeus Hagrid
    • Michael Gambon - Albus Dumbledore
    • Maggie Smith - Professor Minerva McGonagall
    • Alan Rickman - Professor Severus Snape

    Harry Potter ve Ateş Kadehi oyuncuları

    • Daniel Radcliffe - Harry Potter
    • Emma Watson - Hermione Granger
    • Rupert Grint - Ron Weasley
    • Ralph Fiennes - Lord Voldemort
    • Michael Gambon - Professor Albus Dumbledore
    • Brendan Gleeson - Alastor 'Mad Eye' Moody
    • Robbie Coltrane - Rubeus Hagrid
    • Maggie Smith - Professor Minerva McGonagall

    Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı oyuncuları

    • Daniel Radcliffe - Harry Potter
    • Rupert Grint - Ron Weasley
    • Emma Watson - Hermione Granger
    • Imelda Staunton - Dolores Umbridge
    • Ralph Fiennes - Lord Voldemort
    • Robbie Coltrane - Rubeus Hagrid
    • Gary Oldman - Sirius Black
    • Helena Bonham Carter - Bellatrix Lestrange

    Harry Potter ve Melez Prens oyuncuları

    • Daniel Radcliffe - Harry Potter
    • Rupert Grint - Ron Weasley
    • Emma Watson - Hermione Granger
    • Bonnie Wright - Ginny Weasley
    • Evanna Lynch- Luna Lovegood
    • Jessie Cave - Lavender Brown
    • Jim Broadbent - Horace Slughorn
    • Michael Gambon - Albus Dumbledore

    Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 oyuncuları

    • Daniel Radcliffe - Harry Potter
    • Rupert Grint - Ron Weasley
    • Emma Watson - Hermione Granger
    • Ralph Fiennes - Lord Voldemort
    • Maggie Smith - Professor Minerva McGonagall
    • Michael Gambon - Professeur Dumbledore
    • Alan Rickman - Severus Rogue
    • Helena Bonham Carter - Bellatrix Lestrange

    Harry Potter ilk filmi 2001'de çıktı ve sekiz film gördük. Özel efektler, sinematografi, kurgu, kostümler, her şeyiyle izleyicinin beğenisini kazanan ve hafızalarına kazınan Harry Potter filmlerinin oyuncularının isimleri ve şimdiki hallerini merak ediyorsanız, en sevilen 10 Harry Potter karakteri yazımızı okuyabilirsiniz.

    Kaynakça https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Harry_Potter_characters https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Harry_Potter_cast_members
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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