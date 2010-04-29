HP, Palm'i satın alıyor

Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından Gartner, daha önce yayınladığı bir raporunda, bilgisayar üreticilerinin, akıllı telefon pazarındaki gelişmelere kayıtsız kalamayacağını belirtmişti. Satış rakamlarının sürekli arttığı akıllı telefon pazarı için düşen PC satışlarına karşı, bilgisayar üreticilerinin yeni çıkış kapısı gözüyle bakılırken, dünya devi bilgisayar üreticilerinin, aynı Gartner'ın raporunda olduğu gibi gelişmeler karşısında sessiz kalmak yerine pazarın aktif katılımcıları arasında olmayı tercih ettiklerini görüyoruz. Bir süre önce elden çıkardığı Lenovo Mobile'ı satın alarak telefon pazarına geri dönen Lenovo, hem Windows Mobile hem de Android platformları için çok sayıda yeni model üzerinde çalışan Dell ve Windows Phone 7 için Microsoft'un öncelikli ortakları arasına girmeyi başaran Asus ile Acer, Samsung ve pek tabii ki Apple, akıllı telefon pazarının güçlü oyuncuları arasında yer alıyorlar. Tabii tüm bu isimlerden bahsederken HP'ye de ayrı bir paragraf açmak gerekiyor.

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HP'nin akıllı telefon pazarındaki geçmişi, yıllar öncesine dayanıyor. iPAQ markasıyla uzunca bir süredir pazarda olan firmanın çıkış noktası, dönemin popüler isimlerinden biri olan Palm'in çözümlerin rakip olmak ve kullanıcılara her zaman yanlarında taşıyabilecekleri dijital asistanlar sunabilmekti. Geçen süre zarfında HP, Windows Mobile tabanlı çok sayıda telefonu pazara sürdü, bunların bir kısmı önemli başarılar da elde etti ancak firma hiç bir zaman pazar liderliğine oynamayı başaramadı. 2009 rakamlarının da gösterdiği üzere, açık ara fark ile dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi unvanını koruyan firma, akıllı telefon dünyasının geleceği için kritik öneme sahip bir karar verdi ve bir dönem rakip olmayı hedeflediği o günlerin popüler, bugünlerinse sancılı (finansal kriz) ismi Palm'i 1.2 milyar dolarlık dev bir yatırım ile kanatları altında alacağını resmi olarak duyurdu.

Mali anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan Palm'in satışı bir süredir gündemde. Firmanın potansiyel alıcıları arasında en güçlü aday olarak gösterilen Tayvan merkezli HTC, firmanın rakamlarını inceledikten sonra ortak bir sinerjinin doğması zor diyerek geri adım atmıştı. HTC sonrasında telaffuz edilen ikinci en güçlü aday ise Lenovo idi. Birkaç yıl önce IBM'in bilgisayar üretim operasyonlarını satın alarak dünyanın en büyük dördüncü bilgisayar üreticisi unvanını ele geçiren firma, yukarıda da belirttiğimiz gibi akıllı telefon pazarında etkili olmanın planlarını yapıyor. Açıkçası Lenovo'nun, Palm'i alması kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyordu zira sahip olduğu patentler ve yaygın dağıtım kanalları sayesinde Palm, çin merkezli Lenovo'nun Amerika Rüyası'na ön ayak olabilecek zemine sahipti. HTC ve Lenovo ile birlikte Dell ve RIMM gibi isimler de ortaya atılmasına rağmen, kapanışı HP yaptı ve yapılan resmi açıklamayla birlikte Palm'i 1.2 milyar dolara satın alacağını açıklayan firma, gelecek konusunda oldukça iddialı.

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Pre ve Pixi gibi yeni nesil telefonlarıyla iPhone'a rakip olacağı düşünülen Palm, belki bunu beceremedi ama bu modeller firmaya başka kapılar açmayı başardı. Palm'in webOS adını verdiği özel yazılım platformu, mobil işletim sistemeri savaşında firmanın sahip olduğu en değerli varlıktı. Apple iPhone OS 4.0, Windows Phone 7 ve Android 2.1 gibi mobil işletim sistemleri arenasında webOS, başta multi-tasking olmak üzere, sahip olduğu zengin özellikler sayesinde güçlü bir duruş sergiliyor, Palm'in farklı fırsatlara sahip olduğunun sinyallerini veriyordu. HP'nin 1.2 milyar dolarlık yatırımının arkasında yatan en önemli argümanlardan biri de zaten webOS platformunun sunduğu fırsatlar olarak gösteriliyor. Firmalardan yapılan açıklamaya göre 31 Temmuz'a kadar tamamlanması beklenen satın alma işleminde HP, Palm'in her bir hissesi için 5.7 dolar ödemeyi kabul etti. Yapılan açıklamaya göre satın alma işlemi tamamlanana kadar Palm tepe yöneticisi Jon Rubinstein başta kalmaya devam edecek.

