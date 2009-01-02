HP Firefly; Oyuncuları hedef alan konsept bilgisayar

Mini-bilgisayarlara olan ilginin artması ve dizüstü bilgisayarların ilk defa masaüstü bilgisayarlardan daha fazla satması mobil sistemlere olan talebin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Pazarın büyümesi ve yüksek satış rakamlarının gündeme gelmesi üreticiler arası rekabeti de alevlendirirken, pastanın kremalı kısmını hedefleyen firmalar, rakiplerini geride bırakacak çözümler ile piyasada farklılık yaratma peşinde. Kullanılacak donanımların çeşitliliği açısından alternatiflerin belli olması iddialı üreticileri tasarıma ve yenilikçi özelliklere ağırlık vermeye itiyor. Intel ile Atom işlemcisinin büyük ekranlı netbook'larda kullanımı için müzakerelere devam eden HP, mobil oyuncuları hedef konsept bilgisayarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

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Bağımsız araştırma kuruluşlarınca hazırlanan dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri listesinin zirvesinde yer alan HP, BlackBird ve Firebird isimli masaüstü oyuncu sistemlerinden sonra VoodooPC genlerini taşıyan "oyuncu" odaklı yeni bir dizüstü bilgisayar konseptini önümüzdeki hafta başlayacak Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sergilemeye hazırlanıyor. Firmanın Firefly adını verdiği konsept bilgisayar, tasarım ögeleriyle farklılık yaratmayı hedeflerken farklı markaların çeşitli modellerinde gördüğümüz dikkat çekici özellikleri tek bir noktada buluşturmayı hedefliyor. HP Firefly donanım alt yapısıyla yüksek performans sergileyeceğinin işaret ederlen sistemin özellikle oyuncular için tasarlandığının altı çiziliyor.

HP'nin yeni konsept bilgisayarı "Desktop Replacement" segmentinde yer alıyor. Yani sistemin öncelikli amacı mobiliteden ziyade masaüstü bilgisayarların performansını taşınabilir bir form içerisinde kullanıcılara sunabilmek. Ülkemizde pek yaygın olmasa da yurt dışında düzenli aralıklarla gerçekleştirilen "LanParty" turnuvalarına, sistemleriyle katılmak isteyen oyuncular hedeflenerek hazırlanan bu tip sistemler tasarımcı, mimar ve mühendis gibi profesyonellere de göz kırpıyor zira zaman zaman yerinde çalışma yapabilmek için güçlü mobil sistemlere ihtiyaç duyulabiliyor. HP'nin yeni konsept çalışması ise belirttiğimiz gibi öncelikli olarak oyuncuları hedef alıyor zira sistemin tasarım ögeleri de bunu doğruluyor.

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HP Firefly konseptinde iki ekrana yer vermiş. 17.1" (1920x1080) boyutundaki ekranın yanı sıra 800x480 çözünürlüğünü destekleyen 4.3" boyutunda ikinci bir ekran daha konumlandırılmış. Daha önce Fujitsu'nun LifeBook N7010 modelinde de gördüğümüz bu yaklaşım ile ana ekranda oyun oynayan kullanıcıların ikinci ekranda ise diğer uygulamaları takip edebilmeleri, örneğin Youtube videolarını izleyebilmeleri veya çeşitli siteleri gezebilmeleri amaçlanıyor. Tabii boyutu nedeniyle özellikle metin tabanlı site ve içeriğin ikinci ekrandan üstelik oyun esnasında takip edilebilmesi kısmen zor olacaktır. Fakat oyuncuları hedef alan performans sisteminde ikinci bir ekrana yer verilmesi dikkat çekici bir adım.

VoodooPC genlerini taşıyan konsept bilgisayar, tuş takımıyla da farklılık yaratıyor. Segmentinde farklılık yaratması beklenen HP Firefly'da touchpad geleneksel anlayışın aksine tuş takımının hemen sağ tarafına yerleştirilmiş. Yine oyuncuların ihtiyaçları düşünülerek gerçekleştirilen bu detay ile kullanıcıların tuş takımını daha rahat kullanabilmesi hedeflenmiş. Öte yandan touch-pad, multi-touch özelliğine de sahip. Çok dokunuşlu kontrole olanak tanıyan bilgisayarda bu sayede 3 farklı parmağın aynı anda kullanılarak daha kompleks fare hareketlerinin yapılabilmesi hedefleniyor. Özellikle Apple'ın MacBook sistemlerinde sık sık karşımıza çıkan bu detay da yine HP Firefly'ın üzerinde durulan önemli ayrıntılarından biri.

