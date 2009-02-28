HP'den Mobility Radeon HD 4530 GPU'lu dizüstü bilgisayar

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, AMD-ATi'nin ilk defa geçtiğimiz ay Tüketici Elektroniği Fuarı'nda duyurduğu Radeon HD 4000 serisi mobil grafik işlem çözümlerini kullanan dizüstü bilgisayarını duyurdu. Pavilion dv7t serisini güncellenmiş versiyonunda kullanılan Mobility Radeon HD 4530 mobil GPU'su ile daha yüksek 3D deneyimi ve video performansının hedeflendiği ifade ediliyor.

HP'nin kullanılan mobil grafik yongasıyla öne çıkan güncellenmiş Pavilion dv7t modeli, Intel platformunu temel alıyor. 2GHz'de çalışan çift çekirdekli Pentium işlemcisiyle gelen sistemi dileyen kullanıcılar bütçeleri doğrultusunda 2.66GHz'de çalışan Core 2 Duo veya 2GHz'de görev yapan Core 2 Quad işlemcileriyle konfigüre edebilecek. Depolama çözümü için standart konfigürasyonunda 250GB'lık sabit diske yer verilen sistemin 1TB'a kadar kadar farklı sabit disk seçenekleriyle satın alınabileceği ifade ediliyor.

HP'nin 8GB'a kadar bellek desteği sunan taşınabilir bilgisayarı, opsiyonel olarak kombo özellikli Blu-ray sürücüsü ile donatılabilecek. 16:9 görüntü formatını ve 1600x900 piksel çözünürlüğünü destekleyen 17.3" çözünürlüğünde ekrana sahip sistemin satışına Mart ayı içerisinde başlanacağı bildiriliyor.