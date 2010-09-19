HP WLED backlight tabanlı 23-inç monitörünü satışa sunuyor

30-inç boyutundaki yeni monitörünü satışa sunan Dell'den sonra bir monitör haberi de HP cephesinden geldi ve firmanın 23-inç boyutundaki WLED tabanlı yeni monitörünü (2310e) 29 Eylül'de satışa sunacağı açıklandı. Parlak siyah kasası ile dikkat çeken yeni monitör WLED backlight tabanlı yapısı ile öne çıkıyor ve 8,000,000:1 dinamik karşıtlık oranı sunuyor. Ana kasa yapısında geri kazanılmış plastikten imal edilen monitör 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunuyor ve 300cd/m2 parlak seviyesini destekliyor. Tepki süresi 4ms olarak açıklanan geniş ekran LCD monitörde, ön kısma yerleştirilen kapasitif dokunmatik kontrol butonlarının tasarım anlamında olumlu bir hava kazandırdığı da söylenebilir. Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimlerini destekleyen HP 2310e, bir yıllık garanti ile satışa sunulacak.

HP yeni monitörü 2310e'yi yurt dışında 290$ seviyesindeki son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıma sunacak.