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Peki bundan sonrası ne olacak, Palm ile birlikte HP akıllı telefon pazarında liderliğe oynayabilir mi? Mevcut durumu değerlendirildiğinde, Palm'in liderliğe oynayabilecek cihazlar konusunda gerekli malzemeye sahip olduğu ancak finansal sıkıntıları nedeniyle, yapılması gereken yatırımlar konusunda bir takım sıkıntılar çektiğini görüyoruz. Gelen bilgilere göre HP'nin öncelikli hedefi webOS platformunu, "her zaman bağlı" olarak nitelendirilen mobil interent cihazlarında yaygınlaştırmak. Bu cihazlar arasında akıllı telefonlarla birlikte tablet bilgisayarlar da yer alıyor. Palm'in dünya standartlarında, birinci sınıf bir mobil işleitm sistemine ve yazılım platformuna sahip olduğunu belirten HP, entegre kullanıcı deneyimi, "değerli" fikri mülikyet hakları (sahip olduğu patentler), yetenekli mühendislik bölümü ve hem güçlü hem de deneyimli yönetici takımı ile Palm ile ilgi uyandıran, güçlü bir kombinasyon yaratacağından emin. Gelen bilgilere göre HP, Palm'in sahip tüm kaynaklarını (özellikle insan kaynakları, tasarım takımının bir kısmı Apple'dan gelmişti), yeni nesil ultra-taşınabilir cihazlarda kullanabilir. öte yandan HP'nin Palm'i satın alması özellikle Uzakdoğu'da yakından izleniyor zira Forbes'ın haberine göre, bu birliktelik Amerika pazarından daha fazla pay isteyen HTC, 2014'e kadar en büyük 5 akıllı telefon üreticisinden biri olmak isteyen Acer, Garmin ile iş birliğine giderek Amerika için telefon üretmeye başlayan Asus gibi firmalar için de takip edilmesi gereken çok önemli bir gelişme.

Rakamlarla HP ve Palm:

HP (Hewlett Packard Company)

Bir Dünya Devi, Güçlü Bir Finansal Yapı

Piyasa Değeri: 124.9 milyar dolar.

Gelirler: 114.6 milyar dolar.

çalışan Sayısı: 304.000

Gelir / çalışan: 376.800 dolar.

Net Kâr: 7.66 milyar dolar.





Palm

1992'de kurulan, Kaliforniya Merkezli Akıllı Telefon üreticisi

Piyasa Değeri: 781.3 milyon dolar.

Gelirler: 437 milyon dolar.

çalışan Sayısı: 939

Gelir / çalışan: 465.400 dolar.

Net Kâr: - (eksi) 853.8 milyon dolar.

Wolfram Alpha'dan aldığımız veriler ışığında, Palm'in piyasa değeri göz önüne alındığında HP'nin yaptığı yatırımın boyutu çok daha net bir şekilde anlaşılabiliyor. Bu da firmanın webOS platformuna olan inancını gösteriyor. Linux tabanlı olan ve üzerinde Palm tarafından geliştirilen çok sayıda özel komponentin yer aldığı webOS mobil işletim sistemi, HTML5 gibi başta Apple olmak üzere bazı firmalar tarafından Adobe Flash'a alternatif olarak yaygınlaştırılmak istenen pek çok güncel teknolojiyle de uyumlu. Bulut bilgi-işlem tabanlı servis modellerini de benimseyen webOS platformu, Palm tarafından ilk defa Pre modelinde kullanılmıştı. Ancak görünen o ki HP ile birlikte webOS platformu başta akıllı telefonlar olmak üzere tablet bilgisayarlar, smartbook'lar (ARM işlemcili ve düşük maliyetli netbook alternatifleri) ve netbook'larda da kullanılacak gibi görünüyor.