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Konsept bilgisayarın tuş takımıyla ilgili bir önemli detay ise geri aydınlatma teknolojisini desteklemesi. Alienware'in Area-51 m15x ve m17x modellerinde de kullanılan yer verilen bu teknoloji özellikle geceleri oyun oynayan kullanıcıların işine yarayacak gibi görünüyor. Özelleştirilebilir arka aydınlatmalı tuş takımına ek olarak yine gece oyuncularına yönelik önemli bir özellik daha karşımıza çıkıyor. HP Firefly'da gece görüşü özelliğine sahip dahili kameraya yer verilmiş. Oyuncu sistemleri içerisinde bir ilk olabileceği de söylenen bu tercihin segmentinde bir olabileceği üzerinde duruluyor. Dizüstü bilgisayarın üzerinde durulan bir diğer önemli detaysa pilin konumlandırıldığı yer çünkü yine oyuncu beklentileri devreye giriyor.

HP'nin VoodooPC DNA'sı taşıyan yeni konsept çalışmasında sistem pili, geleneksel dizüstü bilgisayar tasarımlarının aksine klavyenin ön tarafına yine olağan dizüstü bilgisayarlarda touch-pad'in olduğu bilek dayama kısmının altına yerleştirilmiş. Kullanıcılar kapağı kaldırarak kolayca pile ulaşabiliyorlar. Bu yönde bir adımın atılmasında çalışma esnasında ısınan ve kullanım esnasında rahatsızlık verebilen sabit disk vb. donanımları kısmen de olsa bilek dayama kısmından uzak tutma düşüncesi etkili olmuş olabilir. Konsept bilgisayarın güçlü konfigürasyonu da dikkat çekmeyi başarıyor. Intel platformunu kullanan sisteme 2.4GHz'de çalışan dört çekirdekli Core 2 Quad işlemcisi güç veriyor.

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Oyuncular söz konusu olduğu için sistemin grafik alt yapısı da son derece önemli. HP, Firefly konseptinde AMD-ATi'nin Crossfire X konfigürasyonunda görev yapan Mobility Radeon HD 3870 çözümüne yer verilmiş. İfade edilen detaylara göre sistemde Far Cry 2 (DirectX 10), "Very High" görüntü ayarlarında oynanabiliyor. 4GB'lık sistem belleğine sahip olan Firefly'da 7200 devir/dakika hızında çalışan 250GB'lık sabit diske yer verilmiş. Ayrıca sistemin hız aşırtma (overclock) yeteneklerine sahip olduğu da ifade edilirken, bu konuda şimdilik çok net bir bilgi bulunmuyor. HP yeni konseptinde görselliğin yanında sese de önem vererek Creative'in X-Fi ses teknolojisine yer vermiş.

HP'nin Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtmayı planladığı yeni yeni dizüstü bilgisayar konsepti Firefly, desktop Replacement segmentindeki dizüstü bilgisayarların geleceği hakkında çeşitli fikirler veriyor. 17.1" boyutundaki ekrana ek olarak 4.3" boyutundaki ikinci bir ekrana da sahip olan sistem tasarım detaylarıyla da merak uyandırmayı başarıyor. Dört çekirdekli işlemcisi, Mobility Radeon HD 3870 Crossfire kurulumu, X-Fi ses teknolojisi ve 5.1 kanal ses çıkışı gibi detaylarıyla öne çıkan 5.9 Kg'lık HP Firefly'ın en azından şimdilik pazara giriş yapması beklenmiyor. Tabii fuarda sergilenecek konsept sisteme gösterilecek ilgi doğrultusunda HP fikrini değiştirir mi bunu da zaman gösterecek.

http://blog.laptopmag.com/exclusive-hands-on-with-voodoos-firefly-concept-gaming-laptop