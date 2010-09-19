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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP WLED backlight tabanlı 23-inç monitörünü satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,8b
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP WLED backlight tabanlı 23-inç monitörünü satışa sunuyor
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30-inç boyutundaki yeni monitörünü satışa sunan Dell'den sonra bir monitör haberi de HP cephesinden geldi ve firmanın 23-inç boyutundaki WLED tabanlı yeni monitörünü (2310e) 29 Eylül'de satışa sunacağı açıklandı. Parlak siyah kasası ile dikkat çeken yeni monitör WLED backlight tabanlı yapısı ile öne çıkıyor ve 8,000,000:1 dinamik karşıtlık oranı sunuyor. Ana kasa yapısında geri kazanılmış plastikten imal edilen monitör 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunuyor ve 300cd/m2 parlak seviyesini destekliyor. Tepki süresi 4ms olarak açıklanan geniş ekran LCD monitörde, ön kısma yerleştirilen kapasitif dokunmatik kontrol butonlarının tasarım anlamında olumlu bir hava kazandırdığı da söylenebilir. Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimlerini destekleyen HP 2310e, bir yıllık garanti ile satışa sunulacak.

HP yeni monitörü 2310e'yi yurt dışında 290$ seviyesindeki son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıma sunacak.

HP WLED backlight tabanlı 23-inç monitörünü satışa sunuyor
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HP WLED backlight tabanlı 23-inç monitörünü satışa sunuyor
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DemophoN 8 yıl
1 yıllık garantide ne demk okudunuzmu??
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vidoko 9 yıl
o fiyata daha özellikli monitör modelleri var ..
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Formel 9 yıl

vidoko

o fiyata daha özellikli monitör modelleri var ..


Misal??
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CoreXXX 9 yıl
şu andada hp 2228h modelini kullanıyorum ve muhteşem. her markayı denedim. hp yei tek gecerim cok kaliteli monitorleri var.
monitor degisirsem tek alacağım bu modeldir
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c.r.t 9 yıl
Bu monitör gerçekten çok güzelmiş. Fiyatı da uygun bence. Test sonuçlarını görmek lazım ama yinede almayı düşündüğüm 2-3 monitörden birisi oldu. Umarım renk konusunda büyük bir kusuru yoktur.
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Batuist 9 yıl
bir ips panel monitör haberi daha olsaydı çok güzel olurdu... ips paneller kullanımı yaygınlaşırsa fiyatlarıda ucuzlayacaktır.. Ama hala TNler zirvedeki yerini koyuyor..
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djxray 9 yıl
Duvara monte edilemiyor, hiç iyi değil bu.
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ylpc 9 yıl
güzel gibi normal led aydınlatmalı monitörlerin veremediği 300cd/m2 parlaklığı vermesi güzel 8,000,000:1 dinamik karşıtlık oranıda cabası 4 ms tepkide hiç fena değil ama gözle görmeden yotum yapamayacağım 2,000,000:1 dinamik karşıtlık oranı ile 250cd/m2 parlaklık verdiğini iddia eden AOC 18.5 led monitörle 50000:1 karşıtlıktaki normal lg lcd yi karşılaştırdığımda led monitörlerden nefret ettim ama diğer markaların ürünlerini bilemem
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