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HP yeni tablet bilgisayarı EliteBook 2730p'yi duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
11,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Global bilgisayar pazarının lider oyuncularından HP hazırladığı yeni tablet bilgisayarını duyurdu. Firmanın EliteBook serisi altında hazırladığı 2730 kod adlı yeni model tahmin edebileceğiniz üzere döndürülebilir ekranıyla ön plana çıkıyor. 12.1" ekran ile gelen ve 1.7Kg'lık ağırlığa sahip olan ultra-taşınabilir yapıdaki dizüstü bilgisayar, tablet modunda dijital el yazılarını metne dönüştürebiliyor. Bilgisayarın temel konfigürasyonuna baktığımızda kullanıcı tercihine göre Core 2 Duo LV SL9300 / SL9400 ve ULV SU9300 gibi farklı karakteristikteki işlemcilerden herhangi bir seçilebiliyor. 8GB'a kadar DDR2 bellek desteğiyle gelen tablet pc üzerinde 120GB'lık sabit disk yer alıyor fakat opsiyonel olarak 80GB'lık SSD alternatifi de sunuluyor. Grafik operasyonlarından Intel'in DirectX 10 destekli yeni IGP'si GMA X4500HD'nin sorumlu olduğu EliteBook 2730, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Kablosuz iletişim için 802.11a/b/g/draft-n ve Bluetooth desteğiyle beraber gelen ürün üzerinde DVD yazıcısı ve 2MP'lik entegre internet kamerası bulunuyor. HP'nin duyurusunu yeni yaptığı tablet bilgisayar için henüznet bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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max975 11 yıl
fiyatı herhalde uygun olur nede olsa tablet
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leon23 11 yıl
çok güzel bir ürün tam aradığım şey
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