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HP'den Mobility Radeon HD 4530 GPU'lu dizüstü bilgisayar

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,1b
1
15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'den Mobility Radeon HD 4530 GPU'lu dizüstü bilgisayar
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, AMD-ATi'nin ilk defa geçtiğimiz ay Tüketici Elektroniği Fuarı'nda duyurduğu Radeon HD 4000 serisi mobil grafik işlem çözümlerini kullanan dizüstü bilgisayarını duyurdu. Pavilion dv7t serisini güncellenmiş versiyonunda kullanılan Mobility Radeon HD 4530 mobil GPU'su ile daha yüksek 3D deneyimi ve video performansının hedeflendiği ifade ediliyor.

HP'nin kullanılan mobil grafik yongasıyla öne çıkan güncellenmiş Pavilion dv7t modeli, Intel platformunu temel alıyor. 2GHz'de çalışan çift çekirdekli Pentium işlemcisiyle gelen sistemi dileyen kullanıcılar bütçeleri doğrultusunda 2.66GHz'de çalışan Core 2 Duo veya 2GHz'de görev yapan Core 2 Quad işlemcileriyle konfigüre edebilecek. Depolama çözümü için standart konfigürasyonunda 250GB'lık sabit diske yer verilen sistemin 1TB'a kadar kadar farklı sabit disk seçenekleriyle satın alınabileceği ifade ediliyor.

HP'nin 8GB'a kadar bellek desteği sunan taşınabilir bilgisayarı, opsiyonel olarak kombo özellikli Blu-ray sürücüsü ile donatılabilecek. 16:9 görüntü formatını ve 1600x900 piksel çözünürlüğünü destekleyen 17.3" çözünürlüğünde ekrana sahip sistemin satışına Mart ayı içerisinde başlanacağı bildiriliyor.


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oyunkoliko 5 yıl
pc bende var kardeş yaklaşık 5 yıl oldu ekran kartı vede bazı şeyler haric çoğu şeyini değiştirdim ama süper biligasayr tavsiye ederim fiyatı 2800 lira galiba
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Hukukçu-35 10 yıl
Boyutunun büyüklüğü dışında geri kalan her şey mükemmel.
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ExECaLiBuR 10 yıl
4530 değilde 4850 olsaydı keşke.
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Vuze 10 yıl
ağırlığı bellimi dizüstü pc nin tam olarak ??
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Zato1 10 yıl
Grafik işlemcisi GeForce 8400M GT ayarında bile olmadıkdan sonra ekran büyük olsa ne yazar...
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fx57 10 yıl
@GöKHaN 35, haberde de belirttiğimiz gibi bu güncellenmiş bir versiyon.
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aslanemre58 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

@GöKHaN 35, haberde de belirttiğimiz gibi bu güncellenmiş bir versiyon.

İki ekran kartı modeli var.Abd sitesinde 512 mb paylaşımsız hd4530 ve 150$ farkla 1 gb paylaşımsız HD4650 alınabiliyor...
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MrPerFormance 10 yıl
Monitör biraz büyük. taşınabilirden öte olmuş.
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murettep 10 yıl
daha düşük bile olabilir:D
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GöKHaN 35 10 yıl
forum.donanimhaber.com/...

Bu topikte ekran kartı HD 4650 yazıyor


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melyyh 10 yıl
4530 9600m GT seviyesinde bi GPU değildir sanıyorum?
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max975 10 yıl
şık birşey olmuş.
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GöKHaN 35 10 yıl
Hp yapmış yine


Fiyatını çok merak ediyorum
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